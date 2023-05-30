МРТ для полных людей: как найти подходящий аппарат

Рассказываем о том, как к сегодняшнему дню изменилась ситуация и как пройти обследование полным людям.
Как выбрать метод диагностики
Многие хронические заболевания требуют периодической диагностики, чтобы контролировать степень поражения и локализацию, а также оценивать эффективность проводимого лечения. Однако многие методы сканирования организма, незаменимые для постановки диагноза, имеют ограничения по разным параметрам. Например, КТ и рентген оказывают высокую лучевую нагрузку, поэтому их нельзя делать часто, а УЗИ не всегда способно предоставить качественные снимки внутренних структур. Поэтому, если пациенту требуется регулярное обследование организма, многие специалисты отдают предпочтение магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Этот метод диагностики использует сильное магнитное поле и радиоволны для создания подробных изображений органов и тканей внутри тела. Современные томографы имеют специальные методы коррекции, которые позволяют получать качественные изображения, даже если в теле человека присутствует большое количество жировой ткани.
Сейчас во многих центрах используются высокопольные аппараты с напряженностью поля от 1,5 Тл. Данный параметр определяет разрешающую способность томографа и позволяет получить детальные изображения тканей и органов в нескольких проекциях. Однако ограничения по весу и объему тела пациента, увы, до сих пор существуют.
Для обследования полных людей есть два варианта. Во-первых, это магнитно-резонансные томографы открытого типа. Магниты в таком аппарате находятся сверху и снизу от кушетки, на которой располагается пациент, а пространство сбоку остается свободным. Главным минусом подобной диагностики является низкая напряженность — всего 0,5 Тл, отмечают специалисты. Проще говоря, качество снимков не отвечает современным стандартам и считается малоинформативным.
Второй вариант — использование аппаратов с большим радиусом, но такие есть далеко не в каждом медицинском центре.
Врач-рентгенолог IClinic
«Каждый человек имеет право на качественное обследование, — говорит Ксения Марченко, врач-рентгенолог IClinic. — Например, в нашей клинике установлены МР-томографы экспертного класса. Мы можем брать людей весом до 220 кг, апертура гентри составляет 140 см. Эти параметры охватывают большую часть пациентов с избыточным весом. Также мощность магнитного поля 1,5 тесла обеспечивает качественные диагностические изображения».
Гентри — кольцеобразная рама аппарата, которая включает свыше 1000 чувствительных датчиков, регистрирующих сигнал от исследуемых органов и тканей. За счет увеличения диаметра кольца получается создать больше пространства между пациентом и самим аппаратом. Это позволяет не только повысить уровень комфорта, но и снизить ограничения на проведение диагностики — например, увеличить значение максимального веса пациента. Апертура гентри 140 см — это самый большой показатель диаметра туннеля для закрытых томографов.
Проблема на проблему
Найти подходящий способ диагностики особенно важно еще и потому, что у людей, страдающих ожирением, чаще возникают проблемы со здоровьем и развиваются хронические заболевания. Это сказывается как на качестве, так и на продолжительности жизни.
По данным ВОЗ, человек с избыточной массой тела более подвержен развитию серьезных патологий различных органов и систем, таких как:
болезни сердечно-сосудистой системы. Например, инсульт, который до сих пор является главной причиной смертности во всем мире;
диабет. Ожирение — один из основных факторов риска развития диабета второго типа.
заболевания печени. Накопление жировых клеток в органе может привести к циррозу и другим опасным заболеваниям;
нарушение работы опорно-двигательного аппарата;
рак. У полных пациентов возникает риск появления злокачественных образований в матке, груди, предстательной железе, почках, толстом кишечнике и мочевом пузыре.
«При избыточном весе очень сильно страдает опорно-двигательная система. Наиболее часто пациенты с ожирением жалуются на боли в спине и ногах, что является прямым показанием к МРТ коленных суставов и позвоночника, — добавила Ксения Марченко. — Также такие пациенты часто приходят на МРТ органов брюшной полости и МР холангиографию. Обследование позволяет успешно диагностировать панкреатит, жировой гепатоз печени, гепатоспленомегалию, желчнокаменную болезнь».
Чем больше отклонение от нормы веса, тем выше вероятность возникновения осложнений, отмечает эксперт. Поэтому на первый план выходит своевременная и качественная диагностика, которая позволит произвести сканирование всего организма безопасно и эффективно.
Полнота: причина или следствие?
Количество людей, имеющих лишний вес, увеличивается с каждым годом, на данный момент он есть у 52% населения России. Развиваются и стереотипы о «лени» и «безответственности» людей, страдающих ожирением, хотя причин для ожирения гораздо больше.
Что может влиять на «застой» веса?
Повышенный стресс нередко приводит к перееданию и увеличению аппетита, а также вызывает изменения в гормональном балансе, препятствуя снижению веса.
Недостаток сна также может повлиять на гормональный баланс и увеличить чувство голода, снизить мотивацию и энергию для физической активности.
Некоторые медицинские состояния, такие как гормональные нарушения, заболевания щитовидной железы и метаболические заболевания, могут замедлить обмен веществ и осложнить процесс похудения.
В любом случае, какой бы вес у человека ни был, он вправе рассчитывать на качественную и полноценную диагностику заболеваний, которую может обеспечить современная аппаратура.
Снизить нагрузку
Поскольку избыточный вес оказывает отрицательное влияние на здоровье, то его снижение может помочь в контроле и лечении уже имеющихся хронических заболеваний. В современной практике существует несколько манипуляций, которые способны искусственно помочь в борьбе с лишними килограммами. Самая быстрая из них — оперативное вмешательство. Но далеко не каждый готов идти на риски и проходить длительную реабилитацию.
Еще один вариант — установка интрагастрального баллона для коррекции веса.
Ведущий гастроэнтеролог IClinic
«Сегодня внутрижелудочный баллон — это альтернатива сложным хирургическим методам похудения, — объясняет Евгений Левченко, ведущий гастроэнтеролог IClinic. — Процедура не требует хирургического вмешательства, баллонирование желудка занимает 20 минут и, по сути, ничем не отличается от обычной гастроскопии. Также процедура полностью обратима, баллон можно извлечь в любой момент».
При этом методе лечения потеря веса может составить от трех-четырех до нескольких десятков килограммов, а в среднем, по данным специалиста, пациенты теряют около трети избыточной массы тела.
При этом, как отметил Евгений Левченко, важную роль играет личный фактор:
«Пациент должен настроить себя на серьезное лечение в течение нескольких месяцев, ограничить свой рацион, пересмотреть состав потребляемой пищи, уменьшив процент содержания в ней жиров и углеводов. Пациент, рассчитывающий только на то, что баллон сделает за него все необходимое, получит результат хуже, чем тот, кто будет серьезно работать весь этот период».
Специалисты говорят, что в настоящее время разработаны комплексные программы по снижению веса, помимо лечения с помощью баллона. Такие программы включают диетотерапию, дозированные физические нагрузки, иглоукалывание.