Во-первых это анальгин. Его запрещено ввозить во многие страны, несмотря на то, что он имеет широкий диапазон действия и стоит копейки.

«Я не знаю органа, по которому он бы не бил — кровь, сосуды, печень, почки, и так далее, — говорит Дарья Садовская. — Сейчас мне будут парировать „я на каждое похмелье по таблетке и до сих пор жив/а“. Да, живы. Вам повезло, и похмелье, судя по всему, у вас нечастое».

По словам врача, с анальгином, если уж вам (или вы сами себе) его назначили нельзя допускать двух вещей: пить дольше трех дней и превышать дозу даже на пол-таблетки.

«А лучше выкинуть, здоровье дороже», — советует Садовская.