МРТ для полных людей: как найти подходящий аппарат

Поскольку избыточный вес оказывает отрицательное влияние на здоровье, то его снижение может помочь в контроле и лечении уже имеющихся хронических заболеваний. В современной практике существует несколько манипуляций, которые способны искусственно помочь в борьбе с лишними килограммами. Самая быстрая из них — оперативное вмешательство. Но далеко не каждый готов идти на риски и проходить длительную реабилитацию.