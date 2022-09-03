По словам эксперта, «кентавр», которого у нас в стране не более процента, и «ниндзя», про которых сейчас говорят из каждого утюга — это все омикроны. Такие же, как те, которые заражали людей прошлой осенью. Только разные подтипы.

- «Кентавр» и «ниндзя» отличаются друг от друга так же, как Анджелина Джоли от Опры Уинфри. Или как Алла Пугачева отличается от Кобзона, — шутит Анча Баранова. — Если же сравнивать с дельтой, то с омикроном у них такая же разница, как у все той же Аллы Борисовны с Таней Булановой.

Отличительная черта: никаких отличительных черт

Новый вид вируса уникален своей универсальностью: он может маскироваться под любую ОРВИ. Ни потери обоняния, никаких других типичных клинических картин.

— Я знаю очень много людей, которые болели «ниндзя», но при этом у них не было температуры, — рассказывает эксперт. — Но также знаю людей, у которых почти до нуля упали лимфоциты — они все разбились о стену вируса.

Тем не менее, опасность есть. По словам Барановой, новый штамм оставляет за собой «выжженную землю». Если раньше мы боялись цитокинового шторма, то сейчас куда опаснее метаболическое истощение организма. Вирус, как захватчик, буквально «выжирает» все «топливо» организма — витамины, аминокислоты, белки.

- Все это идет на построение новых частиц вируса и на его размножение, — объясняет Анча Баранова. — Из-за этого происходит метаболическое истощение организма, влекущее за собой чудовищную усталость. Люди неделями не могут прийти в себя, ходят, еле волоча ноги, словно через густое молоко. Им тяжело делать простые вещи, они постоянно прилегают отдохнуть, но из-за усталости не могут уснуть.

Наша иммунная система активно сопротивляется вирусу. А сам человек — это поле боя, и в процессе борьбы он разрушается очень сильно.