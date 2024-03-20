3-летняя девочка с редкой болезнью ест стекло, обои и мебель

Тем более что до 13 месяцев девочка еще вписывалась в нормы развития: вовремя начала говорить и ходить. А потом вдруг резко изменилась — замолчала. Оказалось, что у Винтер тяжелая форма аутизма, при которой дети очень мало говорят и имеют проблемы с поведением.