Сделают бедными и несчастными: 5 фраз, которые нельзя произносить вслух

Верите вы в это или нет, но слова обладают определенной силой. Простым разговором можно как настроить человека против себя, так и наоборот — добиться его полного доверия и расположения. Более того, наше подсознание прекрасно «схватывает» все то, что вы говорите сами себе, — порой человек неосознанно загоняет себя в определенные рамки.