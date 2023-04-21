Как создают эмбрионы в лаборатории при ЭКО и зачем их потом замораживают

— Но эмбрионы не имплантируются не только из-за генетики, — говорит она. — Иногда мы переносим эуплоидный, а беременность не наступает. А бывает, что переносим эмбрион очень низкого качества и без диагностики — и он приживается и дает беременность. И тут возникают моральные трудности: надо ли дать эмбриону не самого высокого качества возможности для дальнейшего развития. Обычно эмбриолог передает информацию о качестве врачу-репродуктологу и пациенту, и они решают, переносить или нет. Если шанс для рождения маленький — то есть вероятность, что женщине, которая прошла через перенос и сопутствующую терапию, придется пережить разочарование в случае, когда беременность не наступила. И в то же время всегда сложно отказаться от переноса, не дать эмбриону этого шанса и идти на следующий цикл, надеясь, что он будет более удачным.