Как создают эмбрионы в лаборатории при ЭКО и зачем их потом замораживают

Как проходят 5-7 дней, которые эмбрион развивается вне материнского организма, как отбирают наиболее жизнеспособные, при чем тут искусственный интеллект и сколько может храниться эмбрион при температуре минус 196 градусов, рассказали эксперты на круглом столе «Доктора Питера».
Вспомогательные репродуктивные технологии требуют комплексного подхода и взаимодействия врача-репродуктолога, пациента и эмбриологической лаборатории.
— Невозможно выделить, кто важнее, т.к. ошибка на любом этапе приводит к отсутствию результата, — говорит Ирина Архангельская, научный консультант эмбриологической лаборатории сети клиник «Скандинавия АВА-ПЕТЕР». — Поэтому значимость эмбриологического фактора трудно переоценить — и речь не об отдельных специалистах, а о деятельности лаборатории в целом. Это коллективная, командная работа: все эмбриологи должны не только иметь одинаково высокий уровень квалификации, но и работать как единое целое, понимая друг друга с полуслова и единообразно выполнять все процедуры.
Работа начинается за сутки до того, как происходит пункция и забор яйцеклеток, рассказывает старший эмбриолог клиники «Мать и дитя» Марина Богомолова.
— Мы знакомимся с медицинской картой пары, смотрим, были ли до этого попытки ЭКО в нашей или других клиниках, какая спермограмма. Это важно, чтобы выбрать метод, которым мы будем проводить оплодотворение: будет ли это обычное ЭКО (когда сперматозоид сам проникает в яйцеклетку) или ИКСИ (когда эмбриолог помещает сперматозоид непосредственно внутрь яйцеклетки при помощи специальных микроинструментов), — объясняет она. — Все расходные материалы и среды должны быть подготовлены заранее. Дальнейшее культивирование длится от 5 до 7 дней.
Денис Быков, заведующий отделом эмбриологии МЦ «Генезис», считает: работа специалиста в идеальном варианте и вовсе начинается с проектирования клиники ВРТ.
— Должны быть правильно спланированы и эмбриологическая лаборатория, и малая операционная — эмбриолог должен принимать в этом участие, т.к. от этого зависит удобство работы и успех в будущем, — подчеркнул он.
Для пациента эти специалисты чаще всего остаются «бойцами невидимого фронта». Как объяснила Наталья Бичевая, заведующая лабораторией ВРТ Международного центра репродуктивной медицины (МЦРМ), если у эмбриолога нет врачебного образования, а только биологическое, то он не имеет права общаться с пациентами напрямую. Поэтому всю информацию до них доносит лечащий врач-репродуктолог.
— В любом случае должна быть постоянная связь эмбриолога с репродуктологом, когда мы получаем гаметы (половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды) в лабораторию. Мы обсуждаем и метод оплодотворения, и когда лучше сделать перенос эмбриона, нужен ли генетический анализ и планируется ли заморозка, — пояснила она. — Мы должны понимать работу репродуктологов, а они — нашу. И только вместе мы можем достичь результата — рождения здорового ребенка.
Ведущий эмбриолог Delta Fertility Clinic Елена Колода подтвердила, что эмбриологи общаются с пациентами в крайних случаях — в основном, это не требуется. При этом роль этих специалистов в процессе переоценить трудно:
— Несомненно, хорошая эмбриология — это совокупность факторов: квалификации специалистов, современного оборудования, качественных сред для культивирования.
— Главная задача эмбриолога — не навреди, — напомнила Юлия Татищева, заведующая эмбриологической лабораторией клиники репродукции «Скайферт». — Наша работа начинается с получения гамет (половых клеток): ооцитов у женщины, сперматозоидов у мужчин. На их качество — генетическую составляющую, морфологию, другие показатели мы повлиять не можем. Но задача эмбриолога — создать лучшие условия для сохранения половых клеток, их оплодотворения и культивирования эмбрионов. Мы должны использовать свои навыки и знания, современные приборы и оборудование, качественные расходные материалы и среды, чтобы получить жизнеспособные эмбрионы.
Тысяча кадров в день
Процесс создания новой жизни расписан поэтапно.
— На первой стадии должны быть подготовлены специальные среды, необходимые для работы с клетками, — описывает процесс Денис Быков. — Второй этап — получение гамет (яйцеклеток и сперматозоидов). Без них не получится самого процесса. Затем — этап оплодотворения: в зависимости от качества биоматериала, условий, клинический показаний — выбирается метод. Дальше идет культивирование, которое длится в среднем 5-6, иногда 7 дней. После — перенос в полость матки или заморозка. Между последними этапами идет оценка результата оплодотворения и качества эмбриона.
За последние десятилетия технологии проведения ЭКО сильно изменились.
— В 90-е годы культивировать эмбрионы in vitro можно было только 2-3 дня, и переносить их приходилось на этапе дробления, причем по 3, 4, а иногда и больше, — вспоминает Наталья Бичевая. — Теперь среды позволяют культивировать их до 5-6 дня. Это позволяет выбрать более жизнеспособный эмбрион, который сформировал бластоцисту и потенциально может развиваться дальше.
к.м.н., заведующая лабораторией вспомогательных репродуктивных технологий МЦРМКарточка эксперта
Также изменились инкубаторы: раньше среда была двухгазовая, сейчас — трехгазовая, где кислород вытесняется азотом, добавила она. Настоящим прорывом стало использование искусственного интеллекта в отборе эмбрионов, что повышает эффективность программ ВРТ.
Ирина Архангельская отметила: главная задача эмбриологов — создать условия, которые были бы максимально комфортны для эмбриона вне организма матери.
— Для этого необходимо постоянно контролировать массу параметров: в первую очередь, температуру и чистоту воздуха в эмбриоблоке, температуру нагревательных поверхностей, газовую фазу в инкубаторах, pH сред, — пояснила она. — Это, в свою очередь, требует регулярного технического обслуживания оборудования, поверки измерительных приборов. И именно та лаборатория достигает максимального успеха, где этому уделяют серьезное внимание.
научный консультант эмбриологической лаборатории сети клиник «Скандинавия АВА-ПЕТЕР», кандидат биологических наукКарточка эксперта
— Развитие техники нам очень помогает. То, что появились планшетные инкубаторы, улучшило качество культивирования эмбрионов, — говорит Елена Колода. — Но важна и квалификация специалиста, чтобы не навредить эмбрионам.
Важный вопрос, который также решается технологически, — идентификация биоматериала.
— Каждый пациент на каком-то этапе задумывается, не мог ли кто-то ошибиться, точно ли это его ребенок. Это становится источником тревоги, который мешает проходить лечение, — поясняет Юлия Татищева. — Мы уже два года используем систему идентификации и отслеживания биоматериала пациентов, которая полностью исключает возможность любых ошибок, связанных с «человеческим фактором». Это дает уверенность и нашим пациентам, и нам, так как каждый этап, который мы проводим, подтверждается электронной системой. Вступая в программу ЭКО в нашей клинике, пара получает идентификационную карту, которая используется на всех ключевых этапах — в частности, при заборе яйцеклеток и переносе эмбрионов.
Эмбриолог, заведующая эмбриологическим отделением клиники репродукции Скайферт, кандидат биологических наукКарточка эксперта
Каждая чашка с биоматериалом помечается радиочастотной меткой. Это не позволяет эмбриологу перейти к следующему этапу без подтверждения того, что это материал пациентки, с которой он сейчас работает. Система не разрешает соединить половые клетки людей, не являющихся парой, или пропустить какую-либо стадию культивирования.
Отдельная тема, по ее словам, — криоконсервировация половых клеток и эмбрионов: поскольку криобанки активно развиваются, биологический материал всё чаще перемещается из одной клиники в другую, иногда перевозится в другие города и страны. Важно, чтобы метки сохранялись. И если эта система будет внедряться повсеместно в клиническую практику, это позволит избежать ошибок идентификации.
Среди важных технических новинок она отметила систему мониторинга параметров инкубатора: жизнь эмбрионов зависит от электроэнергии, от газов, а датчики позволяют фиксировать малейшие отклонения от нормы. Если произойдет отключение электричества или утечка газа, то система моментально отправит сигнал тревоги эмбриологам и инженеру. Это позволит моментально принять меры, включить резервный источник энергии или подключить газы, чтобы сохранить эмбрионы.
Марина Богомолова добавила, что искусственный интеллект, которым оснащен инкубатор «Эмбриоскоп+», позволяет обеспечить наиболее стабильные условия культивирования:
— После того, как оплодотворили яйцеклетку, мы помещаем её в инкубатор. 5 дней эмбрионы каждой пациентки находятся в индивидуальной ячейке в стабильных условиях, — рассказала она. — В этом отличие от обычного инкубатора, где мы каждый день достаем и смотрим, как развивается эмбрион. С искусственным интеллектом такой необходимости нет: камера делает 1000 фотографий в день, мы буквально смотрим фильм, как развивается эмбрион. «Глазами» эмбриолог может увидеть, сколько в нем пронуклеусов, получилась ли бластоциста большая или маленькая. А «Эмбриоскоп+» определяет скорость деления и может сказать, в какой точке произошло деление на 2 бластомера, в какой — на 4. Это очень важно, чтобы выбрать лучший эмбрион для переноса — тот, который потенциально даст беременность.
Непростой выбор
Получившийся эмбрион или несколько требуют оценки: стоит ли их переносить в полость матки или замораживать, высока ли вероятность беременности в дальнейшем. Для этого у эмбриологов существует целый набор параметров. Кроме того, есть возможность провести предимплантационную генетическую диагностику (ПГТ).
ведущий эмбриолог клиники «Дельта Фертилити», член РАРЧ, член ESHREКарточка эксперта
— Чаще всего мы выращиваем эмбрионы до седьмого дня, затем проводим ПГТ и отправляем эмбрионы в заморозку. Диагностика помогает выявить эуплоидные эмбрионы (т.е. с полным набором хромосом), пригодные к переносу, — рассказала Елена Колода. По ее словам, есть несколько видов генетической диагностики. Наиболее часто используются два из них:
ПГТ-А — позволяет оценить хромосомный состав;
ПГТ-М — исследует на выявление конкретных заболеваний, носителями которых являются родители.
Например, в Delta Fertility Clinic несколько пациенток с носительством гена спинальной мышечной атрофии и дефицитом фосфоглицераткиназы после ПГТ-А и ПГТ-М смогли забеременеть без риска передать ребенку наследственное заболевание, сообщила она.
Денис Быков говорит, что при проверке набора хромосом можно увидеть какие-то количественные или качественные отклонения от нормы:
— Считается, что у эуплоидных эмбрионов больше шансов на имплантацию, чем у анеуплоидных. При выборе эмбриона для переноса используется ряд критериев. При этом мы все равно имеем дело с вероятностями, в которых очень много составляющих. В том числе, играющих ключевую роль — клинических. Перечисление последних может занять не один час. И когда мы переносим хороший — с точки зрения врача — эмбрион в полость матки, начинается своя цепочка реакций, которую сложно предсказать.
А пациенты тем временем нет-нет, да и попросят выбрать мальчика или девочку. Но, к сожалению или к счастью, это невозможно без показаний — если только есть сопутствующие генетические заболевания, где пол играет важную роль для носительства гена.
— Генетическое тестирование должно проводиться по показаниям, это не должно быть прихотью или желанием, — уверена Юлия Татищева. — Выполнять его нужно тем, кто в этом нуждается, потому что это процедура инвазивная: мы забираем несколько клеток у эмбриона — и он неизбежно подвергается некоторым рискам. Генетическая диагностика действительно дает возможность повысить результативность процедуры ЭКО по сравнению с оценкой только морфологических параметров эмбриона. Но, опять же, только в том случае, когда проводится по показаниям.
— Наиболее важна генетическая диагностика для пациентов, у которых есть моногенные заболевания, так как для них это единственная возможность родить здорового ребенка, — уточнила Марина Богомолова. — Надеемся, что в будущем эту процедуру можно будет проводить по полису ОМС: сейчас она достаточно дорогая, а пациентам с моногенными заболеваниями приходится ее оплачивать.
Пациенткам моложе 35 лет, у которых нет индивидуальных показаний к проведению ПГТ, не рекомендуется проводить это исследование из-за инвазивности процедуры. «Мы отрываем от эмбриона (точнее — от той части эмбриона, из которой в дальнейшем будет развиваться плацента) несколько клеток — и это травматично. Мы не можем заранее сказать, что это никак не скажется на его дальнейшей жизнеспособности», — пояснила она.
При этом Ирина Архангельская отмечает: в случаях, когда получается 20 и более эмбрионов за один раз, ПГТ помогает упростить выбор наилучшего.
— Но эмбрионы не имплантируются не только из-за генетики, — говорит она. — Иногда мы переносим эуплоидный, а беременность не наступает. А бывает, что переносим эмбрион очень низкого качества и без диагностики — и он приживается и дает беременность. И тут возникают моральные трудности: надо ли дать эмбриону не самого высокого качества возможности для дальнейшего развития. Обычно эмбриолог передает информацию о качестве врачу-репродуктологу и пациенту, и они решают, переносить или нет. Если шанс для рождения маленький — то есть вероятность, что женщине, которая прошла через перенос и сопутствующую терапию, придется пережить разочарование в случае, когда беременность не наступила. И в то же время всегда сложно отказаться от переноса, не дать эмбриону этого шанса и идти на следующий цикл, надеясь, что он будет более удачным.
Поэтому эмбриологи продлевают культивирование на 6-й и даже на 7-й день, чтобы дать шанс самым, казалось бы, безнадежным. «Удивительно, но такие эмбрионы седьмого дня дают беременности: без ПГТ примерно в 20% случаев, с ПГТ вероятность значительно выше, особенно у возрастных пар», — отметила она.
Если эмбрионов получается много, то важный вопрос — что делать с ними дальше.
— Это моральный выбор мужчины и женщины: сохранять, переносить или ничего не делать, проще говоря, утилизировать. Решение принимает пара, — объясняет Наталья Бичевая. — Все шаги в лаборатории строго регламентированы, поэтому на любом этапе пациенты подписывают информированное согласие на действия врачей. И если они готовы прекратить хранение эмбрионов, то тоже дают на это согласие. Мы не можем эти эмбрионы «подсадить» кому-то как донорские — это чужой биологический материал.
С точки зрения тестирования она отметила: пока недоступен анализ на генетические аномалии и мутации, которые не передаотся от родителей, а возникают de novo в результате дробления уже имеющегося эмбриона.
Вечная заморозка
Если перенос сразу невозможен или есть потребность сохранить эмбрионы на будущее, используется метод быстрой заморозки или витрификация.
— Более 99% эмбрионов успешно размораживаются, — отмечает Марина Богомолова. — У нас было даже несколько случаев, когда замораживали повторно, а один замораживался и размораживался более четырех раз — и в итоге получилась прекрасная беременность.
Хранятся эмбрионы в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Если заморожено 10, то можно в течение жизни, размораживая по одному, родить хоть 10 детей.
Заморозка требуется, потому что в одном цикле ЭКО врачи стремятся переносить по одному эмбриону, а не 2-3, чтобы избежать многоплодной беременности, которую пациентке будет трудно выносить. Достаточно часто в цикле, в котором происходит получение яйцеклеток, перенос не делают, чтобы наилучшим образом подготовить пациентку к процедуре, что повышает процент беременностей.
На сегодняшний день самый «старый» эмбрион, который дал беременность, разморозили через 30 лет.
— По идее, если соблюдать правила хранения, то можно хранить эмбрионы сколько угодно, — отметил Денис Быков. — Мы недавно переносили эмбрион, который был заморожен 12 лет назад, т.е. сразу после открытия клиники. Все прошло удачно, беременность наступила.
— В России метод витрификации стал использоваться для ооцитов с 2010-х годов, а для эмбрионов — еще раньше, — рассказала Юлия Татищева. — Что касается длительного хранения, то мы пока еще недостаточно много знаем: метод молодой — детей, рожденных после такого длительного хранения эмбрионов, мало. Нужно накапливать долгосрочные данные, смотреть на здоровье детей, чтобы сказать, что методика безопасна в долгосрочной перспективе.
Метод криоконсервации позволяет сохранить не только эмбрионы, но и сперматозоиды и яйцеклетки, что позволяет пациентам отложить беременность без риска потери репродуктивной функции из-за возрастных изменений. Также можно сохранить половые клетки и ткань яичника для сохранения фертильности перед гонадотоксичным лечением (например, при онкологическом заболевании). Эксперт отметила: поскольку банки биологического материала активно разрастаются, необходимо поднимать вопросы безопасности хранения в течение длительного периода времени. Должны быть четкая идентификация биоматериала, системы сохранения персональных данных и контроля условий криохранения. Также необходимы специальные транспортные компании, которые смогут безопасно перевезти материал из клиники в клинику, из города в город.
Елена Колода дополнила: сейчас набирает популярность отложенное материнство — актуальна заморозка ооцитов методом витрификации. Что касается эмбрионов, то после разморозки они практически ничем не отличаются от только что полученных.
— К нам сейчас поступают эмбрионы пациентов, которые были заморожены, когда еще не было так развито ПГТ, и мы сейчас можем, разморозив их, провести генетическое тестирование, а затем сделать перенос, — отметила она.
Наталья Бичевая вспомнила, что в 90-х и начале 2000-х, когда использовался метод медленной заморозки — в течение 2,5 часов, — эффективность размораживания была около 60%. Сейчас же она достигает 99,9%.
— Сегодня витрификация — неотъемлемый метод для любой лаборатории, — говорит она. — Кроме того, витрификация входит в программу ОМС — государство оплачивает заморозку, но не хранение. Без этого метода невозможно и проведение ПГТ, так как в нашей стране тестирование проводится 2-3 недели, и перенос генетически нормального эмбриона возможен только в криоциклах.
Ирина Архангельская также вспомнила метод медленного замораживания эмбрионов, к которому относились настороженно и не всегда были уверены, что эмбрионы после разморозки будут готовы к переносу.
— При использовании этого метода криоконсервации мы стремились делать свежие переносы, — вспоминает она. — Сейчас репродуктологи, наоборот, настроены на перенос замороженных ранее эмбрионов. Его специально откладывают: эффективность повышается за счет того, что женщина более спокойно готовится, нет необходимости одновременно стимулировать яичники и готовить эндометрий. И мы знаем: если даже заморозили всего один эмбрион, то его разморозим и перенесем в 99% случаев.
Всегда в развитии
Несмотря на то, что ВРТ активно развиваются, пределов совершенству нет, уверены специалисты.
— Я жду развития неинвазивных методов ПГТ, когда не нужно будет вмешательство в эмбрион. Важно, чтобы этот метод стал более достоверным — и тогда его можно будет использовать в более широком масштабе, — надеется Елена Колода.
— Я тоже жду появления неинвазивного ПГТ, которое позволит узнать генетический статус эмбриона, не подвергая его опасным процедурам, — подтвердила Марина Богомолова. — Кроме того, мы ждем дальнейшего развития сред, в которых мы культивируем эмбрионы. Сейчас у нас уже есть сложные и хорошо сбалансированные среды, но всегда можно стремиться к лучшему, чтобы эмбрион чувствовал себя более приближенно к тому, что происходит в природе.
Наталья Бичевая говорит о необходимости внедрения единой донорской базы: «Мы используем донорский материал, не зная о том, сколько он уже до нас был использован и насколько успешно, поэтому единая база была бы полезна».
Дениса Быкова интересует дальнейшее развитие искусственного интеллекта в ключе оценки качества эмбрионов и динамических характеристик доимплантационного этапа. При этом немаловажную роль играет контроль ряда параметров микроклимата лаборатории.
Ирина Архангельская говорит: помимо тех параметров, по которым оценивают эмбрионы сейчас, существует множество других для оценки их качества, но мы пока мало знаем о них. В научных исследованиях постоянно ведется поиск новых достоверных критериев оценки. Например, известно, что есть ген отвечающий за растворение зоны пеллюцида — внешней оболочки яйцеклетки, которая должна разрушаться при имплантации эмбриона. Если в этом гене есть поломка, то отсутствует фермент для растворения зоны пеллюцида и не происходит имплантация. «Отслеживание таких и других подобных генетических мутаций поможет нам в выборе полноценного эмбриона для переноса», — подчеркнула она.
А Юлия Татищева напомнила о важности повышения уровня информированности пациентов о программах ВРТ:
— Мы видим, что обращаются к репродуктологам женщины все более старшего возраста. Это огромная проблема — и с каждым годом она усугубляется. К нам часто приходят женщины старше 40 лет. Они впервые задумываются о рождении ребенка, но в то же время их собственный биологический материал дает мало шансов на беременность. Необходимо информировать молодых женщин о том, что с возрастом шансы рождения здорового ребенка неуклонно снижаются. Об этом стоит задуматься до 35 лет, а если обстоятельства пока не позволяют запланировать беременность, рекомендовать сохранение яйцеклеток на будущее, воспользоваться программами отсроченного материнства. Об этом очень важно говорить.