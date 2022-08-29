Вопрос врачу: «Болит между лопатками, шея, боль отдает в грудь. Что со мной?»

- Зачастую пациенты стараются игнорировать боль, самостоятельно поставить себе диагноз, забив симптомы в поисковой строке, пока болезнь прогрессирует. Единственное верное решение — обратиться к врачу, — напоминает кардиолог.

Дело в том, что подобные жалобы относятся к неспецифическим и могут быть причиной различных заболеваний. Часть из них серьезно отразиться на вашем здоровье, если игнорировать лечение.

Вариант первый. Так, ряд опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний может маскироваться под такими же симптомами.

Наиболее грозные осложнения развиваются при:

остром инфаркте миокарда,

аневризме грудного отдела аорты.

- Во многом симптомы этих заболеваний похожи. Боли между лопатками, в грудной клетке и в шее присутствуют в обоих случаях, развиваются быстро, стремительно, характеризуются как острые, с нарастающей интенсивностью, — поясняет Наталья Чуич.

Кроме того, могут беспокоить:

резкая слабость,

нарастающая одышка,

учащенное сердцебиение,

головокружения вплоть до эпизодов потери сознания,

распространение боли на всю грудную клетку, левую руку, нижнюю челюсть.

Здесь точно нельзя медлить — к врачу надо обратиться как можно скорее. Иначе все может закончиться летальным исходом.