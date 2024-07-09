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Спасаем урожай: что делать, если яблоки падают недозревшими

Часто в средине лета мы наблюдаем картину, когда с яблонь опадают неспелые яблоки. Опытные садоводы делятся советами, что делать.

9 июля 2024Обсудить
яблоки неспелые, падают
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iStockphoto

Усыпанный неспелыми яблоками сад — печальное зрелище. Почему так происходит, что плоды с яблонь начинают падать, не успев дозреть? Во-первых, паниковать не стоит — у дерева природой заложен урожай с избытком, с учетом вредителей, погоды и других факторов. Так что периодически падающие с яблони плоды — это норма. Она сама сбрасывает мешающую ей молодую завязь. Но бывает и так, что яблок под деревом оказывается очень много, и оно остается почти «голым».

Причина чаще всего — в болезнях и вредителях, они могут атаковать яблони. Cреди других объяснений гибели урожая — экстремальные погодные условия, ветер и град может вызвать падение яблок с дерева, неправильный уход — недостаточный полив в засушливый период и недостаток питательных веществ в почве. Опытные садоводы в телеграм-канале «Дачный советник» объясняют, что делать.

«Чтобы урожай яблок был богатым, а завязи не осыпались, садовое дерево нужно несколько раз за сезон подкормить», — объяснили эксперты. Таких подкормок должно быть не менее четырех.

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Как сохранить урожай яблок

  • Первый раз удобряем яблони в середине апреля. Для этого необходимо внести в почву под каждое дерево по пять ведер перепревшего навоза. Можно в это же время посыпать землю мочевиной — по 500 граммов на каждую яблоню, и хорошо разрыхлить почву. Мочевина, ее еще называют карбамид, состоит из азота, что делает ее крайне полезной для плодовых деревьев.

  • Когда яблони зацветут, каждое дерево надо полить специально приготовленным раствором:
    50 л воды,
    250 граммов суперфосфата     — он насыщает растения фосфором, который помогает корневой системе стать крепче;
    150 граммов мочевины,
    200 граммов сульфата     калия. Это минеральное удобрение укрепляет иммунитет растений, стимулирует их рост и питание.

  • Когда яблоки начинают наливаться, поливаем деревья другим раствором.
    На 30 литров воды (на одну яблоню) надо добавить 30 граммов сухого гумата натрия, стимулирующего рост и питание дерева, предварительно растворив его в горячей воде, и 130 граммов нитрофоски. Она применяется как основное удобрение под все культуры.

  • После сбора урожая подкармливаем наши яблони по 3–4 ведра на каждое дерево раствором из 300 граммов сульфата калия и 300 граммов суперфосфата на этот объем воды.

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В любом случае, если вы обнаружили, что яблоки падают с дерева несозревшими, важно изучить условия роста растения, чтобы выяснить возможные причины этого явления и принять меры для исправления ситуации. В некоторых случаях может быть полезной консультация с агрономом или специалистом по садоводству.

Автор текста:Анна Майская
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