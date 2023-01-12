У станции метро «Академическая» открылась клиника для взрослых и детей

Данный проект принадлежит медицинскому холдингу «Первая семейная клиника Петербурга», основными видами деятельности которого являются терапия, педиатрия, гинекология и урология, кардиология, эндокринология, неврология, амбулаторная хирургия, флебология, оториноларингология, стоматология любого уровня сложности и другие направления.
Особое внимание здесь, как и всегда, уделяется постановке верного диагноза. С этой целью клиники были оборудованы необходимой современной медицинской аппаратурой.
Компьютерный томограф в стоматологии позволит быстро, эффективно и с минимальной лучевой нагрузкой провести 3D-томографию, которая в мельчайших деталях покажет ситуацию в полости рта пациента для планирования дальнейшего лечения. В клинике проводятся сложнейшие операции по наращиванию костной ткани, восстановлению зубного ряда по технологии All-on-4, исправлению прикуса, решению эстетических задач с помощью виниров и коронок.
Терапевтическую стоматологию представляют хорошо зарекомендовавшие себя стоматологи, которые имеют внушительный опыт работы как с самыми маленькими пациентами, так и с пациентами преклонного возраста.
Многопрофильная клиника оснащена всем необходимым для диагностических и лечебных процедур, аппаратных и лабораторных исследований по различным направлениям. Восстановительная медицина представлена медицинским массажем, остеопатией, мануальной терапией и физиотерапией. Для комфортного пребывания в клинике созданы условия для пациентов всех возрастов.
Для малоинвазивного вмешательства в хирургической, гинекологической, флебологической и дерматологической практике используются ультразвуковые, лазерные и кавитационные технологии.
Клиника располагается в удобной транспортной доступности в трёх минутах пешком от станции метро «Академическая». Для автомобилистов есть возможность оставить машину недалеко от клиники в одном из парковочных карманов.
Гибкий график работы, доступные цены, отсутствие выходных, хорошее расположение и наличие необходимого оборудования теперь доступно в новой «Первой семейной клинике Петербурга» по адресу: Гражданский проспект, 36.
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Лицензия №ЛО-78-01-009309 от 29.10.2019 г.
Филиал: ООО «Первая семейная клиника Петербурга на Гражданском»
Лицензия №Л041-01148-78/00633632 от 26.12.2022 г.
Текст и фотографии предоставлены пресс-службой ООО «Первая семейная клиника Петербурга»