«Оптимисты выздоравливают быстрее»: 10 ярких цитат Сергея Готье о жизни и медицине

Сергей Готье — главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, председатель Общероссийской общественной организации «Российское трансплантологическое общество».
Он родился в семье врачей. Отец — судебно-медицинский эксперт, полковник медицинской службы, мать — доцент кафедры судебной медицины Московской медицинской академии им. Сеченова. Молодой врач Готье окончил лечебный факультет в 1971 году, а через 5 лет уже защитил кандидатскую диссертацию по теме хирургического лечения ран печени.
Выдающийся ученый Сергей Готье — один из первых в стране, кто развивал практику трансплантации печени. Кроме того, он выполнил первые успешные трансплантации:
комплекса «сердце — легкие»,
мультиорганные трансплантации (печени и почки, печени и поджелудочной железы);
пересадки поджелудочной железы;
первые родственные пересадки фрагментов печени.
На его счету сотни спасенных жизней, ведь для людей пересадка органа — это последний шанс поверить, что еще не все потеряно.
«Доктор Питер» собрал 10 цитат врача и ученого о жизни, характере, отношении к пациентам и здоровью.
«Если говорить о донорстве, то этот поступок свидетельствует о том, что приличный человек готов прийти другому на помощь».
«Каждый специалист, который занимается серьезной хирургией, жизнеспасающей, не должен создавать себе имидж рискового хирурга за счет риска для больного. Он должен понимать, что прежде всего больной должен быть защищен».
Глупый врач — это катастрофа.
«Принципы и прелесть именно трансплантационной хирургии — это то, что она происходит днем и ночью, в праздники и дни рождения, в Новый год, 8 Марта, нон-стоп. Если ты не готов к этому — sorry».
«Я не припомню среди наших пациентов пессимистов. Когда человек поступает в реанимацию, у него одна мысль — ему хочется жить».
«Оптимисты выздоравливают быстрее. Они могут собраться, понимают, что им говорят врачи и что нужно делать».
«Риск должен быть оправдан, он всегда должен быть просчитан».
«Никогда в любом деле, в медицине тем более, нельзя быть всем довольным».
«Зависть — хорошее чувство. Она может рождать новые идеи, ставить новые цели. Она удерживает человека от неконструктивных ситуаций. Зависть — чувство конструктивное. Хотя иногда она способна обострять ситуацию, отношения. Но чаще стимулирует, заставляет работать, думать».
«Пересадить можно все. Важно понимать — нужно ли. Пересадка органов делается тогда, когда без нее жить невозможно. Если жизнь без пересадки возможна, лучше ее не делать».