«Телефон, который невозможно зарядить»: что происходит с организмом, когда человек умирает

Тема смерти кажется пугающей и загадочной, ведь никто не знает, что происходит после того, как человек делает свой последний вдох. Религии говорят о том, что душа начинает другой путь, ведь на Земле ее миссия окончена. Ученые предлагают много гипотез, но никакой конкретики так и нет — специалисты разводят руками. С того света еще никто не возвращался, поэтому на некоторые вопросы наука так и не может ответить.
Чаще всего со смертью сталкиваются медицинские работники, особенно хирурги и реаниматологи. Они делают все возможное, чтобы сохранить человеческую жизнь. Но порой диагноз или травмы оказываются сильнее.
Врачи паллиативной помощи помогают неизлечимо больным людям прожить свои последние недели и месяцы. Таким пациентам нужен особый уход. 64-летняя Кэтрин Мэнникс отдала этой профессии 30 лет. Сейчас доктор уже на пенсии, она рассказала, что происходит с организмом незадолго до того, как человека не станет.
Сам процесс умирания эксперт сравнила с телефоном, батарейку которого уже невозможно зарядить: никто не знает, сколько устройство еще сможет проработать, пока экран окончательно не погаснет.
«Первое, что бросается в глаза, это то, что в организме умирающего человека начинает заканчиваться энергия, почти так же, когда у вас есть старый мобильный телефон, а батарея не заряжается», —
Этот процесс не может происходить незаметно. Так, незадолго до смерти у человека пропадает аппетит, при этом он не чувствует голода. Его организм тратит в разы меньше сил на все привычные процессы, поэтому это вполне естественное состояние.
Кроме того, человек начинает больше спать. Некоторые могут и вовсе открывать глаза всего лишь на несколько минут, а затем снова проваливаются в сон. Организм больше не может «зарядиться», поэтому оставшуюся энергию он расходует крайне медленно.
При этом грань между сном и бодрствованием стирается. То есть человек не может понять, проснулся он на самом деле или нет.
«Умирающие люди не осознают разницы. Это не пугающее психическое состояние, это состояние „ничегонезнания“», — пояснила доктор Мэнникс.
Этот процесс совсем не похож на ту драму, которую показывают в голливудских фильмах. Человек медленно теряет сознание реальности, но это никак его не пугает.
За несколько минут до смерти у некоторых людей может появиться специфический хрип. Дыхание становится более поверхностным, сделать глубокий вдох умирающему уже не под силу. Он начинает громко хрипеть.
Такие спазмы могут сходить на нет, дыхание вскоре снова затихнет. Потом вернется хрип. Мозгу больше не под силу контролировать даже этот базовый процесс.
По словам Кэтрин Мэнникс, человек не задыхается — он просто не в состоянии дышать по-другому. Но этот процесс обычно не доставляет сильных мучений. Через несколько минут человек делает свой последний громкий вдох, сознание окончательно «схлопывается», а сердце останавливается. Все процессы резко замедляются, врачи констатируют смерть.
Что видят люди, которые пережили остановку сердца
Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета заинтересовались, что происходит с мозговой активностью и сознанием людей после остановки сердца. Они изучили опыт 53 человек, которых врачи смогли вытащить с того света с помощью сердечно-легочной реанимации. Это были в основном пациенты разных больниц США и Великобритании. С их выводами можно познакомиться ЗДЕСЬ.