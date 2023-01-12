У станции метро «Академическая» открылась клиника для взрослых и детей

Терапевтическую стоматологию представляют хорошо зарекомендовавшие себя стоматологи, которые имеют внушительный опыт работы как с самыми маленькими пациентами, так и с пациентами преклонного возраста.

Многопрофильная клиника оснащена всем необходимым для диагностических и лечебных процедур, аппаратных и лабораторных исследований по различным направлениям. Восстановительная медицина представлена медицинским массажем, остеопатией, мануальной терапией и физиотерапией. Для комфортного пребывания в клинике созданы условия для пациентов всех возрастов.

Для малоинвазивного вмешательства в хирургической, гинекологической, флебологической и дерматологической практике используются ультразвуковые, лазерные и кавитационные технологии.

Клиника располагается в удобной транспортной доступности в трёх минутах пешком от станции метро «Академическая». Для автомобилистов есть возможность оставить машину недалеко от клиники в одном из парковочных карманов.

Гибкий график работы, доступные цены, отсутствие выходных, хорошее расположение и наличие необходимого оборудования теперь доступно в новой «Первой семейной клинике Петербурга» по адресу: Гражданский проспект, 36.

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Филиал: ООО «Первая семейная клиника Петербурга на Гражданском»

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Текст и фотографии предоставлены пресс-службой ООО «Первая семейная клиника Петербурга»