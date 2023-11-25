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Врачи удалили мужчине слюнную железу после того, как в нее провалилась скоба для степлера

Молодой парень пытался воспользоваться скобой как зубочисткой, но та внезапно «пропала» во рту. Он обратился к врачам, но медики заверили, что никаких инородных тел не нашли. Вскоре индийца стала мучить сильная боль.

25 ноября 20231
Врачи удалили мужчине слюнную железу после того, как в нее провалилась скоба для степлера
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iStockphoto

Врачи из Индии были вынуждены удалить молодому парню слюнную железу после того, как в ней утонула скоба для степлера. Причем пугающую находку удалось обнаружить далеко не сразу. Клинический случай описан в BMJ Case Reports.

Все началось с того, что 20-летний индиец пытался воспользоваться скобой как зубочисткой. Парень хотел с ее помощью избавиться от прилипших частичек пищи к зубам. Но в какой-то момент скоба соскользнула под язык. Сначала индиец пытался достать ее самостоятельно, но у него ничего не вышло. Тогда парень решил обратиться в больницу.

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Медики осмотрели пострадавшего, но ничего подозрительно не нашли. Парень успокоился и отправился домой. Через несколько дней его стала мучить боль, она усиливалась, когда он касался места под языком. Промучившись около месяца, он снова отправился в больницу.

Во время второго осмотра медики осмотрели его рот и шею — на первый взгляд ничего подозрительного. Тогда индийца отправили на рентген. Он и помог обнаружить пропажу: скоба проникла в слюнную железу. Компьютерная томография головы показала металлический объект в правой поднижнечелюстной железе.

Пострадавшего отправили на операцию. В процессе хирурги извлекли металлическую скобу от степлера длиной два сантиметра, которая располагалась внутри железы и частично в подчелюстном протоке.

Вмешательство прошло без осложнений. После операции парень уже не чувствовал боли, больше его ничто не беспокоит.

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Автор текста:Софья Хромова
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