Доводит до пневмонии

Ку-лихорадка — инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии коксиеллы Бернета (Coxiella burnetii). Болезнь встречается во всех странах мира, в том числе и в России. Как говорят специалисты, в большинстве случаев ею заражаются люди, контактирующие с животными — сельские жители, ветеринары, лесники, охотники, рабочие мясокомбинатов. Но не всегда. Также можно заболеть после

употребления сырого молока и других продуктов от больных животных,

укуса клеща ,

вдыхания пыли, инфицированной риккетсиями.

Первые признаки болезни появляются обычно через 2-5 суток после заражения. По своим проявлениям она похожа на грипп и может протекать в разной форме. По словам врачей, лечат ку-лихорадку курсом антибиотиков.

Среди возможных симптомов:

повышение температуры,

озноб,

головная боль,

бессонница,

боли в мышцах и суставах,

носовые кровотечения,

пневмония.

Тест на ку-лихорадку

В апреле 2022 года петербургский Роспотребнадзор рассказал о первом российском тесте для диагностики ку-лихорадки методом иммуноферментного анализа (ИФА), который разработали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Новый набор реагентов позволяет диагностировать ку-лихорадку по антителам IgG к коксиеллам Бернета в сыворотке крови. Если их обнаруживают, значит, человек инфицирован. При этом IgG-антитела могут сохраняться долго и после выздоровления. Поэтому если их нашли, но как таковая клиническая картина стертая — это повод повторить исследование через 10-12 дней. Иначе говоря, тест может показать как острую инфекцию, так и говорить о перенесенном в прошлом заболевании.

Кстати

В Петербурге с начала сезона 17 горожан заразились другой опасной клещевой инфекцией — клещевым энцефалитом. Где можно встретить энцефалитных клещей, читайте ЗДЕСЬ.

Где в Петербурге можно получить помощь при укусе клеща, можно посмотреть ЗДЕСЬ.