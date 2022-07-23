Если покопаться в домашних аптечках, то кажется, что многие закупают про запас средства, которые продаются без рецепта и считаются достаточно безобидными. В первую очередь речь идет об обезболивающих, жаропонижающих, а также препаратах для нормализации работы ЖКТ — кому-то надо от поноса, а другим, наоборот, от запора.
Но врачи предупреждают: лекарств без побочных явлений практически не бывает. А у некоторых они даже превышают полезные свойства. Так, врач Дарья Садовская назвала два препарата, которые пора бы уже и выкинуть.
нефролог, диетолог, практикующий врач в государственных больницах
Во-первых это анальгин. Его запрещено ввозить во многие страны, несмотря на то, что он имеет широкий диапазон действия и стоит копейки.
«Я не знаю органа, по которому он бы не бил — кровь, сосуды, печень, почки, и так далее, — говорит Дарья Садовская. — Сейчас мне будут парировать „я на каждое похмелье по таблетке и до сих пор жив/а“. Да, живы. Вам повезло, и похмелье, судя по всему, у вас нечастое».
По словам врача, с анальгином, если уж вам (или вы сами себе) его назначили нельзя допускать двух вещей: пить дольше трех дней и превышать дозу даже на пол-таблетки.
«А лучше выкинуть, здоровье дороже», — советует Садовская.
Второй препарат, от которого врач рекомендует избавиться, это сенна. Ее листья используют в качестве слабительного растительного происхождения. Одно время было очень модно «чиститься» самодельным средством, в составе которого кроме сенны были изюм и желчегонный препарат.
«Сенна эффективное слабительное, — признает врач. — С одним „но“: вызывает привыкание и синдром „ленивого кишечника“. Можно лишиться медицинской лицензии, если назначить его дольше двух недель. А я знаю многих, кто годами „сидит“. Это опасно, „слезать“ необходимо».
Кстати
Ранее врач Шишкин составил для «Доктора Питера» список самых неэффективных лекарств, которые продают без рецепта. По его мнению, самый опасный — аспирин, потому что его принимают бесконтрольно, но он дает осложнения, особенно язвенную болезнь, в сочетании с другими лекарствами.