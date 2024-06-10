Подготовка к ЭКО: репродуктологи объяснили, как повысить шансы на беременность

— Вера в успех — это 55% успеха . А если не верить, то зачем вообще это нужно? — задается вопросом Сергей Никитин. — Можно сказать, что психологическая поддержка нужна и докторам, которые очень переживают за своих пациентов. Психологическая поддержка помогает паре определиться с путями и целями, которых необходимо достичь. Потому что если семья в 50+ лет хочет добиться желанной беременности с учетом всех имеющихся рисков, то она должна понимать: частота положительных результатов с использованием своих клеток близка к нулю. И если мы говорим про результат, про беременность, то нужно также иметь в виду, что при отсутствии результата в течение какого-то времени лечения может встать вопрос об использовании, например, донорских клеток. И задача психолога — помочь принять решение о смене тактики ведения и выборе другого пути лечения. Очень важно не терять времени и двигаться только в правильном направлении к своей мечте.