Почему вздутие считается чем-то обыденным и не имеющим особого значения? Потому что, во-первых, симптомы, которые часто вызываются вздутием, как будто бы не имеют отношения к животу, поэтому «лечатся» у врачей, не обращающих внимания на ЖКТ. А во-вторых, нет четких диагностических критериев определения вздутия и нет эффективных способов лечения, так как всевозможные эспумизаны, активированные угли и энтеросгели или очень плохо помогают, или вообще не помогают.

А между тем вздутие — это серьезная штука, имеющая весьма неприятные последствия. Сами газы, которые накапливаются в кишечнике, во многом токсичны, поэтому, даже если просто быть в контакте с ними 24/7/365, уже будет хроническое мини-отравление организма, так как основное свойство слизистой оболочки кишечника — это всасывание полезных и обезвреживание токсичных веществ.

Вздутие дает постоянный химический напряг всего организма и особенно печени, ведь она вынуждена фильтровать все, что попадает в кровь из кишечника. Накапливаясь в кишечнике, газы раздувают его в диаметре, и пространство, занимаемое кишечником в животе, увеличивается. Выглядит это так, как будто человек немножко беременный. Все эти упругие торчащие животы у людей — все это вздутие. Как будто человек проглотил в живот мяч — кто-то небольшой бейсбольный мяч, а кто-то даже баскетбольный...