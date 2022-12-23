Врач по интернету: что такое телемедицина и кому она реально помогает

Телемедицинские консультации стали резко набирать популярность во время пандемии, в 2020 году. И сегодня, по мнению специалистов, до половины медицинских кейсов можно закрыть онлайн. Так, к врачам имеет смысл обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, вторым мнением врача или по тем вопросам, которые не предполагают очного осмотра или пальпации — прощупывания больного места.
Отличительной чертой 2022 года стал рост спроса на психологическую помощь. Кроме того, если раньше дистанционные приемы у врача пользовались спросом в основном в Москве и Петербурге, то за последний год 75% всех консультаций — это регионы.
Крупнейшими сервисами страны, по данным Smart Ranking, в 2022 году стали СберЗдоровье, Best Doctor, «Доктис», «Доктор рядом телемедицина».
Хотя этот сегмент все еще относительно молод, количество игроков в нем растет с каждым годом. Причем в нем присутствуют и компании, которые специализируются только на цифровой медицине, и крупные клиники, которые внедряют телемедицину как новую и удобную для пациентов услугу.
Телемедицина получила своеобразный толчок во время пандемии. «2020 год настолько сильно повлиял на восприятие людьми этого способа получения медицинской помощи, что и в 2021–2022 годах ее популярность не только не упала, но и продолжила расти, — отметил Дмитрий Василенко, руководитель направления обучения врачей телемедицины СберЗдоровья. — Мы ожидаем, что по итогам 2022 года количество консультаций в Санкт-Петербурге и регионах СЗФО через СберЗдоровье увеличится примерно в 1,5 раза относительно 2021-го».
Причин роста числа обращений, по словам Василенко, несколько. Во-первых, новая технология, к которой сначала относились с опаской, теперь стала более привычной: пациенты, попробовав сервис однажды, понимают, насколько это удобно, и возвращаются повторно, а также рассказывают о позитивном опыте родственникам и знакомым. При этом вовлекаются новые группы населения — например, люди старшего возраста, которым раньше эта технология казалась сложной в силу своей неизвестности. «Постепенно они становятся постоянными пациентами, обращаясь к врачам разных специальностей. Это особенно удобно для тех, кому сложно выходить из дома, — поясняет Дмитрий Василенко. — По данным нашего исследования 2022 года, каждый 10-й из сотен тысяч наших пациентов — это человек в возрасте старше 60 лет».
Во-вторых, это достаточно быстрый доступ к врачам — не нужно записываться в медицинское учреждение, ехать, брать отгул. А в ряде регионов это в принципе стало новой возможностью попасть к квалифицированному врачу — ввиду нехватки специалистов.
Также телемедицина активно проникает в корпоративный сегмент — востребована у офисных сотрудников. При этом она активно используется не только в частном секторе, но и в государственных проектах. Например, на базе онлайн-консультаций могут внедряться проекты дистанционного мониторинга: в частности, по гипертонии. «Врач не только видит изменения показателей, но и проводит онлайн-консультацию с пациентом, — говорит Дмитрий Василенко. — В целом дистанционный мониторинг в этом году очень активно развивается в регионах СЗФО: были запущены, например, проекты в Петербурге, Новгородской, Ленинградской областях».
Что лечим
Шутки про «диагноз по интернету», которые активно ходили, когда телемедицина только начинала развиваться, постепенно сменяются пониманием, в каких случаях дистанционные консультации действительно могут быть полезны.
Например, очень большое количество заболеваний, протекающих в легкой форме (например, респираторные инфекции), можно лечить дома без похода в стационар. Но они, тем не менее, требуют получения качественных рекомендаций от врача.
Если проблема сложная и требует нескольких визитов к специалисту, многоступенчатого обследования, то телемедицинская консультация может выполнить как роль первого шага, который позволяет предварительно пройти необходимые процедуры и прийти на очный прием уже с результатами анализов и исследований, так и роль мониторинга состояния в процессе лечения.
Ну и, наконец, огромный пласт работы врача телемедицины — это снижение уровня тревоги, связанной со здоровьем. «Типичной является ситуация, когда пациент имеет какую-то жалобу или симптом, но не понимает, насколько она серьезна, — поясняет Дмитрий Василенко. — Обращение в удобное время к врачу прямо из дома позволяет разобраться в ситуации и снять тревогу или при необходимости направить человека на обследование или к нужному специалисту. Особенно это важно в педиатрии, когда молодая мама тревожится и переживает по поводу каких-то изменений в поведении ребенка, но не уверена, требуют ли они внимания врача».
Что не лечим
Вопрос границ телемедицины до конца определить сложно — приходится искать их опытным путем. Например, без очного осмотра невозможно выписать рецептурный препарат. В таких сферах, как гинекология, ЛОР, хирургия, чаще всего сложно обойтись без физического осмотра. С другой стороны, правильно заданные вопросы позволяют получить достаточную информацию, чтобы сделать достоверное предположение о возможном диагнозе и необходимости тех или иных обследований.
«Основная часть мифов пациентов о телемедицине основана на неправильном восприятии удаленной консультации как недостаточно эффективной, — поясняет Дмитрий Василенко. — На самом деле новые технологии позволили расширить возможности врача гораздо больше, чем казалось ранее. Во многом развитию телемедицины мешают именно стереотипы и отсутствие положительного опыта. Это касается и врачей, которые в большинстве очень консервативны. Тем не менее, попробовав работу в этом сегменте, большинство специалистов соглашаются с тем, что их представления были далеки от реальности».
Врачи на удаленке
Не только пациентам, но и врачам необходимо приспосабливаться к новым телемедицинским технологиям. Чтобы выслушать пациента, успокоить его и помочь без личного контакта, необходимы специальные навыки — ведь раньше у специалистов, какими бы они квалифицированными ни были, не было опыта работы в таком формате.
«У СберЗдоровья есть курс для специалистов, где учат именно удаленному взаимодействию с пациентом, — рассказал Дмитрий Василенко. — Мы разработали курсы совместно с Сеченовским университетом, который давно и успешно обучает тысячи медиков по всей стране. Его прошли уже более 1 000 врачей — наших собственных и из клиник-партнеров».
Врачи телемедицины проходят несколько этапов обучения. Вершиной айсберга являются базовые знания о регламенте сервиса, правилах работы, устройстве интерфейса. Важное — обязательный тренинг по коммуникации с пациентами. Также можно записаться и пройти курсы по своей специализации или расширить знания, углубившись в смежную область. Например, многие терапевты с удовольствием проходят дополнительное обучение по эндокринологии, неврологии, дерматологии и лор-болезням, говорит Василенко.
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Если говорить о прогнозах развития телемедицины, то, по мнению Дмитрия Василенко, отдельной большой веткой будет дистанционное общение с психологами. Проекты телемониторинга, которые активно внедрялись в 2022 году, продолжат развиваться в разных регионах страны. В целом же сегодняшние темпы роста цифровой медицины говорят о том, что в ближайшие годы она станет такой же массовой и привычной, как это произошло с заказом такси или продуктов через приложение.