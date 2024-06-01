«Не подпускаю свекровь к внуку, если она покурила». Права ли мама? Отвечает врач

С 29 мая по 4 июня в России проходит Неделя отказа от табака. И вот еще один повод, чтобы присоединиться к этому празднику, — история о том, как курение стало яблоком раздора между невесткой и свекровью.
«Моя свекровь думает, что можно сбегать покурить, а потом прийти и сразу взять на руки нашего двухмесячного ребенка», — возмущается 39-летняя мама на форуме для родителей Netmums.
Лично я считаю, что ей следует хотя бы вымыть руки и лицо, сменить кофту и, может, надеть платок на волосы. Но она ничего подобного не делает».
Переживая за здоровье малыша, молодая мама запретила свекрови брать на руки ребенка после выкуренной сигареты. Однако супруг женщины такой подход не разделяет.
«Муж думает, я ненормальная. Говорит, что все это ерунда. Своей матери он по этому поводу и слова не сказал. Считает, что, если мне надо, я сама должна с этим разбираться», — жалуется женщина.
Права ли в своих опасениях мама? Действительно ли курящий человек опасен для окружающих даже без сигареты в руках? Вот что говорит врач.
Терапевт, пульмонолог 34-го гериатрического отделения Госпиталя для ветеранов войн, к.м.н.
«Мама малыша абсолютно права в своих переживаниях. Даже без сигареты в руках курящий человек опасен для окружающих. Основная причина — генотоксичность (повреждение генетического материала. — Прим. ред.) и канцерогенный потенциал, — говорит пульмонолог Ирина Сухомлинова.
Сложно сказать, сколько времени нужно выждать, прежде чем контактировать с человеком после курения. Регулярно курящий человек токсичен практически всегда».
Врач приводит данные исследования: вторичный дым, который вдыхают рядом стоящие люди (так называемое пассивное курение), в 2-4 раза более токсичен, чем дым основного потока сигареты — тот, который вдыхает сам курильщик. А конденсат вторичного дыма в 2-6 раз более канцерогенен дыма из основного потока.
Но даже если вы не стоите рядом с курильщиком во время курения, табачный дым не исчезает.
«Существует „третичный дым“ — дым, осевший в помещении, на окружающих предметах, на мебели и обивке салона, на коже и одежде курильщика и людей, присутствовавших при курении, — говорит Ирина Сухомлинова. — Учитывая, что курящий человек курит регулярно, опасность сохраняется почти круглосуточно, с регулярным поддержанием уровня загрязнения среды».
Чем опасен дым, который оседает на коже и одежде
«Третичный дым содержит в своем составе соединение никотина с азотистой кислотой. При взаимодействии этих веществ ускоряются химические реакции с формированием канцерогенных табак-специфических нитрозаминов, а при реакции этого компонента с озоном — токсичные альдегиды. В быту это очень важно, — говорит врач. — Ранее уже были проведены исследования, доказавшие вредное воздействие компонентов третичного дыма, например метаболитов никотина, акролеина. А при контакте курильщика с ребенком в детском организме данные вещества были зафиксированы в повышенных концентрациях в сравнении со взрослыми людьми.
Чем меньше возраст, тем выше канцерогенное действие курения, даже если ребенок не стоит рядом с человеком во время курения.
Кроме того, существуют исследования, которые подтверждают связь третичного табачного дыма с поражением ДНК ребенка. Генетическое повреждение может привести к задержке развития органов, к появлению аллергических реакций, к хроническим и онкологическим заболеваниям.
Поэтому отказ от курения — это забота о близких, проявление особой любви».