Гастроэнтеролог развеял миф о кашах быстрого приготовления

​Каши в пакетиках, которые можно просто залить кипятком, вовсе не так вредны, как многие считают. По словам гастроэнтеролога Алексея Парамонова, в них сохраняются практически все качества крупы, а время тепловой обработки даже меньше.

Многие считают, что каши быстрого приготовления хуже, чем обычные, поэтому лучше от них отказаться. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов уверен, что это миф. По его словам, прообразом быстрозавариваемой каши могут быть известные всем хлопья «Геркулес».

«Такие продукты получают путем расплющивания зерна прессом, их нагревают паром и не делают ничего неприличного. То, что эти каши готовятся быстро, вполне естественно после таких процедур. Они сохраняют практически все качества исходной крупы, и время тепловой обработки суммарно даже меньше», - цитирует врача «АиФ».

Алексей Парамонов добавил, что в каши из пакетиков могут добавлять ароматизаторы, орехи и сухофрукты, на которые у некоторых может быть аллергия. Также при покупке нужно смотреть на количество сахара: чем меньше, тем лучше.