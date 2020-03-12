Татьяна Черниговская: Большинство «научпопа» о мозге на ТВ и в интернете — фейк

К большей части научно-популярной информации, распространяющейся на телевидении и в интернете, надо относиться скептически и перепроверять. По словам известного петербургского ученого в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской, опасность в том, что такая информация часто выглядит как правда, а на самом деле — это фейк.

- Из телевизора и интернета валится масса как бы научной информации. Большинство из того, что оттуда летит, ничего общего с реальностью не имеет. Опасность в том, что эта информация выглядит как правда, но это фейк, - говорит Татьяна Черниговская, главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации петербургского Института мозга человека им. Бехтеревой. - Не хочу называть фамилии. Люди прямо говорят: «Мы знаем, как действует мозг, и сделаем его аналог», при этом держат в руке что-то вроде чипа. Если бы это было действительно так, то они бы уже получили 100 Нобелевских премий как единственные в мире, кто это знает. К тому, что исходит из так называемой научно-популярной среды, надо относиться с очень большим скепсисом, всегда проверять, кто и что сказал.

По словам Татьяны Черниговской, на изучение мозга в мире тратятся огромные суммы с десятком нулей, при этом часть мировых исследований строится изначально на неправильной установке.

- По умолчанию считается, что можно изучать мозг других живых существ, после чего умножить результат на миллион и получить человеческий. Это неправильная идея. Мозг человека не просто больше и мощнее мозга свинки или мышки. У него качественные отличия, он принципиально другой. Это понимание кардинально отличает наш институт от других исследовательских институтов. Мозг человека — это самое сложное из всего того, что мы знаем о Вселенной.

Также петербургский ученый отметила, что сейчас её волнует вопрос, как мозг справляется с многозадачностью и постоянно меняющейся ситуацией, сохраняя стабильность.

- Мозг человека находится в постоянно меняющейся среде — физической, личностной, социальной, меняются взгляды. Сегодня вы человека любите, завтра — ненавидите. Сейчас ситуация такая, через полчаса уже другая. У одного и того же объекта может постоянно меняться значимость. Больше всего меня поражает, как мозг справляется с многозадачностью и при этом держит стабильность, - удивляется специалист.

Её коллегу по лаборатории нейровизуализации Института мозга человека, петербургского ученого Святослава Медведева, интересует другая загадка.

- Скорость передачи сигнала от нейрона к нейрону очень маленькая — 1000 метров в секунду, а на компьютере эта скорость равна 300 тысячам км в секунду. Компьютер потребляет гигаватты, а мозгу нужна энергия меньше обычной лампочки. При этом суммарная мощность всех компьютеров на планете пока не превосходит мощности одного человеческого мозга. Как это возможно, до сих пор не понятно.

© Доктор Питер