Итак, вы поняли, что живете с женщиной-абьюзером. Признайтесь в этом самому себе и поймите, что в этом нет ничего постыдного. Как видите, даже слабые и внешне довольно кроткие создания могут стать домашним тираном. Вот что в таком случае советует наш эксперт: