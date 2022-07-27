В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки (ее еще называют коксиеллез). Заболевших двое — оба сельские жители, и сейчас они уже поправились. Об этом
А в Ростовской области с начала сезона зарегистрировали уже 25 случаев ку-лихорадки. Об этом
В Петербурге пока все спокойно. Как рассказали «Доктору Питеру» в Боткинской больнице, как минимум за последние 5 лет пациенты с такой инфекцией к ним не поступали.
Доводит до пневмонии
Ку-лихорадка — инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии коксиеллы Бернета (Coxiella burnetii). Болезнь встречается во всех странах мира, в том числе и в России. Как говорят специалисты, в большинстве случаев ею заражаются люди, контактирующие с животными — сельские жители, ветеринары, лесники, охотники, рабочие мясокомбинатов. Но не всегда. Также можно заболеть после
употребления сырого молока и других продуктов от больных животных,
укуса клеща,
вдыхания пыли, инфицированной риккетсиями.
Первые признаки болезни появляются обычно через 2-5 суток после заражения. По своим проявлениям она похожа на грипп и может протекать в разной форме. По словам врачей, лечат ку-лихорадку курсом антибиотиков.
Среди возможных симптомов:
повышение температуры,
озноб,
головная боль,
бессонница,
боли в мышцах и суставах,
носовые кровотечения,
пневмония.
Тест на ку-лихорадку
В апреле 2022 года петербургский Роспотребнадзор
Новый набор реагентов позволяет диагностировать ку-лихорадку по антителам IgG к коксиеллам Бернета в сыворотке крови. Если их обнаруживают, значит, человек инфицирован. При этом IgG-антитела могут сохраняться долго и после выздоровления. Поэтому если их нашли, но как таковая клиническая картина стертая — это повод повторить исследование через 10-12 дней. Иначе говоря, тест может показать как острую инфекцию, так и говорить о перенесенном в прошлом заболевании.
Кстати
В Петербурге с начала сезона 17 горожан заразились другой опасной клещевой инфекцией — клещевым энцефалитом. Где можно встретить энцефалитных клещей, читайте ЗДЕСЬ.
Где в Петербурге можно получить помощь при укусе клеща, можно посмотреть ЗДЕСЬ.