Более 50 тысяч заболевших в сутки — это цифры по коронавирусу в России на сегодняшний день. С одной стороны за 2,5 года все уже привыкли и расслабились. С другой — переболевшие в шестую волну ощущают какую-то непреодолимую слабость и усталость. Что представляют собой новые штаммы коронавируса и как они влияют на организм человека, изданию Е1
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
По словам эксперта, «кентавр», которого у нас в стране не более процента, и «ниндзя», про которых сейчас говорят из каждого утюга — это все омикроны. Такие же, как те, которые заражали людей прошлой осенью. Только разные подтипы.
- «Кентавр» и «ниндзя» отличаются друг от друга так же, как Анджелина Джоли от Опры Уинфри. Или как Алла Пугачева отличается от Кобзона, — шутит Анча Баранова. — Если же сравнивать с дельтой, то с омикроном у них такая же разница, как у все той же Аллы Борисовны с Таней Булановой.
Отличительная черта: никаких отличительных черт
Новый вид вируса уникален своей универсальностью: он может маскироваться под любую ОРВИ. Ни потери обоняния, никаких других типичных клинических картин.
— Я знаю очень много людей, которые болели «ниндзя», но при этом у них не было температуры, — рассказывает эксперт. — Но также знаю людей, у которых почти до нуля упали лимфоциты — они все разбились о стену вируса.
Тем не менее, опасность есть. По словам Барановой, новый штамм оставляет за собой «выжженную землю». Если раньше мы боялись цитокинового шторма, то сейчас куда опаснее метаболическое истощение организма. Вирус, как захватчик, буквально «выжирает» все «топливо» организма — витамины, аминокислоты, белки.
- Все это идет на построение новых частиц вируса и на его размножение, — объясняет Анча Баранова. — Из-за этого происходит метаболическое истощение организма, влекущее за собой чудовищную усталость. Люди неделями не могут прийти в себя, ходят, еле волоча ноги, словно через густое молоко. Им тяжело делать простые вещи, они постоянно прилегают отдохнуть, но из-за усталости не могут уснуть.
Наша иммунная система активно сопротивляется вирусу. А сам человек — это поле боя, и в процессе борьбы он разрушается очень сильно.
Заболели ковидом? Не ешьте курицу!
Анча Баранова предупреждает: «еврейский пенициллин», то есть куриный бульон, который многие считают главным лекарством при болезнях, не повредит. В нем есть антибактериальные вещества, поддерживающие иммунитет. Главное, во время активной вирусной атаки не есть куриное мясо.
- Белок из курочки пойдет на построение вирусных частиц, — объясняет биолог. — Во время вирусной атаки организм специально перестраивается так, что белка нам не хочется — это делается для того, чтобы ограничить вирус в питательных стройматериалах.
Зараза к заразе… липнет
Многие переболевшие ковидом уверены: больше им ничего не страшно. Мол, после первого раза или не заразишься вообще, или перенесешь вирус на ногах — организм-то уже готов к врагу. Но с коронавирусом такая схема не работает.
- После первого перенесенного заболевания у человека не исчезает необходимость следить за тем, где он находится, носить респираторы, избегать дискотек, — говорит Баранова. — Уклонился от дельты, переболел в легкой форме первым омикроном, а вот «ниндзя» вполне может уложить человека на больничную койку».
«Дети — это неубиваемые неваляшки»
Порядка 10% болеющих в нынешнюю волну — это дети. И это весомый показатель о сравнению с прошлыми годами. Профессор Баранова объясняет это тем, что омикрон способен лучше размножаться в детских тканях эпителия, чем дельта. А также предполагает, что многие переносили в первые волны заражение бессимптомно и новый вирус «пришел» уже на расшатанную иммунную систему. Но сильно переживать по этому поводу не стоит.
— Дети — это неубиваемые неваляшки, и не нужно относиться к ним как к слабым по сравнению со взрослыми, — полагает ученый. — Заболел — три дня дома — вышел в детский сад — снова заболел… Это вовсе не признак того, что ребенок слабый, а как раз показатель работы иммунной системы. Она тренируется на разных противниках, которые ей встречаются, учится понимать, какие вирусы и бактерии безвредны, какие — очень опасны. Не стоит, конечно, скидывать со счетов ослабленных детей с дефектами здоровья. Но если взять среднестатистическую тысячу детей и такое же количество взрослых и сравнить их по устойчивости к стрессу или другим вещам, поверьте, дети выиграют с большим отрывом.
Хорошо бы заболеть ОРВИ
И не каким-то там любым, а конкретно риновирусом (поражает носоглотку). Анча Баранова рассказала об исследовании, которое доказало, что именно риновирус снижает опасность одновременно с ним подхватить ковид.
- Ккоронавирус не может проникнуть в организм через слои слизи, которыми забиты нос и рот, — говорит профессор. — К тому же риновирус вызывает мощный интерфероновый ответ, и когда коронавирус приземляется на слизистую, тут же срабатывает уже разогретая иммунная система, атакует вирус — и он просто уничтожается на месте.