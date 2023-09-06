Достаточно всего 26 минут: приятный способ, который поможет стать умнее и креативнее

Бывают дни, когда вы энергичны, полны сил, кажется, что можете горы свернуть и после еще какое-то дело сделать. Но бывает и так, что все совсем наоборот: сил нет, общаться не хочется, нужен срочный отдых. Зачастую именно в этот период и предстоит какое-то важное событие, когда нужно как следует подумать, принять важное решение или выдать гениальную идею, которая спасет проект.
На самом деле ситуацию можно спасти, говорит эндокринолог Зухра Павлова.
«Секрет прост. Поспите немного — и все будет хорошо. Ученые
49 человек должны были написать сочинение о дереве и выполнить еще пару заданий. Испытуемых разделили на группы: первая и вторая перед экзаменом поспали 45 минут, но одни сначала подумали о теме сочинения, а другие — о чем-то другом. Третья и четвертая группы в это время не спали. Часть из них обдумывала будущее сочинение, а другая — записывала разное на бумаге.
Самые обнадеживающие результаты показала первая группа, которая засыпала с мыслями о предстоящей работе. Они написали сочинение на 43% лучше, чем вторая группа, и на 78% лучше, чем две бодрствовавшие группы. Исследователи считают, что во сне мозг подкидывает нам интересные идеи на тему, о которой человек думал последней.
Даже NASA как-то
«Идеальная продолжительность такого отдыха — 26 минут. Можно даже меньше. Главное — не уйти в глубокий сон и не ложиться надолго после 16.00. Иначе можно проснуться разбитым», — заключила врач.
Что еще ученые выяснили про дневной сон
Швейцарские ученые установили, что дремота в два раза снижает риск инфаркта. Исследование провели на 3,5 тысячи добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет. Их показатели отслеживали на протяжении пяти лет. Наименьший риск сердечно-сосудистых заболеваний был у тех, кто спал днем 1-2 раза в неделю.
Ученые из колледжа Аллени смогли доказать, что дневной сон может снижать давление, а еще любители вздремнуть лучше переносят стрессовые ситуации. Эксперимент провели над студентами. Днем они спали по 45-60 минут.
Также удалось установить и самое лучшее время для сна. Сделали это американские исследователи из Медицинской школы Кека (Южная Калифорния). Оно выпадает на промежуток между 14 и 15 часами. В это время происходит спад циркадного ритма, и 20 минут сна окажутся для вас нелишними.