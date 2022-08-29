Вопрос врачу: «Болит между лопатками, шея, боль отдает в грудь. Что со мной?»
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Вопрос: «У меня очень болит между лопатками, неприятные ощущения как будто переходят в шею. На этом история не заканчивается: боль также атакует и грудную клетку. Такое ощущение, что внутри все тянет. При этом других жалоб у меня нет. Что со мной, доктор?»

Читательница «Доктора Питера» Евгения.

Наталья Чуич
Наталья Чуич
Врач-кардиолог медицинской клиники НАКФФ

- Зачастую пациенты стараются игнорировать боль, самостоятельно поставить себе диагноз, забив симптомы в поисковой строке, пока болезнь прогрессирует. Единственное верное решение — обратиться к врачу, — напоминает кардиолог.

Дело в том, что подобные жалобы относятся к неспецифическим и могут быть причиной различных заболеваний. Часть из них серьезно отразиться на вашем здоровье, если игнорировать лечение.

Вариант первый. Так, ряд опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний может маскироваться под такими же симптомами.

Наиболее грозные осложнения развиваются при:

  • остром инфаркте миокарда,

  • аневризме грудного отдела аорты.

- Во многом симптомы этих заболеваний похожи. Боли между лопатками, в грудной клетке и в шее присутствуют в обоих случаях, развиваются быстро, стремительно, характеризуются как острые, с нарастающей интенсивностью, — поясняет Наталья Чуич.

Кроме того, могут беспокоить:

  • резкая слабость,

  • нарастающая одышка,

  • учащенное сердцебиение,

  • головокружения вплоть до эпизодов потери сознания,

  • распространение боли на всю грудную клетку, левую руку, нижнюю челюсть.

Здесь точно нельзя медлить — к врачу надо обратиться как можно скорее. Иначе все может закончиться летальным исходом.

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Вариант второй. Самой распространенной причиной такого болевого синдрома считаются болезни опорно-двигательного аппарата, такие как:

  • дегенеративные изменения позвоночника,

  • воспалительные заболевания мышц и нервных волокон.

В отличие от сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего такие симптомы развиваются медленно, постепенно, они умеренной интенсивности и снимаются обезболивающими таблетками.

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Вариант третий. Подобные симптомы также могут появиться, если у вас есть:

  • проблемы с ЖКТ,

  • заболеваниях почек,

  • системные или лимфопролиферативные заболевания (группа опухолевых болезней, например хронический лимфолейкоз — Прим. Ред.).

- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта боли могут локализоваться в верхних отделах живота и распространяться на грудную клетку, чаще всего связаны с приемом пищи и расстройством пищеварения. При заболеваниях почек боли преимущественно появляются в области поясницы, но могут распространяться и на верхние отделы спины. При системных и лимфопролиферативных заболеваниях человек страдает еще и от слабости, потливости, повышении температуры тела, сильной утомляемости, — заключила эксперт.

Софья Хромова