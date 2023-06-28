Премия «Доктор Питер — частная медицина» стартовала еще в марте — сначала читатели выдвигали клиники, достойные участвовать в премии, а потом голосовали за лучших из ТОП-10 в каждой номинации. В этом году их число выросло до 12, а значит, еще больше достойных медицинских учреждений смогли претендовать на победу.