Эксперты дали советы, как часто менять тушь и помаду

Как часто надо менять тушь и помаду, почему не стоит краситься изрядно полежалой подводкой для глаз и чем отличается «срок годности» от «срока использования». В преддверии 8 Марта специалист Роскачества дала советы по использованию декоративной косметики.

В Роскачестве советуют женщинам проводить ревизию декоративных косметических средств не реже раза в полгода. Особенно если среди них есть органические бьюти-продукты или те, которые созданы на основе натуральных компонентов. В заводской герметичной упаковке косметика может храниться до 3 лет — срок годности можно увидеть на упаковке. После её вскрытия надо уже ориентироваться на срок использования средства, который зависит от вида конкретного продукта и условий хранения.

Хранить декоративную косметику рекомендуется при комнатной температуре, в сухом и темном месте. А вот из ванной комнаты её лучше убрать. Из-за повышенной влажности и частой смены температур косметика может испортиться раньше времени, выглядеть не эстетично и вызвать у кого-то аллергические реакции. Кроме того, специалисты не советуют держать на холоде губную помаду, карандаши для глаз и губ, тональный крем - низкие температуры меняют их структуру, в итоге они по-другому ложатся на кожу и пользоваться ими становится не комфортно. Также стоит следить за тем, чтобы баночки и коробочки с косметикой были плотно закрыты.

«Неплотно закрытая упаковка – это не только опасность развития микробиологии, но и ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры продукта – например, продукты, содержащие воду или летучие компоненты, могут высохнуть», - говорит эксперт Роскачества Марина Бондакова.

В то же время декоративная косметика может сохранять запах или однородность текстуры, и выглядеть вполне приятно даже после истечения срока годности. «Но внешнее соответствие не означает, что она пригодна для использования и не может вызвать негативных реакций организма. Активные компоненты и консерванты, содержащиеся в продукте, после отведенного срока использования постепенно теряют эффективность», – объясняет эксперт.

Специалист напомнила, что если вы красились тушью или подводкой для глаз при конъюктивите, после излечения такие средства надо сразу же выбросить, чтобы не было повторного заражения. По этим же причинам лучше не доверять свою косметику другим.

Рекомендованный срок использования косметических средств:

Помада - 9 месяцев

Тушь для ресниц - 6 месяцев

Тональный крем - до 12 месяцев

Пудра - до 18 месяцев

Подводка для глаз - от 6 до 12 месяцев

Румяна сухие - 12 месяцев

Консилер жидкий - 6 месяцев

Мицеллярная вода - 4 - 6 месяцев

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