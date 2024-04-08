Умные весы, трекеры сна и часы, измеряющие сахар: как вредят здоровью медицинские гаджеты

Одна из функций современных умных часов — измерение давления. Однако нельзя считать это устройство полноценным аналогом медицинского тонометра. Смарт-часы носят на запястье. В этом месте артерия имеет малый диаметр, поэтому показатели артериального давления, которые выдает гаджет, неинформативны. Такая дезинформация особенно опасна для гипертоников, так как не позволяет правильно оценить состояние организма и вовремя принять необходимые лекарства.