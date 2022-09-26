Стрельба в школе №88 Ижевска унесла жизни 15 человек — большинство из них дети. Пострадало — еще 24, за жизнь некоторых из них сейчас сражаются врачи. Следователи уже назвали имя стрелка — это житель города 1988 года рождения, выпускник этой же самой школы. Устроив бойню, он покончил с собой.
Известно, что 34-летний мужчина, открывший стрельбу в ижевской школе, состоял на учете с диагнозом «шизофрения», заявил министр просвещения РФ. Также следователи изучают его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии (он пришел в школу в футболке со свастикой). «Ненависть» — такую надпись ижевский стрелок нанес на обоймы для оружия, которые принес в школу.
А жители Ижевска, пишет паблик ВКонтакте «Злой ижевчанин», несут к стенам школы цветы и игрушки…
Почему стрелок вернулся «мстить» в стены родной школы спустя много лет? Можно ли было предотвратить трагедию? Поговорили об этом с врачом-психиатром.
врач психотерапевт-сексолог-психиатр, к.м.н., руководитель клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики.t.me/Tolokonincom
Почему стрелок так долго ждал
- В мозге человека, испытавшего психологическую травму в подростковом возрасте, когда его буллили или унижали, или было какое-то насилие, остается эта «запись», и такое шоковое событие мощно управляет человеком, — считает врач психотерапевт-сексолог-психиатр, ментор, автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин. — Наш мозг запоминает все наши переживания и чувства — особенно шоковые.
Чем сильнее шок, тем мощнее он управляет человеком. Если травма и реакция на нее были действительно разрушающими личность, то они человека программируют на саморазрушение, говорит эксперт.
- Зачастую это саморазрушение человек направляет вовне — в виде агрессивного поведения и даже уничтожения ни в чем не повинных людей. Потому что боль и шок, которые испытал когда-то человек — они запредельные. А далее в процессе жизни на боль накладываются другие события и недовольства и идет накопительный эффект. И потом это вырывается — и человек возвращается к исходной точке. Как у Достоевского — преступника тянет на место преступления, чтобы снова и снова испытать те эмоции.
- Я глубоко убежден, даже не зная досконально личность этого человека, — что-то в его школьном возрасте произошло ужасное, что побудило его по прошествии многих лет опять прийти в это место и опять окунуться в эту среду и, возможно, мстить, — считает психиатр Артем Толоконин. — Может быть, у стрелка и помимо этого были психические расстройства или глубинные психические потрясения, из-за которых эта агрессия и психотравма стали им манипулировать и ждать своего часа.
Можно ли заранее понять, что человек задумал убийство
- По поведению человека, внешним проявлениям, не всегда можно понять, что человек задумал, — говорит Артем Толоконин. — Не всегда человек без психиатрического образования может распознать вероятного психа — часто такие люди внешне никаких эмоций вообще не выражают. Только те, кто имеет высокую степень эмпатии и определенный опыт и знания, может определить, что перед ними человек не совсем адекватный — по характерным движениям глаз и мимике, жестам и позам (сильных эмоций может и не быть).
Обычный человек, который никогда не был в психиатрических клиниках, не видел таких пациентов, глаз у него не насмотренный, не сможет понять, что с другим что-то не так. Заподозрить это возможно только по каким-то явным признакам — неадекватному поведению, громкой речи, галлюцинирует (разговаривает с невидимыми голосами), нелепым поступкам…
Психотравма манипулирует людьми
- Ученый Бессел ван дер Колк, мировой эксперт по психотравме, автор книги «Тело помнит все», рассказал в январе во время лекции в Институте психосоматики, что у людей, которые травмированы на войне или были изнасилованы, жертвы катастроф, имеют много одинаковых моментов в стратегии будущего поведения, — рассказывает Артем Толоконин. — Травма манипулирует людьми, снова и снова побуждает испытывать те же самые эмоции, поскольку они были очень сильные. Именно поэтому люди, побывавшие в зонах боевых действий, зачастую после возвращения оттуда нуждаются в глубокой реабилитации. Многие из тех, кто был в горячих точках, не могут себя найти в мирной жизни, потому что шок, который они испытали там, когда видели смерть, и жизнь была на волоске — это мощная психотравма, которая запечатлевается в подсознании.
У человека потом подсознательно есть ощущение, что жизнь — не здесь. Он не чувствует удовлетворения в мирной обыденной рутине. Именно шок, испытанный на войне, является мощным триггером — люди снова и снова возвращаются туда мысленно, проявляют агрессию, которая у них в теле застряла и манипулирует ими. Недаром ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) внесено в классификацию заболеваний.
Стрелок — это травмированный человек. Чтобы человек начал убивать другого, он точно должен быть травмирован — и не единожды.
- Если стрелявший в школе был еще и приверженцем организаций, где культивируется агрессия, это только усугубляет ситуацию — а потом психотравма делает свое дело и вырывается во внешний мир через убийство ни в чем неповинных людей, — резюмирует Артем Толоконин.
Как не допустить трагедию
- Надо заниматься профилактикой, — говорит психиатр. — Чтобы в школах активно работали психологи, которые минимум раз в год диагностировали бы душевное психологическое состояние школьников, выявляли бы у них наличие депрессии, психологического дискомфорта, и главное — психотравмы — именно они в будущем и могут вот так проявляться. Вот тогда бы подобные трагедии никогда больше не повторялись.