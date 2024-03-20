3-летняя девочка с редкой болезнью ест стекло, обои и мебель

За маленькими детьми нужен глаз да глаз. Но этот ребенок требует особого контроля. Однажды 3-летнюю Винтер из Уэльса поймали, когда она разбила фоторамку и пыталась съесть осколки стекла.
«Она разбила около восьми рамок для фотографий, пытаясь съесть стекло. К счастью, ни разу не поранилась, так как я очень внимательно за ней слежу. Но наблюдать за Винтер — это работа на полный рабочий день», — признается мама ребенка, 25-летняя Стейси А'Хирн.
Девочка страдает редким расстройством пищевого поведения — пика, или пикацемия, когда человек ест несъедобное. Как правило, о такой патологии родители узнают не сразу. Все-таки маленьким детям свойственно совать в рот что ни попадя. Вот и мама Винтер не придала этой странности особого значения.
Тем более что до 13 месяцев девочка еще вписывалась в нормы развития: вовремя начала говорить и ходить. А потом вдруг резко изменилась — замолчала. Оказалось, что у Винтер тяжелая форма аутизма, при которой дети очень мало говорят и имеют проблемы с поведением.
Усилилась и тяга Винтер к несъедобному. Родители нашли этому объяснение: дети с аутизмом чаще страдают пикацемией.
«Возможно, это связано с сенсорикой, разными текстурами. Детям с аутизмом нравятся сенсорные вещи, которые они могут потрогать», — делится Стейси с
Поэтому сенсорные игры — единственное спасение для мамы, чтобы хоть как-то обуздать пищевое расстройство дочери.
«Она буквально ест весь дом, — говорит Стейси. — Я купила новый диван, а она разорвала его на куски. Винтер очень привередлива в нормальной еде и при этом запросто может съесть губку».
Штукатурка и обои, наполнители мягких игрушек и свечной воск — девочка ест все.
«Как-то я посадила Винтер в детский стульчик, поставила на ее столик еду, а она вместо этого сгрызла обивку своего стула», — рассказывает мама.
Из-за аутизма девочка часто просыпается среди ночи, и ее тут же тянет что-нибудь пожевать. Например, детскую кроватку или одеяло. Поэтому крепкий сон для мамы Винтер — большая роскошь. Ребенка с такой патологией нужно контролировать 24 часа в сутки.
«Врачи сказали, мы мало что можем сделать. Говорят, что хотя это вредно, но не особо опасно. Главное, чтобы не съела стекло», — говорит Стейси. — Надеюсь, со временем она все-таки это перерастет».
«Известные факторы риска развития пика включают железодефицитную анемию, недостаточное питание, психические расстройства, беременность, психические конфликты, а также социальную и этническую привычку», — говорится в
Так, известны случаи, когда беременных тянет съесть мел, землю или уголь. Как правило, это является симптомом дефицита железа, и после родов пика у молодых мам проходит.
Чем опасна пикацемия
Отравление свинцом. Свинец входит в состав некоторых красок и обоев. Поэтому, если человек будет грызть стены, это может привести к накоплению свинца в организме, что, в свою очередь, вызовет анемию, расстройство сна, поражение нервной системы и другие серьезные последствия.
Заражение паразитами. Их можно подхватить, если есть землю.
Проблемы с кишечником и кишечная непроходимость из-за того, что в желудок попадают неперевариваемые предметы.
Больные зубы. Когда человек жует твердые несъедобные вещи, зубы быстро стираются и трескаются.