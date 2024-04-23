Никакая шапка не поможет: лор Цап объяснила, когда не стоит утепляться холодной весной

Если симптомы простуды уже появились, не стоит их игнорировать и руководствоваться логикой. При повышении температуры лучше остаться дома, отдыхать, пить больше жидкости и витамина C, стараться купировать симптомы. Например, при боли в горле используют полоскания и леденцы, при насморке — сосудосуживающие спреи для носа, промывания морской водой. Противовирусные препараты и тем более антибиотики самостоятельно пить не стоит, такие препараты всегда следует использовать только по назначению специалиста. Если простуда не проходит, а симптомы сохраняются дольше пяти дней, лучше проконсультироваться с врачом.