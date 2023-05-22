Женский абьюз — это проблема, которая часто остается без должного внимания. Хотя большинство людей считают, что абьюз — это проблема, которую испытывают на себе в основном женщины, на самом деле мужчины также могут быть подвержены жестокому обращению со стороны своих партнеров.
Психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets
Что такое женский абьюз над мужчиной?
«Женщина-абьюзер использует свою физическую или эмоциональную силу, чтобы контролировать и доминировать над своим мужчиной, — объясняет психолог-сексолог Антон Орлов. — Это может включать в себя физическое насилие, психологическое насилие, контроль над финансами, угрозы и принуждение».
Как понять, что вы живете с женщиной-абьюзером
Наш эксперт назвал четыре верных признака, которые помогут распознать женский абьюз:
Физическое насилие. Может проявляться в форме ударов и шлепков. На теле мужчины периодически появляются царапины и другие повреждения по вине возлюбленной. И это не случайность!
Психологическое насилие. Чаще проявляется в форме унижения, гнева, угроз и шантажа. Женщина может также использовать свою силу, чтобы управлять поведением партнера. Она будет убеждать мужчину: он ничего не может делать без ее согласия.
Контроль над денежными средствами. «Всю зарплату отдаю жене» — оказывается, такая позиция тоже выдает жертву абьюза. Женщина может использовать свою власть, чтобы контролировать деньги, банковские операции, карты, платежи и финансовые решения мужчины.
Угрозы и принуждение. Зачастую с помощью угроз женщина заставляет мужчину делать то, что она хочет. Второе их назначение — удержать партнера рядом с собой.
Как защититься мужчине от женского абьюза?
Итак, вы поняли, что живете с женщиной-абьюзером. Признайтесь в этом самому себе и поймите, что в этом нет ничего постыдного. Как видите, даже слабые и внешне довольно кроткие создания могут стать домашним тираном. Вот что в таком случае советует наш эксперт:
1. Обратитесь за помощью. Вы можете обратиться к психологу или к специалисту по семейным отношениям. Чаще всего это самый правильный путь.
2. Не молчите. Никогда не молчите об открытом абьюзе. Расскажите своим друзьям или членам семьи о том, что вы переживаете. Поддержка и понимание окружающих могут быть важными ресурсами на пути к освобождению от тирании.
3. Создайте безопасную среду. Всегда стремитесь обезопасить себя. Ограничьте контакт с агрессивным партнером, найдите временное жилье. Если дело зашло слишком далеко и ваша безопасность под угрозой, обратитесь в правоохранительные органы.
4. Поставьте себя на первое место. Определите свои границы и защитите их. Имейте в виду, что забота о собственном благополучии и безопасности — ваше право и обязанность. Не стесняйтесь просить профессиональную помощь, чтобы узнать о своих правах и защите.
5. Развивайте свою самооценку и силу. Абьюз может подорвать ваше самоуважение и уверенность в себе. Поэтому важно работать над своей самооценкой и укреплять свою психологическую силу. Обращайтесь к психологу или участвуйте в тренингах и групповых занятиях, которые помогут вам вернуться к самому себе и укрепиться.
«Женский абьюз над мужчиной является серьезной проблемой в современном обществе, которая требует осознания и противостояния этому, — подытоживает Антон Орлов. — Никто не заслуживает жить во вредоносной и насильственной среде, независимо от пола. Помните, что вы не одиноки и помощь всегда доступна».