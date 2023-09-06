Достаточно всего 26 минут: приятный способ, который поможет стать умнее и креативнее

Бывают дни, когда вы энергичны, полны сил, кажется, что можете горы свернуть и после еще какое-то дело сделать. Но бывает и так, что все совсем наоборот: сил нет, общаться не хочется, нужен срочный отдых. Зачастую именно в этот период и предстоит какое-то важное событие, когда нужно как следует подумать, принять важное решение или выдать гениальную идею, которая спасет проект.