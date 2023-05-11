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На что обратить внимание, выбирая клинику для хирургического лечения

Центр хирургии «Будь Здоров» в Москве открывает новые направления оперативного лечения. На примере этого динамично развивающегося филиала медицинской сети в столице рассказываем, как правильно выбрать стационар для планового хирургического лечения.

11 мая 20231
На что обратить внимание, выбирая клинику для хирургического лечения
Источник:
https://stock.adobe.com/

Центр хирургии «Будь Здоров» расположен во флагманской клинике в Москве, на Рязанском проспекте, 2Б. Сегодня здесь ведется прием на открытые и малоинвазивные хирургические вмешательства по следующим специализациям: общая и абдоминальная хирургия, гинекология, оториноларингология, урология, травматология и ортопедия, колопроктология, флебология, пластическая хирургия. В ближайшее время откроется направление нейрохирургия.

На что обратить внимание, выбирая клинику для хирургического лечения
Центр хирургии «Будь Здоров»
Источник:
Пресс-служба ООО «Клиника ЛМС»

«Доктор Питер» рассказывал, что Центр хирургии «Будь Здоров» открыл двери для пациентов осенью 2022-го. С этого момента прошло чуть более полугода, а в оперблоке провели уже более ста операций.

Медицинская сеть «Будь Здоров» 18 лет входит в число лидеров рынка по обслуживанию пациентов (в том числе по ДМС). За что пациенты выделяют ее на насыщенном рынке частной медицины? Прежде всего за полный цикл медицинской помощи. С конца 2022 года медучреждение предоставляет пациентам комплекс услуг от диагностики и консультативно-амбулаторного обслуживания до хирургического лечения и реабилитации.

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Также люди оценили комфортные условия в стационаре и круглосуточную заботу медицинского персонала центра. Стоит отметить и индивидуальный подход, который дает возможность скорректировать меню в соответствии с состоянием здоровья, организовать персональный медицинский пост, пребывать в палате с родными.

Еще одно преимущество — возможность пройти предоперационное или любое другое комплексное обследование в срок от одного дня и собрать пакет документов как для центра, так и для любого стационара города.

Для тех, кому необходимо восстановление после хирургического лечения, работает многопрофильный Центр реабилитации. Здесь есть просторный зал для ЛФК с инструктором, тренажеры с биологической обратной связью*, кинезиотерапия**, мануальная терапия и т.д.

Справка. «Будь Здоров» успешно работает на российском рынке уже 18 лет. Сеть входит в число лидеров по обслуживанию населения в рамках ДМС, заслужив доверие пациентов. Филиалы открыты в Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменске-Уральском.

Реклама, ООО «Клиника ЛМС», лицензия  №Л041-01126-23/00563326 от 23.12.2020 г.

* Оборудование позволяет отслеживать показатели каждого отдельного пациента во время занятий, прогресс в течение времени, проводить тестирования.

** Кинезиотерапия — лечение активными и пассивными движениями, направленными на разработку и улучшение подвижности крупных и мелких суставов, сегментов позвоночника, увеличение эластичности сухожилий, мышечной ткани.

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