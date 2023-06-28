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Кто стал победителем ежегодной премии «Доктор Питер — частная медицина» — узнайте прямо сейчас

Сегодня вечером на торжественной церемонии были названы частные клиники, которые читатели портала «Доктор Питер» выбрали лучшими в своей номинации.

28 июня 2023
Кто стал победителем ежегодной премии «Доктор Питер — частная медицина» — узнайте прямо сейчас
Источник:
Дарья Драй

Премия «Доктор Питер — частная медицина» стартовала еще в марте — сначала читатели выдвигали клиники, достойные участвовать в премии, а потом голосовали за лучших из ТОП-10 в каждой номинации. В этом году их число выросло до 12, а значит, еще больше достойных медицинских учреждений смогли претендовать на победу.

Наконец, после почти четырех месяцев, были оглашены результаты голосования: 12 клиник-победителей получили награды, а остальные номинанты — дипломы финалистов.

Победители премии «Доктор Питер — частная медицина» в 2023 году:

  • В номинации «Лабораторная диагностика» — «Инвитро».

  • В номинации «Стационары» — «Скандинавия».

  • В номинации «Многопрофильные клиники» — «Династия».

  • В номинации «Инструментальная диагностика» — «Ами».

  • В номинации «Оздоровительные центры» — Areal Med.

  • В номинации «Офтальмология» — «Эксимер».

  • В номинации «Эстетическая медицина» — Институт красоты ГАЛАКТИКА.

  • В номинации «Пластическая хирургия» — Клиника Пирогова.

  • В номинации «Стоматология» — «Фактор улыбки».

  • В номинации «Детские клиники» — Lahta Junior.

  • В номинации «Центры репродукции» — «Генезис».

  • В номинации «Специализированные клиники» — W Clinic.

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Поздравляем всех победителей! Подробнее о том, как прошла церемония награждения и сколько голосов набрали финалисты — читайте в ближайшие дни на портале «Доктор Питер».

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