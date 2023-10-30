«Телефон, который невозможно зарядить»: что происходит с организмом, когда человек умирает

Тема смерти кажется пугающей и загадочной, ведь никто не знает, что происходит после того, как человек делает свой последний вдох. Религии говорят о том, что душа начинает другой путь, ведь на Земле ее миссия окончена. Ученые предлагают много гипотез, но никакой конкретики так и нет — специалисты разводят руками. С того света еще никто не возвращался, поэтому на некоторые вопросы наука так и не может ответить.