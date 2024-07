Французский парадокс: что не так с убеждением о пользе алкоголя в малых дозах

«Они создают ложную видимость пользы. По мере того как люди стареют, неоднократно было показано: те, кто сокращает или полностью прекращает употребление алкоголя, склонны к плохому здоровью. Таким образом, по сравнению с ними те, кто продолжает пить, выглядят здоровыми», — пишут авторы в статье, опубликованной в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.