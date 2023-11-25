Врачи удалили мужчине слюнную железу после того, как в нее провалилась скоба для степлера

Все началось с того, что 20-летний индиец пытался воспользоваться скобой как зубочисткой. Парень хотел с ее помощью избавиться от прилипших частичек пищи к зубам. Но в какой-то момент скоба соскользнула под язык. Сначала индиец пытался достать ее самостоятельно, но у него ничего не вышло. Тогда парень решил обратиться в больницу.