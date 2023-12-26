Генетический убийца мальчиков: что такое мышечная дистрофия Дюшенна и как сейчас лечат пациентов с МДД в России

«Своевременно начатые реабилитация и терапия, в том числе патогенетическая, позволяют повлиять на скорость течения заболевания, избежать или снизить выраженность осложнений и продлить способность самостоятельно ходить, — говорит невролог Василий Суслов. — Конечно, и сейчас бывают пациенты, которым поставили диагноз только в 7-8 лет, но таких случаев все меньше и меньше, особенно в Петербурге и Москве».