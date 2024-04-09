Этот простой трюк помогает сохранить в памяти события дня

Наша память — вещь загадочная. Бывает, что помнишь пустяковый момент из жизни, который случился давно, а какие-то важные события напрочь забываешь. Почему так происходит?
Вот как объясняет подобные фокусы нашей памяти новое исследование, опубликованное в в журнале Science. Оказывается, в мозгу людей и других млекопитающих есть система выбора. Эта система определяет, какой жизненный опыт достаточно важен, чтобы закрепить его в долговременной памяти, а какой будет утерян.
Ученые поставили эксперимент: они поместили мышей в лабиринт, в конце которого успешно прошедшим испытание предлагалась сладкая награда. Все это время исследователи следили за активностью нервных клеток грызунов с помощью электродов, имплантированных в мозг.
В процессе эксперимента ученые заметили: когда мыши останавливались, чтобы съесть угощение, в их мозгу возникали резкие колебания, которые повторялись до 20 раз. Эти колебания повторились и ночью, когда грызуны спали. А значит, событие, случившееся днем, мозг перенес в долговременную память.
Получается, что в часы бодрствования клетки гиппокампа (зона мозга, отвечающая за память и эмоции) начинают «искриться». Так мозг отмечает событие, которое считает важным. А ночью, во время сна, эти события преобразуются в устойчивые воспоминания.
При этом моменты, которые не вызывают колебаний, в долговременную память не попадают. Хотя, возможно, они не менее важны для нас. Однако мозг решил иначе.
«Не мы принимаем решение, что важно запомнить, а наш мозг», — говорит
Впрочем, мы все-таки можем повлиять на наш мозг, чтобы лучше запоминать нужные нам моменты. Для этого важно сделать паузу после какого-то события, чтобы закрепить его в долговременной памяти. Необходим период расслабления, когда мы ни на чем не заостряем внимание. Тем самым мы позволим клеткам гиппокампа вновь «заискриться».
К примеру, если вы любите смотреть сериалы, вы вряд ли запомните большую его часть, кроме последней серии, просмотренной вами.
«Если вы смотрите фильм и хотите его запомнить, лучше после этого пойти прогуляться», — говорит профессор. А вот киномарафон нон-стопом в памяти не отложится.
Дело в том, что колебания, которые видели ученые у мышей, появлялись в момент, когда грызуны стояли на месте и их мозг практически бездействовал. А значит, чтобы эти колебания появились, после яркого события мозгу требуется пауза. Тогда он посчитает случившееся важным и сохранит этот момент в долгосрочную память.