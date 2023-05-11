На что обратить внимание, выбирая клинику для хирургического лечения

Центр хирургии
«Доктор Питер» рассказывал, что Центр хирургии «Будь Здоров» открыл двери для пациентов осенью 2022-го. С этого момента прошло чуть более полугода, а в оперблоке провели уже более ста операций.
Медицинская сеть «Будь Здоров» 18 лет входит в число лидеров рынка по обслуживанию пациентов (в том числе по ДМС). За что пациенты выделяют ее на насыщенном рынке частной медицины? Прежде всего за полный цикл медицинской помощи. С конца 2022 года медучреждение предоставляет пациентам комплекс услуг от диагностики и консультативно-амбулаторного обслуживания до хирургического лечения и реабилитации.
Также люди оценили комфортные условия в стационаре и круглосуточную заботу медицинского персонала центра. Стоит отметить и индивидуальный подход, который дает возможность скорректировать меню в соответствии с состоянием здоровья, организовать персональный медицинский пост, пребывать в палате с родными.
Еще одно преимущество — возможность пройти предоперационное или любое другое комплексное обследование в срок от одного дня и собрать пакет документов как для центра, так и для любого стационара города.
Для тех, кому необходимо восстановление после хирургического лечения, работает многопрофильный
Справка. «Будь Здоров» успешно работает на российском рынке уже 18 лет. Сеть входит в число лидеров по обслуживанию населения в рамках ДМС, заслужив доверие пациентов. Филиалы открыты в Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменске-Уральском.
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* Оборудование позволяет отслеживать показатели каждого отдельного пациента во время занятий, прогресс в течение времени, проводить тестирования.
** Кинезиотерапия — лечение активными и пассивными движениями, направленными на разработку и улучшение подвижности крупных и мелких суставов, сегментов позвоночника, увеличение эластичности сухожилий, мышечной ткани.