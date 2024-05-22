Почему надо съедать по две картофелины каждый день

При этом картофель — это отличный источник калия, витамина С и других биологически активных соединений, таких как фенольные кислоты, которые важны для здоровья сердечно-сосудистой системы . В последних рекомендациях по питанию стран Северной Европы говорится, что картофель стоит включить в регулярный рацион. Однако сколько именно этого овоща нужно съедать, в этих рекомендациях не сообщили.