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МРТ для полных людей: как найти подходящий аппарат

Людям с избыточным весом до сих пор нередко приходится сталкиваться с дискриминацией даже в медицинской сфере. Например, еще недавно отказывали в МРТ-диагностике из-за ограничений по весу в 120 кг: больше просто не могли поднять столы либо диаметр томографа не позволял разместить крупного пациента.

30 мая 20232
МРТ для полных людей: как найти подходящий аппарат
Источник:
rawpixel.com — Freepik

Рассказываем о том, как к сегодняшнему дню изменилась ситуация и как пройти обследование полным людям.

Как выбрать метод диагностики

Многие хронические заболевания требуют периодической диагностики, чтобы контролировать степень поражения и локализацию, а также оценивать эффективность проводимого лечения. Однако многие методы сканирования организма, незаменимые для постановки диагноза, имеют ограничения по разным параметрам. Например, КТ и рентген оказывают высокую лучевую нагрузку, поэтому их нельзя делать часто, а УЗИ не всегда способно предоставить качественные снимки внутренних структур. Поэтому, если пациенту требуется регулярное обследование организма, многие специалисты отдают предпочтение магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Этот метод диагностики использует сильное магнитное поле и радиоволны для создания подробных изображений органов и тканей внутри тела. Современные томографы имеют специальные методы коррекции, которые позволяют получать качественные изображения, даже если в теле человека присутствует большое количество жировой ткани.

Сейчас во многих центрах используются высокопольные аппараты с напряженностью поля от 1,5 Тл. Данный параметр определяет разрешающую способность томографа и позволяет получить детальные изображения тканей и органов в нескольких проекциях. Однако ограничения по весу и объему тела пациента, увы, до сих пор существуют.

Для обследования полных людей есть два варианта. Во-первых, это магнитно-резонансные томографы открытого типа. Магниты в таком аппарате находятся сверху и снизу от кушетки, на которой располагается пациент, а пространство сбоку остается свободным. Главным минусом подобной диагностики является низкая напряженность — всего 0,5 Тл, отмечают специалисты. Проще говоря, качество снимков не отвечает современным стандартам и считается малоинформативным. 

Второй вариант — использование аппаратов с большим радиусом, но такие есть далеко не в каждом медицинском центре. 

Ксения Марченко
Инструментальная и лучевая диагностика

Врач-рентгенолог IClinic

«Каждый человек имеет право на качественное обследование, — говорит Ксения Марченко, врач-рентгенолог IClinic. — Например, в нашей клинике установлены МР-томографы экспертного класса. Мы можем брать людей весом до 220 кг, апертура гентри составляет 140 см. Эти параметры охватывают большую часть пациентов с избыточным весом. Также мощность магнитного поля 1,5 тесла обеспечивает качественные диагностические изображения».

Гентри — кольцеобразная рама аппарата, которая включает свыше 1000 чувствительных датчиков, регистрирующих сигнал от исследуемых органов и тканей. За счет увеличения диаметра кольца получается создать больше пространства между пациентом и самим аппаратом. Это позволяет не только повысить уровень комфорта, но и снизить ограничения на проведение диагностики — например, увеличить значение максимального веса пациента. Апертура гентри 140 см — это самый большой показатель диаметра туннеля для закрытых томографов.

МРТ для полных людей: как найти подходящий аппарат
Источник:
пресс-служба ICLINIC

Проблема на проблему

Найти подходящий способ диагностики особенно важно еще и потому, что у людей, страдающих ожирением, чаще возникают проблемы со здоровьем и развиваются хронические заболевания. Это сказывается как на качестве, так и на продолжительности жизни.

По данным ВОЗ, человек с избыточной массой тела более подвержен развитию серьезных патологий различных органов и систем, таких как: 

  • болезни сердечно-сосудистой системы. Например, инсульт, который до сих пор является главной причиной смертности во всем мире;

  • диабет. Ожирение — один из основных факторов риска развития диабета второго типа.

  • заболевания печени. Накопление жировых клеток в органе может привести к циррозу и другим опасным заболеваниям;

  • нарушение работы опорно-двигательного аппарата;

  • рак. У полных пациентов возникает риск появления злокачественных образований в матке, груди, предстательной железе, почках, толстом кишечнике и мочевом пузыре.

«При избыточном весе очень сильно страдает опорно-двигательная система. Наиболее часто пациенты с ожирением жалуются на боли в спине и ногах, что является прямым показанием к МРТ коленных суставов и позвоночника, — добавила Ксения Марченко. — Также такие пациенты часто приходят на МРТ органов брюшной полости и МР холангиографию. Обследование позволяет успешно диагностировать панкреатит, жировой гепатоз печени, гепатоспленомегалию, желчнокаменную болезнь».

Чем больше отклонение от нормы веса, тем выше вероятность возникновения осложнений, отмечает эксперт. Поэтому на первый план выходит своевременная и качественная диагностика, которая позволит произвести сканирование всего организма безопасно и эффективно.

Полнота: причина или следствие?

Количество людей, имеющих лишний вес, увеличивается с каждым годом, на данный момент он есть у 52% населения России. Развиваются и стереотипы о «лени» и «безответственности» людей, страдающих ожирением, хотя причин для ожирения гораздо больше. 

Что может влиять на «застой» веса?

  1. Повышенный стресс нередко приводит к перееданию и увеличению аппетита, а также вызывает изменения в гормональном балансе, препятствуя снижению веса.

  2. Недостаток сна также может повлиять на гормональный баланс и увеличить чувство голода, снизить мотивацию и энергию для физической активности.

  3. Некоторые медицинские состояния, такие как гормональные нарушения, заболевания щитовидной железы и метаболические заболевания, могут замедлить обмен веществ и осложнить процесс похудения.

В любом случае, какой бы вес у человека ни был, он вправе рассчитывать на качественную и полноценную диагностику заболеваний, которую может обеспечить современная аппаратура. 

Снизить нагрузку

Поскольку избыточный вес оказывает отрицательное влияние на здоровье, то его снижение может помочь в контроле и лечении уже имеющихся хронических заболеваний. В современной практике существует несколько манипуляций, которые способны искусственно помочь в борьбе с лишними килограммами. Самая быстрая из них — оперативное вмешательство. Но далеко не каждый готов идти на риски и проходить длительную реабилитацию. 

Еще один вариант — установка интрагастрального баллона для коррекции веса. 

Евгений Левченко
Гастроэнтерология

Ведущий гастроэнтеролог IClinic

«Сегодня внутрижелудочный баллон — это альтернатива сложным хирургическим методам похудения, — объясняет Евгений Левченко, ведущий гастроэнтеролог IClinic. — Процедура не требует хирургического вмешательства, баллонирование желудка занимает 20 минут и, по сути, ничем не отличается от обычной гастроскопии. Также процедура полностью обратима, баллон можно извлечь в любой момент».

При этом методе лечения потеря веса может составить от трех-четырех до нескольких десятков килограммов, а в среднем, по данным специалиста, пациенты теряют около трети избыточной массы тела. 

При этом, как отметил Евгений Левченко, важную роль играет личный фактор:

«Пациент должен настроить себя на серьезное лечение в течение нескольких месяцев, ограничить свой рацион, пересмотреть состав потребляемой пищи, уменьшив процент содержания в ней жиров и углеводов. Пациент, рассчитывающий только на то, что баллон сделает за него все необходимое, получит результат хуже, чем тот, кто будет серьезно работать весь этот период».

Специалисты говорят, что в настоящее время разработаны комплексные программы по снижению веса, помимо лечения с помощью баллона. Такие программы включают диетотерапию, дозированные физические нагрузки, иглоукалывание.

Автор текста:Мария Мокейчева
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