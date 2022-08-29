Вопрос врачу: «Болит между лопатками, шея, боль отдает в грудь. Что со мной?»

Вопрос: «У меня очень болит между лопатками, неприятные ощущения как будто переходят в шею. На этом история не заканчивается: боль также атакует и грудную клетку. Такое ощущение, что внутри все тянет. При этом других жалоб у меня нет. Что со мной, доктор?»
Читательница «Доктора Питера» Евгения.
- Зачастую пациенты стараются игнорировать боль, самостоятельно поставить себе диагноз, забив симптомы в поисковой строке, пока болезнь прогрессирует. Единственное верное решение — обратиться к врачу, — напоминает кардиолог.
Дело в том, что подобные жалобы относятся к неспецифическим и могут быть причиной различных заболеваний. Часть из них серьезно отразиться на вашем здоровье, если игнорировать лечение.
Вариант первый. Так, ряд опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний может маскироваться под такими же симптомами.
Наиболее грозные осложнения развиваются при:
остром инфаркте миокарда,
аневризме грудного отдела аорты.
- Во многом симптомы этих заболеваний похожи. Боли между лопатками, в грудной клетке и в шее присутствуют в обоих случаях, развиваются быстро, стремительно, характеризуются как острые, с нарастающей интенсивностью, — поясняет Наталья Чуич.
Кроме того, могут беспокоить:
резкая слабость,
нарастающая одышка,
учащенное сердцебиение,
головокружения вплоть до эпизодов потери сознания,
распространение боли на всю грудную клетку, левую руку, нижнюю челюсть.
Здесь точно нельзя медлить — к врачу надо обратиться как можно скорее. Иначе все может закончиться летальным исходом.
Вариант второй. Самой распространенной причиной такого болевого синдрома считаются болезни опорно-двигательного аппарата, такие как:
дегенеративные изменения позвоночника,
воспалительные заболевания мышц и нервных волокон.
В отличие от сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего такие симптомы развиваются медленно, постепенно, они умеренной интенсивности и снимаются обезболивающими таблетками.
Вариант третий. Подобные симптомы также могут появиться, если у вас есть:
проблемы с ЖКТ,
заболеваниях почек,
системные или лимфопролиферативные заболевания (группа опухолевых болезней, например хронический лимфолейкоз — Прим. Ред.).
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта боли могут локализоваться в верхних отделах живота и распространяться на грудную клетку, чаще всего связаны с приемом пищи и расстройством пищеварения. При заболеваниях почек боли преимущественно появляются в области поясницы, но могут распространяться и на верхние отделы спины. При системных и лимфопролиферативных заболеваниях человек страдает еще и от слабости, потливости, повышении температуры тела, сильной утомляемости, — заключила эксперт.