Контракт на 9 месяцев: сколько раз и зачем нужно ходить к врачу во время беременности

« Беременность не случается с женщиной каждый день и даже каждый год . Она случается в жизни всего лишь несколько раз, а иногда и только один раз. Поэтому очень важно, чтобы в этот период женщине было максимально комфортно. Если она спокойная и уверенная, ее ничто не тревожит и не смущает, то беременность будет протекать прекрасно и закончится именно так, как мы все хотим, — рождением прекрасного, здорового малыша. Чтобы создать комфорт, необходимо в первую очередь доверие к врачу и к той клинике, в которой она планирует наблюдаться. Конечно, необходимо проверить соответствие всем требованиям, лицензирование, но не менее важно прислушаться к себе, к своему сердцу, к своим эмоциям и прийти туда, где будет комфортно и спокойно», — резюмировала Полина Кондратьева.