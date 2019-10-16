Врач назвала самые вредные продукты для печени

​Испанский диетолог Ева Родригес назвала продукты, употребление которых плохо влияет на здоровье печени. По ее словам, хуже всего сказывается привычка солить блюда и налегать на фастфуд.

Тем, кто заботится о своей печени, нужно сократить количество соли в рационе, говорит испанский диетолог Ева Родригес. По ее словам, это один из самых опасных продуктов, поскольку может провоцировать гибель клеток печени.

Врач порекомендовала раз и навсегда отказаться от продуктов, которые способствуют накоплению глубинного жира в печени: покупной выпечки, бургеров, полуфабрикатов и магазинных сладостей. Также следует сократить количество красного мяса.

Вместо этого Ева Родригес советует налегать на зеленый чай, включить в рацион овощи с легкой горчинкой, например, баклажаны и редис, а также не забывать про физические упражнения, пишет La Vanguardia.

По словам диетолога, о проблемах с печенью может сигнализировать лишний вес, отсутствие аппетита, отеки, внезапная усталость, боли в животе, тошнота и желтизна кожи.