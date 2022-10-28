Уравнение с двумя переменными: что нужно знать, если хотите увеличить грудь

Какими бывают грудные импланты
В эстетической хирургии чаще всего используют эндопротезы, наполненные когезивным — то есть плотным и не склонным растекаться — силиконовым гелем. Он хорошо сохраняет объем и эластичность и при этом не проникает через оболочку импланта. Менее популярны солевой раствор и биосовместимый гидрогель, изготовленный из полимера природного происхождения.
Что касается геометрии имплантов, тут существует три ключевых момента.
Форма. Анатомические (каплевидные) эндопротезы воспроизводят природные очертания молочных желез, круглые — создают более наполненную зону декольте.
Размер. Его измеряют в объеме — от 100 до 1000 мл.
Профиль. Это величина, которая показывает, насколько грудь после операции будет выступать вперед. Тут выделяют четыре основных варианта: низкий, средний, высокий и сверхвысокий.
Кроме того, существуют импланты с разной текстурой поверхности. Гладкие отличаются большей мягкостью, поэтому грудь получается естественней на ощупь. У шероховатых — меньше риск смещения и появления «ряби». Эндопротезы с полиуретановым покрытием используют в особых случаях: при повторном вмешательстве после осложнений и у женщин, которые занимаются силовыми видами спорта.
пластический хирург Клиники эстетической хирургии и косметологии
«Одна из основных задач специалиста — учесть антропометрические данные пациентки и подобрать имплант, который будет смотреться естественно, — говорит Антон Черников, пластический хирург
Как объяснить хирургу, какой результат нужен
Специалисты отмечают, что сегодня пациентки чаще всего знают, чего хотят. Они ориентируются на опыт подруг или родственниц, которые уже делали увеличивающую маммопластику, либо показывают врачу фотографии бюста мечты, найденные в интернете.
В ходе консультации определиться с размером помогает примерка «сайзеров». Женщина надевает специальное белье, в которое вставляется силиконовая модель молочной железы нужного объема. Таким образом она делает более осознанный выбор и, в частности, получает представление, каким будет вес груди после операции. Хирургу это помогает подобрать имплант, дающий желаемый результат.
Общаясь с пациентками, врачи Клиники эстетической хирургии подробно объясняют, что такое эндопротез, какими они бывают и что стоит использовать в каждом конкретном случае. Кроме того, они рассказывают о разных видах оперативного доступа, которые позволяют сделать незаметными следы маммопластики.
«При эндопротезировании мы обычно прячем рубец в складку под грудью, которая в естественном положении успешно его скрывает, — объясняет Антон Черников. — Также для увеличения груди используется доступ через ареолу. В этом случае рубец располагается на границе темной и светлой кожи, и поэтому не бросается в глаза. Третий вариант — установка имплантов через подмышечную ямку, что также позволяет сделать ее следы незаметными. Обо всех типах оперативного доступа мы говорим с пациенткой на консультации, и вместе выбираем оптимальный для нее».
Если необходимо вернуть форму, которая была до рождения детей и кормления, хирург может рекомендовать мастопексию на имплантах — подтяжку кожи с последующей установкой эндопротезов. Она позволяет одновременно устранить опущение груди и добавить объем.
Чего ожидать после операции
Реабилитация занимает около месяца. Все это время рекомендуется носить компрессионный топ и не поднимать предметы тяжелее 3 кг. В течение первой недели режим должен быть максимально щадящим, затем можно выходить на работу и возвращаться к повседневным делам.
При отсутствии осложнений импланты можно «носить» всю жизнь. Однако стоит помнить, что грудь — достаточно изменчивая часть тела. Потеря или набор веса, рождение детей, да и просто возраст влияют на ее форму, поэтому иногда — по желанию женщины — хирурги проводят дополнительную коррекцию. Бывает и так, что меняется не грудь пациентки, а ее представление о прекрасном.
«Допустим, мы установили импланты, женщина „носила“ их 15 лет, а потом вдруг решила, что хочет сделать грудь еще пышнее. В таком случае, мы можем заменить эндопротезы на большие по объему, — говорит Антон Черников. — Или девушка сделала маммопластику в 20 лет, после чего родила и кормила грудью двоих детей. Это чревато птозом — опущением молочных желез. В таком случае, если пациентка этого захочет, возможно либо поменять импланты, либо подтянуть грудь на уже имеющихся. Тут каждый раз требуется индивидуальный подход».
Что надо учитывать, выбирая клинику для увеличения груди
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«Обязательно расспросите знакомых, которые делали эту операцию: узнайте, куда они обращались и каким был результат, — советует Антон Черников. — На консультации обратите внимание, импланты какой фирмы вам будет предлагать доктор, почитайте отзывы про них. Не делайте поспешных выводов и не принимайте решение слишком быстро».
Лицензия Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга № ЛО-78-01-006259 от 9 ноября 2015 года.
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Автор: Мария Семенова