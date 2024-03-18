Терапевт Водовозов объяснил, почему нет смысла сдавать анализы «на всякий случай»

Переживать за свое здоровье и следить за ним — хорошо и правильно. Есть очень длинный перечень болезней, которые действительно можно пропустить на первых стадиях из-за отсутствия ярких симптомов.
Но, увы, на нашем страхе за свою жизнь можно неплохо заработать. В Интернете часто можно увидеть список анализов, которые якобы должен сдавать каждый с определенной периодичностью, чтобы быть спокойным за свое здоровье.
Но что думают сами врачи? Есть ли смысл проходить лабораторные исследования на всякий пожарный? Какие анализы действительно есть смысл сдавать ежегодно? На эти вопросы для
Как отмечает эксперт, на этот вопрос не существует универсального ответа. С одной стороны, лабораторный анализ действительно может многое рассказать врачу. Однако любое подобное исследование лишь поперечный срез состояния организма в определенный момент времени.
Не всегда результаты анализа помогают диагностировать болезнь. Да и наоборот: не во всех случаях небольшое отклонение от нормы указывает на серьезное заболевание или патологию. Все анализы должен назначать ваш лечащий врач.
В целом анализов, предусмотренных в рамках ежегодных осмотров, достаточно при условии, если у вас нет никаких жалоб или тревожных симптомов. Не существует ни одного абсолютно эффективного способа скрининга, действовать приходится по ситуации, исходя из каждого конкретного клинического случая.
А что насчет тех самых пространных списков из обязательных анализов, которые нужно сдавать каждому чуть ли не ежемесячно? Увы, зачастую это просто бессмысленная трата денег, причем немаленьких.
Нередко показатели, которые близки к нижним границам референса, могут быть вашей нормой. Врач в принципе не лечит одни только ваши анализы: его интересует клиническая картина, которая с этими анализами связана.
Чтобы понять, нормально ли работает ваша щитовидная железа, достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Нормальные показатели для людей старше 19 лет — 0,4-4 мЕд/л.
Если появились отклонения, то нужно идти к врачам, они помогут выяснить, что не так со щитовидной железой. Но нет никаких причин сдавать весь блок анализов, которые предлагают в лаборатории.
Если у вас все нормально с глюкозой, нет смысла проверять инсулин. Наиболее информативным в скрининговом плане будет гликированный гемоглобин (HbA1С), а не постоянный мониторинг глюкозы, который часто советуют самопровозглашенные гуру в социальных сетях.
Если вы хотите понять, все ли в порядке с вашим организмом в целом, достаточно сдавать общий анализ крови, стандартную биохимию (глюкоза, мочевина, креатинин, ферритин, холестерин и фракции, АСТ, АЛТ, общий билирубин) и ТТГ. Также полезно проверяться на наличие половых инфекций, если вы ведете активную сексуальную жизнь, имеете несколько половых партнеров и не всегда используете барьерные средства контрацепции.
А какие анализы помогут вовремя «поймать» рак? Единственный рабочий метод сделать это в лабораторных условиях — сдать иммунохимический анализ кала на скрытую кровь.
Однако в любом случае самый эффективный способ скрининга здоровья — врач, который будет регулярно наблюдать за вашим организмом. Это должен быть грамотный специалист с рациональным научным подходом.