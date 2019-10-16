Страховщики будут предоставлять родственникам умерших результаты экспертизы качества медпомощи

Родственники умерших пациентов смогут получать акты о проведенных экспертизах качества медицинской помощи. Данные им будут предоставлять страховые компании - так решил Конституционный суд РФ.

Конституционный суд обязал медицинские организации предоставлять близким умершего пациента доступ к его медицинским документам. В их число входят и результаты экспертизы качества медицинской помощи, которые всегда проводят страховые медицинские организации, если пациент, застрахованный в системе ОМС, умирает.

Как писал «Доктор Питер», ранее медики нередко отказывали родным умершего в предоставлении данных, ссылаясь на врачебную тайну. Даже если пациент при жизни дал согласие на то, чтобы родственники получали информацию о ходе и результатах лечения, их все равно могли не предоставить. Теперь же по постановлению суда отказать в доступе возможно только, если пациент сам захотел этого при жизни.

Решение допуска родственников к медицинской документации суд принял после жалобы Риммы Свечниковой. Несколько лет назад ее супруг поступил в Кировский НИИ гематологии и переливания крови с диагнозом «хронический лимфолейкоз». В медучреждении он проходил химиотерапию, иногда выезжая на лечение в Израиль. Во время последнего визита в зарубежную клинику мужчина умер. По мнению родных, он умер из-за неправильного лечения российских медиков, они решили обратиться в суд. Вдова Римма Свечникова попросила у руководства НИИ медицинские документы пациента, но ей отказали, чтобы не нарушить медицинскую тайну. При этом ее муж несколько раз подписывал информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, где указал супругу в качестве лица, которому может быть передана информация о состоянии его здоровья. Однако суд решил, что даже это не может быть основанием для выдачи родственнику медицинских документов, а дает право лишь на получение информации о диагнозе и состоянии здоровья пациента. Тогда Свечникова обратилась в Конституционный суд, который постановил, что в некоторых случаях врачебную тайну нужно раскрыть, например, при расследовании смерти пациента либо для «защиты прав и законных интересов переживших его членов семьи».

Читайте также: Какие права пациентов не могут соблюдать врачи

«Страховщики теперь имеют абсолютно законное право направить акт экспертизы родственникам умершего пациента. Прозрачность системы принятия врачебных решений реализует главный юридический принцип – восстановление справедливости. Если пациент погиб по вине медицинской организации, то родственники вправе обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда. В следующий раз медицинские работники будут более ответственно относиться к организации лечения» – сообщил Алексей Старченко, член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Также эксперты считают, что благодаря решению суда, уменьшится количество уголовных дел против самих врачей: «Нередко родственники умершего пациента стремятся возбудить уголовное дело против врачей только потому, что у них не было доступа к медицинской документации. Это создавало ненужное напряжение между больницей и родственниками умершего. В подобных случаях и диагноз, и ход лечения не должны быть тайной для его родственников. Принятое решение Конституционного суда защищает интересы как пациентов, так и врачебного сообщества: обе стороны получают право на справедливость».

Напомним, сейчас в законе «Об основах охраны здоровья граждан» сказано, что законно сведения о причине смерти и диагнозе пациента могут получить от больницы супруг, близкие родственники, а также указанные в информированном добровольном согласии пациента. Но в документе нет определения правового режима доступа после смерти пациента к информации о медицинских вмешательствах, включая диагностику, лечение и прописанные препараты. Теперь же суд признал, что несколько статей закона не соответствуют Конституции.

Законодатели разработают механизм обеспечения доступа «супругов, близких родственников или иных заинтересованных лиц» к документам умершего пациента. Пока этого не произошло, медорганизации должны предоставлять документы и информацию о лечении умершего родственника. Отказать родственникам смогут, только если сам пациент при жизни запретил распространять свои данные.

© Доктор Питер