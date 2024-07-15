Сделают бедными и несчастными: 5 фраз, которые нельзя произносить вслух

Верите вы в это или нет, но слова обладают определенной силой. Простым разговором можно как настроить человека против себя, так и наоборот — добиться его полного доверия и расположения. Более того, наше подсознание прекрасно «схватывает» все то, что вы говорите сами себе, — порой человек неосознанно загоняет себя в определенные рамки.
Психологи Марина Тушевская и Елена Реунова назвали пять фраз, которые буквально отравляют жизнь, от них надо отказаться раз и навсегда, пишет издание Wday.ru.
«Мне неудобно брать деньги»
Это одна из самых популярных фраз, которая блокирует поступление финансов. Часто человек произносит ее, когда кто-то из друзей или близких хочет оплатить его труд. Однако взять определенную сумму стыдно, ведь нас учили с детства быть бескорыстными и помогать от чистого сердца.
Однако психологи заверяют: любой труд должен быть оплачен. Если вам сложно перебороть свои стеснительность, то попробуйте вообразить, что за ваши старания платят гречкой. Замените для себя слово «деньги» на «гречку». Вы не можете просить деньги, но точно сможете попросить гречки, чтобы накормить свою семью.
Или же вовсе уберите слово «деньги» из лексикона, а замените его на «сумма». Ваша услуга или товар обойдутся человеку в определенную сумму, ничего зазорного в этом нет.
«У меня нет денег»
Еще одна запретная фраза, которая настраивает ваше подсознание против вас. Да, бывают сложные ситуации в жизни, но ведь хоть одна монетка все равно где-то завалялась в кармане! Получается, что деньги у вас есть, просто не та сумма, о которой вы мечтаете.
Психологи советуют говорить себе так: «У меня есть деньги, но я хочу, чтобы их было больше». Все железобетонные блоки, которые вы выставили словом «нет», не сразу, но рухнут. Вы начнете замечать, что вокруг много способов заработать, осталось только их не упустить.
«Я хочу много денег»
Это очень размытая фраза. Подумайте сами, кто вообще не хочет много денег? Однако ничего не изменится до тех пор, пока вы не произнесете желаемую цифру. Например: «Ежемесячно я хочу получать 150 тысяч рублей».
Также можно продвигаться к желаемому маленькими шагами. Поставьте себе цель увеличивать доход постепенно — увидите, как сразу идеи начнут приходить в голову.
«Я же тебе говорила»
Этой фразой вы показываете человеку, что гораздо умнее и практичнее его. Ему и без того сейчас непросто, а словами вы делаете ему еще больнее.
Запомните: это выражение всегда несет негативный подтекст, даже если вы не имели в виду ничего дурного. Замените фразу «Я же тебе говорила» на «Ты умный, ты теперь знаешь, как это надо исправить» или «А может, лучше сделать вот так?»
"Не учи меня жить"
Эту фразу дети часто говорят своим родителям, также ее произносят муж и жена во время ссор. На самом же деле вы не только портите отношения с близким человеком, но еще и блокируете себе доступ к новой информации. В будущем вы просто перестанете усваивать новое и будете считать, что всегда правы.
Попробуйте заменить эту фразу на «Покажи мне своим примером» или же «А как ты это делаешь?» Если человек даст дельный совет, то просто поблагодарите его. В противном случае можно сказать, что вам не безразлично чужое мнение, но в данной ситуации вы хотели бы разобраться самостоятельно.