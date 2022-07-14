Идея донорства крови — безвозмездно помогать людям, попавшим в беду. Уже одно это дает силы и чувство причастности к спасению жизни других, окрашивает жизнь новыми смыслами. Из очевидных плюсов — также возможность следить за своим здоровьем, систематически проходя необходимые для доноров обследования.

Однако многие уверены: регулярные «кровопускания» и сами по себе полезны. По словам врача-терапевта сети клинико-диагностических лабораторий «Инвитро» Екатерины Терентьевой, бесспорных доказательств пользы донорства для организма нет. Однако эксперт не стала отрицать, что регулярная сдача крови помогает улучшить самочувствие.