Диетолог: Худеющим не стоит полностью отказываться от соли

Многие пытаются полностью исключить соль из своего рациона, но это неправильно. Как рассказала диетолог Елена Соломатина, в небольшом количестве она полезна, а в некоторых случаях организму может требоваться больше соли, чем 3-5 граммов в сутки.

Соль (хлорид натрия) нужна организму, без нее невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока. Поэтому в небольшом количестве она полезна. ВОЗ рекомендует съедать по 3-5 граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше, передают РИА Новости слова врача-диетолога Елены Соломатиной в интервью радио Sputnik.

«Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении. Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом. Кто-то поднимает давление с помощью кофеина, а кто-то – съев кусочек соленой рыбы или соленый огурец», – сказала диетолог.

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По словам врача, любовь к постоянному досаливанию пищи не больше, чем просто привычка. Однако бессолевые диеты для худеющих тоже не лучший вариант – они дают лишь временный эффект.

«Соль задерживает жидкость, и если мы не будем досаливать продукты, у нас будут уходить отеки. У многих уходит не жировая ткань, а излишки воды в организме. Объемы станут меньше, на весы станет вставать приятнее. Но когда мы возобновим потребление соли, все быстро вернется. Другое дело, если есть очень много соли, изменяется метаболизм, происходит задержка жидкости, организму сложно с этим справляться, поэтому сложнее худеть, сжигать жир. Важно определить свою норму соли в сутки», – посоветовала Елена Соломатина.

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