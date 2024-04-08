Умные весы, трекеры сна и часы, измеряющие сахар: как вредят здоровью медицинские гаджеты

Медицинские гаджеты — это устройства, которые помогают отслеживать показатели жизнедеятельности человека и контролировать здоровье. Наиболее популярные сейчас — умные часы и браслеты, глюкометры, кардиофлешки, тонометры, трекеры сна, весы, которые оценивают соотношение жировой, костной, мышечной ткани, количество воды в организме и другое.
«Доктор Питер» поговорил с терапевтом-кардиологом ФМБА о том, стоит ли всерьез доверять этим бытовым медицинским помощникам.
Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт, кардиолог, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
Умные часы: давление и сахар
Одна из функций современных умных часов — измерение давления. Однако нельзя считать это устройство полноценным аналогом медицинского тонометра. Смарт-часы носят на запястье. В этом месте артерия имеет малый диаметр, поэтому показатели артериального давления, которые выдает гаджет, неинформативны. Такая дезинформация особенно опасна для гипертоников, так как не позволяет правильно оценить состояние организма и вовремя принять необходимые лекарства.
Наиболее точные показания дает измерение артериального давления тонометром с плечевой пневмоманжетой.
Некоторые модели смарт-часов имеют функцию контроля уровня сахара в крови за счет оптического и электрохимического анализа. Благодаря встроенным сенсорам и алгоритмам обработки информации они способны сообщать о приблизительной концентрации глюкозы в крови.
«Но важно понимать, что такие гаджеты не являются медицинскими приборами. Они могут служить напоминанием о необходимости измерения уровня сахара с помощью глюкометра или лабораторного исследования», — объясняет врач Светлана Мартынова.
Кардиофлешка
Это устройство, которое позволяет в домашних условиях отслеживать нарушения сердечного ритма и проводимости.
«Но возможности устройства ограничены, гаджет не может полностью заменить систематическую кардиограмму для пациентов с заболеваниями сердца, — объясняет врач ФМБА. — Однако кардиофлешка удобна для диагностики аритмии. Чтобы поймать нарушение ритма, необходимо своевременно провести исследование в момент приступа. Если гаджет всегда под рукой, то шансы значительно возрастают. Результаты домашнего исследования можно отправить кардиологу для дальнейшей расшифровки».
Электронный тонометр
Самый надежный прибор для измерения давления — ручной тонометр. Однако его использование сопряжено с трудностями, поэтому большинство пациентов выбирает электронные модели.
«Вне зависимости от типа автоматического прибора каждый тонометр способен показывать результат с минимальной погрешностью, если он исправен и имеет заряженные батарейки. Важно соблюдать правила измерения», — говорит Светлана Мартынова.
Для запястного тонометра предусмотрена строгая инструкция.
«Пациент должен находиться в статичном состоянии. Телефон и другая электроника, находящиеся поблизости, могут исказить результат. Тонометр должен располагаться на уровне сердца. Манжета закрепляется на расстоянии 1-2 см от кистевого сгиба», — говорит Светлана Мартынова.
Умные весы и трекеры сна
Пациенты с избыточным весом часто пользуются умными весами. По словам врача, это не самое верное решение: они дают большую погрешность в измерениях в отличие от профессиональной биоимпедансометрии. Лучше оценивать процент воды, жира и мышц в организме и скорость основного обмена веществ вместе с эндокринологом или диетологом.
«Трекеры сна также не могут сравниться с полисомнографией, — продолжает врач-терапевт. — Не следует также возлагать больших надежд на устройства для измерения витаминов и минералов в организме и электронные корректоры осанки».
Медик резюмирует, что полезными функциями гаджетов можно считать измерение пульса, подсчет шагов и километража прогулок.