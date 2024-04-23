Никакая шапка не поможет: лор Цап объяснила, когда не стоит утепляться холодной весной

Межсезонье — коварный период. Весной шансы заболеть часто оказываются даже выше, чем холодной зимой. Для защиты от простуд многие стараются до последнего утепляться и не спешат переходить на легкие пальто или отказываться от шапки.
С точки зрения профилактики ОРВИ такой подход может быть оправданным, но лишь отчасти.
Отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Защита не гарантирована
Провокаторы ОРВИ и гриппа — окружающие человека и проникающие внутрь его организма вирусы. Через 3-5 дней после начала болезни к ним также может присоединиться бактериальная флора, которая провоцирует уже более тяжелые осложнения заболевания.
Сама по себе шапка не способна предотвратить попадание возбудителей инфекций в организм, для этого нужно носить маску (которая, к слову, тоже на 100% не защитит). Тем не менее отказ от головного убора прохладной весной может стать причиной переохлаждения.
Воздействие низких температур нарушает защитные силы организма и снижает иммунную защиту, и без того ослабленную долгой зимой, отсутствием света и недостатком витаминов. Давно доказано: достаточно трех секунд переохлаждения организма, чтобы активизировать бактериальную флору в носу и зеве. А это практически прямой путь к тому, чтобы начали развиваться простуда или ангина.
Таким образом, даже легкая весенняя шапка действительно может помочь избежать лишних проблем с иммунитетом, но гарантированной защиты от гриппа или ОРВИ не даст.
Кстати, то же самое касается и менингита. Именно этой страшной болезнью родители часто пугают детей, когда хотят убедить их носить шапку в холода. Возбудители менингита — бактерии, и головной убор тут ни при чем. Но тем не менее каждому из нас стоит теплее одеваться, чтобы не рисковать, пусть даже и банальными ОРВИ.
Когда носить
Надевать шапку или нет — каждый решает для себя, единых рекомендаций здесь нет. При этом важно ориентироваться не только на столбик термометра, но и на погодные условия в целом. В сухую и безветренную погоду взрослый человек теоретически способен ходить без шапки и в +5 градусов.
Если на улице сырость, высокая влажность и ветер, головной убор может понадобиться и в +10, и даже в +15. Поэтому все зависит от уровня вашего комфорта и личных предпочтений. Можно заменить шапку более легким головным убором.
Когда шапка не поможет
Именно на весну приходится период активности многих вирусов: парагриппа, аденовирусов и риновирусов, которые чаще всего становятся причиной сезонных простуд. Никакая шапка здесь не поможет. Единственный эффективный способ профилактики — соблюдение личной гигиены и своевременная вакцинация. Важно помнить и про другие важные факторы:
После возвращения домой с улицы надо мыть руки с мылом, дополнительно — промывать носовую полость солевым раствором, он продается в любой аптеке.
Также стоит стараться реже бывать в местах скопления людей.
Дополнительно стоит усилить физическую активность и пересмотреть свой рацион — есть больше сезонных овощей и зелени, богатых витаминами и полезными микроэлементами.
Можно задействовать витаминные комплексы, но только по назначению врача и после прохождения анализов на конкретные дефициты витаминов, микро- и макроэлементов.
Если простыли, нужно лечиться
Если симптомы простуды уже появились, не стоит их игнорировать и руководствоваться логикой. При повышении температуры лучше остаться дома, отдыхать, пить больше жидкости и витамина C, стараться купировать симптомы. Например, при боли в горле используют полоскания и леденцы, при насморке — сосудосуживающие спреи для носа, промывания морской водой. Противовирусные препараты и тем более антибиотики самостоятельно пить не стоит, такие препараты всегда следует использовать только по назначению специалиста. Если простуда не проходит, а симптомы сохраняются дольше пяти дней, лучше проконсультироваться с врачом.