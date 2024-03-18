Терапевт Водовозов объяснил, почему нет смысла сдавать анализы «на всякий случай»

Чтобы понять, нормально ли работает ваша щитовидная железа, достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Нормальные показатели для людей старше 19 лет — 0,4-4 мЕд/л.

Если появились отклонения, то нужно идти к врачам, они помогут выяснить, что не так со щитовидной железой. Но нет никаких причин сдавать весь блок анализов, которые предлагают в лаборатории.

Если у вас все нормально с глюкозой, нет смысла проверять инсулин. Наиболее информативным в скрининговом плане будет гликированный гемоглобин (HbA1С), а не постоянный мониторинг глюкозы, который часто советуют самопровозглашенные гуру в социальных сетях.