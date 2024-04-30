Реальная надежда: создана в мире первая индивидуальная вакцина от рака

Британские врачи начали испытывать на сотнях пациентов первую в мире персонализированную вакцину против меланомы — самого опасного варианта рака кожи. Этот диагноз ежегодно ставят более чем 130 тысячам человек.
Пока что основные методы лечения меланомы — лучевая терапия, лекарства, химиотерапия и, конечно, хирургическое вмешательство. Но вакцины, которые разрабатываются индивидуально для каждого пациента, могут кардинально изменить все в этой сфере. По словам ученых, вакцина под названием мРНК-4157 (V940) позволит организму отслеживать раковые клетки, чтобы избежать рецидивов.
Как
«Это одна из самых удивительных вещей, которые мы видели за очень долгое время», — говорит национальный координатор исследования доктор Хизер Шоу.
Революционная вакцина нацелена на опухолевые неоантигены. Это маркеры опухоли, которые потенциально могут быть распознаны иммунной системой. Задача вакцины, которая кодирует до 34 неоантигенов, — запустить иммунную систему, чтобы она могла бороться с конкретным типом рака и опухоли.
«Эта терапия в некоторых смыслах намного умнее, чем обычная вакцина, — сказал Шоу. — Ее нельзя дать другому пациенту, она просто не сработает. Возможно у пациентов есть некоторые общие антигены, но есть и очень индивидуальные.
Конечная цель — навсегда вылечить пациентов от рака, говорит доктор Шоу.
«Есть реальная надежда на то, что вакцина изменит правила игры в иммунотерапии», — уверена врач.
Впрочем, есть надежда, что британская вакцина будет не единственной панацеей. Врачи разных стран идут в разработках буквально ноздря в ноздрю. Так, вакцину от рака создали в институте онкологии имени Петрова. Этот препарат эффективен даже на терминальной стадии.
«Ее делают из крови самого больного, — рассказала в эфире передачи „Жить здорово“ Елена Малышева. — Из нее выделяют белые клетки крови, часть лейкоцитов — моноциты. Их заново обучают видеть и уничтожать рак».