Если вас мучит полный газов напряженный живот, вызывающий болезненные ощущения, это значит, что и ваши органы (печень, кишечник, почки и даже сердце), скорее всего, не работают на 100% мощности, заложенной в них природой.
Врач Тимофей Кармацкий предупреждает: вздутие — это серьезная проблема, имеющая весьма неприятные последствия. А гонять желчь и уповать на таблетки — плохой способ решать ее. Медик рассказал о методике висцерального массажа живота, которую может освоить каждый, в своей новой книге под названием «Висцералка. Техника самомассажа для восстановления организма. Самая полезная книга про живот», которая
Невролог, массажист
«Химический напряг всего организма»
Почему вздутие считается чем-то обыденным и не имеющим особого значения? Потому что, во-первых, симптомы, которые часто вызываются вздутием, как будто бы не имеют отношения к животу, поэтому «лечатся» у врачей, не обращающих внимания на ЖКТ. А во-вторых, нет четких диагностических критериев определения вздутия и нет эффективных способов лечения, так как всевозможные эспумизаны, активированные угли и энтеросгели или очень плохо помогают, или вообще не помогают.
А между тем вздутие — это серьезная штука, имеющая весьма неприятные последствия. Сами газы, которые накапливаются в кишечнике, во многом токсичны, поэтому, даже если просто быть в контакте с ними 24/7/365, уже будет хроническое мини-отравление организма, так как основное свойство слизистой оболочки кишечника — это всасывание полезных и обезвреживание токсичных веществ.
Вздутие дает постоянный химический напряг всего организма и особенно печени, ведь она вынуждена фильтровать все, что попадает в кровь из кишечника. Накапливаясь в кишечнике, газы раздувают его в диаметре, и пространство, занимаемое кишечником в животе, увеличивается. Выглядит это так, как будто человек немножко беременный. Все эти упругие торчащие животы у людей — все это вздутие. Как будто человек проглотил в живот мяч — кто-то небольшой бейсбольный мяч, а кто-то даже баскетбольный...
Если есть вздутие, но газы не выходят, значит, они сосредоточены в тонком кишечнике. Если активно выходят — в толстом.
Неприятные последствия вздутия живота
…вздутый кишечник начинает физически, механически давить во все стороны. Давление вверх приводит к тому, что все, что над кишечником, начинает страдать. Примерно то же происходит на поздних сроках беременности, когда плод занимает большую часть живота и отдавливает органы в разные стороны, из-за этого начинаются всевозможные изжоги, забросы, дискинезии и т.д. Здесь то же самое, только оно, в отличие от беременности, никогда не заканчивается и постоянно, год за годом, продолжает давить.
Над кишечником расположены печень с желчевыделительной системой, желудок и поджелудочная железа за ним, а над этим всем расположена диафрагма. Вздутие давит вверх на органы, органы давят на диафрагму, диафрагма тоже начинает давить вверх, из-за чего поджимаются нижние отделы легких и сердце… Нижние отделы легких не раскрываются при дыхании, и человек начинает дышать верхушками легких, а чтобы их нормально раскрыть, ему приходится задирать плечи, напрягать шейно-воротниковую зону, из-за чего блокируется нормальный отток крови и лимфы от головы. Голова и мозг слегка отекают и начинаются неприятные симптомы, связанные с головой: тяжесть, головные боли, шум в ушах, пульсация, туман в голове. Такой человек встает утром с несвежей головой, как будто он всю ночь или накануне пил и куролесил, хотя он мог даже лечь спать вовремя, — одним словом, не высыпается. Обычно с такими симптомами люди идут к неврологу, который назначает таблетку от головы…
Напряжение в шейно-воротниковой зоне со временем вызовет дискомфорт, усталость, боль и прочие симптомы в шее и плечах, что назовут остеохондрозом и будут опять же лечить у невролога таблетками от остеохондроза…
…зажатая вздутием диафрагма будет поджимать сердце, которое висит или, лучше сказать, лежит прямо над ней. Положение сердца понемногу начинает меняться, сосуды и нервы, подходящие к нему, постепенно начинают изгибаться, что часто приводит к нарушению сердечной деятельности и плачевным последствиям. Иными словами, без вздутия шансы выжить при любых процессах, связанных с сердцем, выше, чем со вздутием. Вы наверняка видели таких людей, которые, пока сидят или стоят, дышат и чувствуют себя более-менее нормально, но стоит им лечь, как они начинают задыхаться и им начинает плохеть. Так, одна из причин внезапной остановки сердечной деятельности во сне — выраженное вздутие: человек долго находится горизонтально, живот давит вверх все сильнее и сильнее, зажимая сердце все больше и больше, что приводит к катастрофе.
Кроме давления вверх, вздутый кишечник давит и во все остальные стороны, это понятно и логично. Давление назад приводит к тому, что зажимаются вены, идущие под кишечником, по которым венозная кровь оттекает от органов живота, таза, от нижних конечностей и самого кишечника. Это приводит к венозному застою в тех же зонах — в животе, малом тазу, ногах. Например, вены где-нибудь на ногах, которые были бы при нормальном венозном оттоке не видны, теперь, когда вздутие ухудшает венозный отток, становятся видимыми. Могут появляться венозные сетки. Варикоз или геморрой, которые становятся видимыми и прогрессируют именно вследствие постоянного отека, тоже усугубляются при вздутии живота.
Еще давление кишечника назад часто раздражает вены и артерии, идущие к почкам. Раздражение рецепторов в них, чуть хуже приток к почкам, чуть хуже отток от почек — все это дает организму сигнал, что хорошо бы прокачивать кровь через почки активнее. В результате начинает потихоньку повышаться артериальное давление. И мы часто видим в практике, что когда человек избавляется от вздутого, подобно мячу, живота, его давление нормализуется, и получается полностью отказаться от антигипертензивных препаратов.
Хочешь помочь своему сердцу и сосудам качать кровь и снизить давление — избавься от вздутого живота!
«Врачи не обратят внимание»
В итоге такой человек пойдет лечить свои вены к флебологу, прямую кишку к проктологу, а давление к кардиологу. Каждый специалист назначит свое лечение, а первопричина, как обычно, останется где-то за скобками. И даже если выяснится, что причина давления в почках, никто ему не скажет: «Давай-ка облегчим почкам жизнь и избавимся от вздутия», потому что врачей так не учат, да и не принято вторгаться в поле деятельности какого-то другого специалиста. В некоторых странах врачам вообще запрещено «лечить» не свою область, за такое могут лишить лицензии.
Вздутые кишки давят вниз, поэтому все, что в малом тазу, начинает страдать. Пространство в малом тазу ограничено костями таза, и органам там некуда деваться или смещаться, поэтому малейшая блокировка малого таза сверху сразу приводит к застойным явлениям в органах малого таза — в прямой кишке, мочевом пузыре, в матке / трубах / яичниках у женщин и простате у мужчин. И теперь, так же как и в легких, при возникновении какого-либо воспалительного процесса орган уже не может быстренько отремонтироваться и продолжить нормально функционировать. Теперь это воспаление может длиться долго, может называться всякими хроническими диагнозами. Теперь между органами будут образовываться спайки, потому что там все очень тесно. Органы малого таза расположены вплотную друг к другу, поэтому слипаются они очень часто и очень легко. В результате могут возникнуть любые симптомы по гинекологии или урологии.
Лечиться все это будет теми же самыми неэффективными способами, что и все остальное, перечисленное выше. Ни проктолог, ни гинеколог, ни уролог не обратят внимания на вздутие, потому что это же не малый таз, это вообще не их область, пусть гастроэнтеролог с этим разбирается, да и вообще, где матка, где мочевой, а где кишки — это же разные вещи. Такая логика приводит к тому, что человек безрезультатно ходит кругами по разным специалистам…
«Если хотите жить дольше…»
…Я понимаю, что читать об анатомических и физиологических подробностях и механизмах вам может быть скучновато, но вздутие — это такая коварная вещь, что просто необходимо понять, как много проблем оно приносит. А поэтому нужно разобраться, как оно работает, ведь если бы я вам просто сказал, что вздутие — это плохо, вы бы сказали: «Ну да, ну да» — и пошли бы дальше, ведь для многих вздутие — это просто неприятное явление, из-за которого может сорваться свидание, секс или случиться конфуз в общественном месте, но не более того. Теперь вы знаете, что это не просто какое-то вздутие, а это то самое коварное вздутие, которое нужно отслеживать и от которого нужно избавляться, если вы хотите жить дольше и бодрее.