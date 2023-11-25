Врачи удалили мужчине слюнную железу после того, как в нее провалилась скоба для степлера

Врачи из Индии были вынуждены удалить молодому парню слюнную железу после того, как в ней утонула скоба для степлера. Причем пугающую находку удалось обнаружить далеко не сразу. Клинический случай
Все началось с того, что 20-летний индиец пытался воспользоваться скобой как зубочисткой. Парень хотел с ее помощью избавиться от прилипших частичек пищи к зубам. Но в какой-то момент скоба соскользнула под язык. Сначала индиец пытался достать ее самостоятельно, но у него ничего не вышло. Тогда парень решил обратиться в больницу.
Медики осмотрели пострадавшего, но ничего подозрительно не нашли. Парень успокоился и отправился домой. Через несколько дней его стала мучить боль, она усиливалась, когда он касался места под языком. Промучившись около месяца, он снова отправился в больницу.
Во время второго осмотра медики осмотрели его рот и шею — на первый взгляд ничего подозрительного. Тогда индийца отправили на рентген. Он и помог обнаружить пропажу: скоба проникла в слюнную железу. Компьютерная томография головы показала металлический объект в правой поднижнечелюстной железе.
Пострадавшего отправили на операцию. В процессе хирурги извлекли металлическую скобу от степлера длиной два сантиметра, которая располагалась внутри железы и частично в подчелюстном протоке.
Вмешательство прошло без осложнений. После операции парень уже не чувствовал боли, больше его ничто не беспокоит.
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