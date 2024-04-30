Реальная надежда: создана в мире первая индивидуальная вакцина от рака

Пока что основные методы лечения меланомы — лучевая терапия, лекарства, химиотерапия и, конечно, хирургическое вмешательство. Но вакцины, которые разрабатываются индивидуально для каждого пациента, могут кардинально изменить все в этой сфере. По словам ученых, вакцина под названием мРНК-4157 (V940) позволит организму отслеживать раковые клетки, чтобы избежать рецидивов.