Этот простой трюк помогает сохранить в памяти события дня

Впрочем, мы все-таки можем повлиять на наш мозг, чтобы лучше запоминать нужные нам моменты. Для этого важно сделать паузу после какого-то события, чтобы закрепить его в долговременной памяти. Необходим период расслабления, когда мы ни на чем не заостряем внимание. Тем самым мы позволим клеткам гиппокампа вновь «заискриться».