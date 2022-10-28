Уравнение с двумя переменными: что нужно знать, если хотите увеличить грудь

Как объяснить хирургу, какой результат нужен

Специалисты отмечают, что сегодня пациентки чаще всего знают, чего хотят. Они ориентируются на опыт подруг или родственниц, которые уже делали увеличивающую маммопластику, либо показывают врачу фотографии бюста мечты, найденные в интернете.

В ходе консультации определиться с размером помогает примерка «сайзеров». Женщина надевает специальное белье, в которое вставляется силиконовая модель молочной железы нужного объема. Таким образом она делает более осознанный выбор и, в частности, получает представление, каким будет вес груди после операции. Хирургу это помогает подобрать имплант, дающий желаемый результат.

Общаясь с пациентками, врачи Клиники эстетической хирургии подробно объясняют, что такое эндопротез, какими они бывают и что стоит использовать в каждом конкретном случае. Кроме того, они рассказывают о разных видах оперативного доступа, которые позволяют сделать незаметными следы маммопластики.