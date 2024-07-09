Спасаем урожай: что делать, если яблоки падают недозревшими

Усыпанный неспелыми яблоками сад — печальное зрелище. Почему так происходит, что плоды с яблонь начинают падать, не успев дозреть? Во-первых, паниковать не стоит — у дерева природой заложен урожай с избытком, с учетом вредителей, погоды и других факторов. Так что периодически падающие с яблони плоды — это норма. Она сама сбрасывает мешающую ей молодую завязь. Но бывает и так, что яблок под деревом оказывается очень много, и оно остается почти «голым».
Причина чаще всего — в болезнях и вредителях, они могут атаковать яблони. Cреди других объяснений гибели урожая — экстремальные погодные условия, ветер и град может вызвать падение яблок с дерева, неправильный уход — недостаточный полив в засушливый период и недостаток питательных веществ в почве. Опытные садоводы в телеграм-канале «Дачный советник»
«Чтобы урожай яблок был богатым, а завязи не осыпались, садовое дерево нужно несколько раз за сезон подкормить», — объяснили эксперты. Таких подкормок должно быть не менее четырех.
Как сохранить урожай яблок
Первый раз удобряем яблони в середине апреля. Для этого необходимо внести в почву под каждое дерево по пять ведер перепревшего навоза. Можно в это же время посыпать землю мочевиной — по 500 граммов на каждую яблоню, и хорошо разрыхлить почву. Мочевина, ее еще называют карбамид, состоит из азота, что делает ее крайне полезной для плодовых деревьев.
Когда яблони зацветут, каждое дерево надо полить специально приготовленным раствором:
50 л воды,
250 граммов суперфосфата — он насыщает растения фосфором, который помогает корневой системе стать крепче;
150 граммов мочевины,
200 граммов сульфата калия. Это минеральное удобрение укрепляет иммунитет растений, стимулирует их рост и питание.
Когда яблоки начинают наливаться, поливаем деревья другим раствором.
На 30 литров воды (на одну яблоню) надо добавить 30 граммов сухого гумата натрия, стимулирующего рост и питание дерева, предварительно растворив его в горячей воде, и 130 граммов нитрофоски. Она применяется как основное удобрение под все культуры.
После сбора урожая подкармливаем наши яблони по 3–4 ведра на каждое дерево раствором из 300 граммов сульфата калия и 300 граммов суперфосфата на этот объем воды.
В любом случае, если вы обнаружили, что яблоки падают с дерева несозревшими, важно изучить условия роста растения, чтобы выяснить возможные причины этого явления и принять меры для исправления ситуации. В некоторых случаях может быть полезной консультация с агрономом или специалистом по садоводству.