Спасаем урожай: что делать, если яблоки падают недозревшими

Усыпанный неспелыми яблоками сад — печальное зрелище. Почему так происходит, что плоды с яблонь начинают падать, не успев дозреть? Во-первых, паниковать не стоит — у дерева природой заложен урожай с избытком, с учетом вредителей, погоды и других факторов. Так что периодически падающие с яблони плоды — это норма . Она сама сбрасывает мешающую ей молодую завязь. Но бывает и так, что яблок под деревом оказывается очень много, и оно остается почти «голым».