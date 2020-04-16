Генерал-майор Щербук: В Петербурге надо создать единый госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Экспофоруме»

Вместо того, чтобы заполнять все клиники Петербурга пациентами с COVID-19 надо создать единую госпитальную базу для инфицированных, например, в «Экспофоруме» в посёлке Шушары. Это и другие предложения по борьбе с коронавирусом от экс-председателя комздрава Юрия Щербука сегодня обсуждает все медицинское сообщество Петербурга.

В просьбе обсудить предложения по борьбе с новым коронавирусом в интервью Юрий Щербук «Доктору Питеру» отказал, но сообщил, что направил их не только петербургским, но и федеральным властям. Несмотря на занимаемые сегодня должности и статус экс-председателя комитета по здравоохранению (с 2003 по 2011 год – ни до ни после него никто так долго не стоял у руля петербургского здравоохранения) на первом месте среди перечисленных регалий значится «генерал-майор медицинской службы запаса» в подписи к документу «Предложения по усилению системы противодействия распространению пандемии коронавирусной инфекции СОVID-19 в Санкт-Петербурге». Тем самым подчеркивая, что бывших военных медиков не бывает.

Академик РАН, профессор Юрий Щербук занимал важные должности в ВМА им. Кирова, когда сегодняшние руководители системы здравоохранения города (вице-губернатор Олег Эргашев, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, заместители председателя Андрей Сарана и Юрий Антипов, а также главный инфекционист Петербурга Константин Жданов), учились и работали в академии. И он будто бы напоминает им, что в ситуации с коронавирусом, нужно действовать так, как они должны бы уметь, то есть, как в военное время – в одном месте концентрировать все ресурсы, а не распылять по всем клиникам, выбивая медучреждения из строя. Предложения Щербука врачи рассылают друг другу и говорят, что поддерживают их.

«Доктор Питер» прочитал документ, чтобы понять, в чем они заключаются. Начинается он так: «В динамично ухудшающейся ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции СОVID-19 (прирост за сутки 12.04.2020 – 21,7%) … возложение функций инфекционных больниц на крупные общесоматические стационары, оказывающие большие объёмы плановой и неотложной медицинской помощи, неизбежно приводит к быстрому переводу их на карантин и выводу из строя огромного специализированного коечного фонда и высокопрофессионального медицинского персонала. Это, в свою очередь, существенно ограничивает доступность жизненно важных видов специализированной, в том числе, дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, что напрямую способствует возрастанию показателей смертности и инвалидизации, а также создает предпосылки к нарастающей социальной напряжённости».

Юрий Щербук предлагает «усилить противодействие пандемии» за счет срочного развёртывания специализированной инфекционной госпитальной базы - объединения модульных госпиталей (по типу военно-полевых инфекционных госпиталей, в том числе, с особо опасными инфекциями) с профессионально выверенной логистикой, необходимым медицинским оснащением и подготовленным персоналом от гражданского здравоохранения и военно-медицинских служб силовых министерств и ведомств, дислоцирующихся на территории Петербурга. Для этого следует наладить тесное сотрудничество с силовыми министерствами и ведомствами. И уже вместе городским властям надо срочно развернуть специализированную инфекционную госпитальную базу, укомплектовать ее кадрами, необходимым оборудованием, лекарствами, средствами защиты от инфекции.

Госпитальную базу предлагается создать на крупных городских выставочных площадках, имеющих современные жилые строения павильонного типа с хорошо оснащенной жилищной, энергетической и транспортной инфраструктурой, способной разместить 3000-4500 коек, а если понадобится, и больше, используя модульные инфекционные 300-коечные госпитали из быстро возводимых универсальных пневмокаркасных модулей ПВХ, разные модели которых производятся в Петербурге.

В качестве площадок Юрий Щербук предлагает задействовать конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в посёлке Шушары, занимающий 56 га, с тремя закрытыми павильонами площадью 50000 кв. м (в них можно размещать пациентов), открытый – площадью 40000 кв. м (можно создать сортировочные площадки и санпропускники), конгресс-центр с 35 конференц-залами общей вместимостью 10000 человек (можно создать «чистую зону» для работы управленческого, медицинского и хозяйственного персонала, «чистые» складские помещения, а при необходимости – выделение части площадей для «грязной зоны», увеличивающей коечных фонд для больных, и «грязных» складских помещений), две гостиницы (для проживания персонала), таможенно-логистический комплекс (можно быстро принимать и растамаживать прибывающие из-за рубежа лекарстава, медизделия...). Для быстрой медицинской эвакуации, срочной доставки необходимых специалистов и грузов есть три вертолётных площадки и т.д.

По такому же принципу предлагается использовать выставочный комплекс «Ленэкспо» в Гавани.

Госпитальную базу Юрий Щербук предлагает оформить как филиал Клинической инфекционной больницы им. Боткина и ввести в систему обязательного медицинского страхования.

Когда все это будет организовано, следует изменить маршрутизацию пациентов с коронавирусной инфекцией СОVID-19 и направлять на новую базу взрослых и детей с лёгкими (ОРВИ с поражением только верхних отделов дыхательных путей) и среднетяжелыми формами заболевания (внебольничная пневмония без дыхательной недостаточности), а пациентов с тяжелыми (внебольничная пневмония с острой дыхательной недостаточностью, требующая респираторной поддержки/искусственной вентиляции легких) и крайне тяжелыми формами заболевания (острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, септический инфекционно-токсический шок, полиорганная недостаточность) госпитализировать в больницу Боткина (взрослых и детей) и в ДГБ №15. Перед этим дооснастить их современным медицинским оборудованием и всеми диагностическими возможностями для выявления SARS-CoV-2 и антител к новому коронавирусу, КТ, а также аппаратами ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Работать в специализированном госпитале, по мнению автора предложений, должны штатные и внештатные профильные специалисты круглосуточно вахтовым методом.

С участием Военного комиссариата Петербурга необходимо организовать сборы военнообязанных профильных медицинских и хозяйственных специалистов продолжительностью на один месяц. Обновлять состав ежемесячно, на время работы зачислять призванных в состав специализированной инфекционной госпитальной базы, обеспечивать их за государственный счёт спецодеждой, питанием, проживанием и денежным довольствием (не ниже, а, по возможности – выше уровня их месячной заработной платы).

Дополнительно принимать на работу в состав специализированной инфекционной госпитальной базы на основе срочного трудового договора и личного волеизъявления профильных медицинских и хозяйственных специалистов. Заключать с ними срочные трудовые договоры с адекватной почасовой оплатой труда, чёткой и прозрачной системой стимулирующих выплат в зависимости от степени контакта с заболевшими, специфики профессиональной деятельности, а также от профессионального уровня и ответственности.

© Доктор Питер