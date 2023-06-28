Премия
Наконец, после почти четырех месяцев, были оглашены результаты голосования: 12 клиник-победителей получили награды, а остальные номинанты — дипломы финалистов.
Победители премии «Доктор Питер — частная медицина» в 2023 году:
В номинации «Лабораторная диагностика» — «Инвитро».
В номинации «Стационары» — «Скандинавия».
В номинации «Многопрофильные клиники» — «Династия».
В номинации «Инструментальная диагностика» — «Ами».
В номинации «Оздоровительные центры» — Areal Med.
В номинации «Офтальмология» — «Эксимер».
В номинации «Эстетическая медицина» — Институт красоты ГАЛАКТИКА.
В номинации «Пластическая хирургия» — Клиника Пирогова.
В номинации «Стоматология» — «Фактор улыбки».
В номинации «Детские клиники» — Lahta Junior.
В номинации «Центры репродукции» — «Генезис».
В номинации «Специализированные клиники» — W Clinic.
Поздравляем всех победителей! Подробнее о том, как прошла церемония награждения и сколько голосов набрали финалисты — читайте в ближайшие дни на портале «Доктор Питер».