На юге Петербурга открылась клиника, которая окажет помощь спортсменам, балеринам и всем жителям

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Генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»
«Мы продолжаем активно расширяться, несмотря на непростую экономическую ситуацию. На текущий момент никаких критических изменений в планы развития не внесено. Южное отделение — это аналог нашей флагманской клиники, отделения „Северное“. Новый проект общей площадью 3,8 тысячи кв. м рассчитан на 50 000 визитов в год. Учитывая мощности этого стационара, мы сможем проводить порядка 15 тысяч операций на двух площадках ежегодно».
Одной из ключевых компетенций в стационаре станет направление спортивно-балетной травмы: врачи готовы оказывать помощь спортсменам, которым необходимо не только качественное лечение, но и быстрое восстановление.
«Тренд на малоинвазивность в операциях и применение роботохирургии в медицине усиливается, и мы стараемся оперативно внедрять все эти методы. Уже сегодня благодаря „умному“ оборудованию мы можем наиболее корректно определить место для любого импланта. А современные аппараты помогают избежать человеческого фактора в работе, влекущего ошибки в операционной», — добавляет Любовь Барабанова, медицинский директор сети клиник.
В Южном отделении сети клиник «Скандинавия» лечение доступно в том числе в рамках обязательного (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).
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