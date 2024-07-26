Французский парадокс: что не так с убеждением о пользе алкоголя в малых дозах

Есть такое выражение «французский парадокс», которое, к слову, придумали сами французы еще в 80-х годах прошлого века. Суть его в следующем: жители Франции постоянно пьют вино, любят сыр и другую жирную пищу, однако среди них меньше сердечников по сравнению с жителями других стран.
Такой эффект от регулярных возлияний объяснили полифенолами. Это группа природных антиоксидантов, которые содержатся в красной и фиолетовой кожуре винограда.
«Французский парадокс» подтверждали и некоторые
Авторы многих наблюдательных исследований даже
Однако не все исследования о влиянии малых доз алкоголя были столь оптимистичны. Чтобы разобраться с противоречивыми выводами коллег, ученые из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ провели большой анализ 107 научных работ, где изучалась связь между долголетием и употреблением спиртного.
Когда они объединили данные исследований, оказалось, что у тех, кто пьет от одного напитка в неделю до двух в день, риск смерти в течение периода исследования был на 14% ниже, чем у тех, кто воздерживался от алкоголя.
Однако ученые нашли существенный недостаток этих исследований. Все они, как правило, были сосредоточены на пожилых людях и не учитывали привычки людей в употреблении алкоголя на протяжении всей жизни.
В итоге умеренно пьющих сравнивали с трезвенниками, которые просто бросили или сократили употребление алкоголя из-за появившихся проблем со здоровьем. Так получилось, что на фоне «завязавших» люди, которые продолжают выпивать «по чуть-чуть», кажутся здоровее.
При этом нашлось несколько исследований, в которых участвовали добровольцы моложе 55 лет и где бывших любителей выпить не включали в ряды трезвенников. В этих работах связи умеренных доз алкоголя с долголетием не нашли.
По словам авторов, именно слабые, некачественные исследования говорят о том, что малые порции спиртного не только не вредны, до даже полезны.
«Они создают ложную видимость пользы. По мере того как люди стареют, неоднократно было показано: те, кто сокращает или полностью прекращает употребление алкоголя, склонны к плохому здоровью. Таким образом, по сравнению с ними те, кто продолжает пить, выглядят здоровыми», — пишут авторы в статье, опубликованной в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
Ученые уверены: если бы в исследованиях различали пожизненных трезвенников и бывших любителей выпить, которые «завязали» к началу наблюдений, результаты были бы совсем другие.
«В действительности умеренное употребление алкоголя, скорее всего, не продлевает жизнь и, по сути, несет некоторые потенциальные опасности для здоровья, включая повышенный риск некоторых видов рака, —