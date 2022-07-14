Идея донорства крови — безвозмездно помогать людям, попавшим в беду. Уже одно это дает силы и чувство причастности к спасению жизни других, окрашивает жизнь новыми смыслами. Из очевидных плюсов — также возможность следить за своим здоровьем, систематически проходя необходимые для доноров обследования.
Однако многие уверены: регулярные «кровопускания» и сами по себе полезны. По словам врача-терапевта сети клинико-диагностических лабораторий «Инвитро» Екатерины Терентьевой, бесспорных доказательств пользы донорства для организма нет. Однако эксперт не стала отрицать, что регулярная сдача крови помогает улучшить самочувствие.
Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
Терапевт перечислила 7 основных плюсов для здоровья, которые может дать донорство крови:
Усиливает работу кроветворных органов, что стимулирует функциональную активность всех систем организма;
Укрепляет иммунитет, органы и ткани обогащаются кислородом;
Способствует более интенсивному выводу из организма вредных веществ;
Уменьшает артериальное давление;
Замедляет образование активных форм кислорода, негативно воздействующих на организм. По мнению исследователей, к этому приводит повышение при донорстве уровня антиоксидантного фермента — супероксиддисмутазы.
Снижает уровень железа, а вместе с ним риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но в то же время это может спровоцировать дефицит железа, а значит, возникновение анемий и других состояний, связанных с нехваткой этого элемента.
Снижает уровень белков острой фазы воспаления, которые ответственны за появление воспалительных реакций.
Как часто можно сдавать кровь
По словам Екатерины Терентьевой, ограничений на количество стандартных исследований крови во время плановых профосмотров, чек-апов по собственному желанию или лечения в стационаре нет.
Но для доноров количество кроводач строго регламентировано законом. Так, при донорстве цельной крови для женщин установлено ограничение 4 раза за год, для мужчин — 5 раз. Подробнее о том, как часто можно сдавать кровь без вреда для здоровья и кому нельзя это делать, читайте ЗДЕСЬ.