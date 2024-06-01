«Не подпускаю свекровь к внуку, если она покурила». Права ли мама? Отвечает врач

«Третичный дым содержит в своем составе соединение никотина с азотистой кислотой. При взаимодействии этих веществ ускоряются химические реакции с формированием канцерогенных табак-специфических нитрозаминов, а при реакции этого компонента с озоном — токсичные альдегиды. В быту это очень важно, — говорит врач. — Ранее уже были проведены исследования, доказавшие вредное воздействие компонентов третичного дыма, например метаболитов никотина, акролеина. А при контакте курильщика с ребенком в детском организме данные вещества были зафиксированы в повышенных концентрациях в сравнении со взрослыми людьми .