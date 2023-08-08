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На юге Петербурга открылась клиника, которая окажет помощь спортсменам, балеринам и всем жителям

Пациенты сети клиник «Скандинавия» и все жители южной части города теперь могут получить медицинскую помощь в новом стационаре сети, который открылся 7 августа по адресу Ленинский проспект, д. 168, к. 4, литера А.

8 августа 2023
На юге Петербурга открылась клиника, которая окажет помощь спортсменам, балеринам и всем жителям
Источник:
stock.adobe.com

В отделении «Южное» работают специалисты таких направлений, как травматология и ортопедия (отделение спортивно-балетной травмы, отделение хирургии стопы и кисти, артроскопическое отделение) и нейрохирургия (отделение лечения спинальных патологий, отделение лечения боли).

Ольга Соколова

Генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»

«Мы продолжаем активно расширяться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. На текущий момент никаких критических изменений в планы развития не внесено. Южное отделение — это аналог нашей флагманской клиники, отделения „Северное“. Новый проект общей площадью 3,8 тысячи кв. м рассчитан на 50 000 визитов в год. Учитывая мощности этого стационара, мы сможем проводить порядка 15 тысяч операций на двух площадках ежегодно».

На юге Петербурга открылась клиника, которая окажет помощь спортсменам, балеринам и всем жителям
Клиника «Скандинавия», отделение «Южное»

Одной из ключевых компетенций в стационаре станет направление спортивно-балетной травмы: врачи готовы оказывать помощь спортсменам, которым необходимо не только качественное лечение, но и быстрое восстановление.

«Тренд на малоинвазивность в операциях и применение роботохирургии в медицине усиливается, и мы стараемся оперативно внедрять все эти методы. Уже сегодня благодаря „умному“ оборудованию мы можем наиболее корректно определить место для любого импланта. А современные аппараты помогают избежать человеческого фактора в работе, влекущего ошибки в операционной», — добавляет Любовь Барабанова, медицинский директор сети клиник.

В Южном отделении сети клиник «Скандинавия» лечение доступно в том числе в рамках обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).

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