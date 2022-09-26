Почему стрелок так долго ждал

- В мозге человека, испытавшего психологическую травму в подростковом возрасте, когда его буллили или унижали, или было какое-то насилие, остается эта «запись», и такое шоковое событие мощно управляет человеком, — считает врач психотерапевт-сексолог-психиатр, ментор, автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин. — Наш мозг запоминает все наши переживания и чувства — особенно шоковые.

Чем сильнее шок, тем мощнее он управляет человеком. Если травма и реакция на нее были действительно разрушающими личность, то они человека программируют на саморазрушение, говорит эксперт.

- Зачастую это саморазрушение человек направляет вовне — в виде агрессивного поведения и даже уничтожения ни в чем не повинных людей. Потому что боль и шок, которые испытал когда-то человек — они запредельные. А далее в процессе жизни на боль накладываются другие события и недовольства и идет накопительный эффект. И потом это вырывается — и человек возвращается к исходной точке. Как у Достоевского — преступника тянет на место преступления, чтобы снова и снова испытать те эмоции.