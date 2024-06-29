До сих пор работает и ни о чем не сожалеет: 3 привычки и 9 важных мыслей, которые помогли женщине прожить 102 года

Возраст — лишь цифры в паспорте. 102-летняя Дебора Секели доказывает это всем, кто уже в семьдесят чувствует себя очень старым. Она, как и многие долгожители, говорит: когда есть цель в жизни, есть движение вперед.
На пенсию долгожительница точно не собирается, она выходит на работу три дня в неделю. Говорит, даже не почувствовала столетний рубеж: для нее в жизни ничего не изменилось.
«Я не делаю исключений для себя самой, — говорит Дебора. — Я наслаждаюсь здоровой жизнью».
Когда Дебору спрашивают, в чем секрет ее долголетия, она называет три важные практики.
Ежедневно быть в движении
Женщина старается ходить не меньше мили в день, для нее это так же естественно, как просыпаться утром. Да, с возрастом физическая нагрузка стала менее интенсивной, но Дебора все равно старается практиковать ходьбу. А чтобы не было скучно, советует найти активных друзей, с которыми вместе можно гулять.
Придерживаться диеты
Дебора — пескетарианка, то есть, она не ест мясо, но может есть рыбу и морепродукты. По сути, ее привычки соответствуют средиземноморской диете, где много цельных злаков, фруктов, овощей, рыбы. На завтрак она ест йогурт, банан и какие-то цельнозерновые продукты, обедает салатом, а на ужин ест рыбу, печеную картошку или пробует что-то новое. Кстати, Дебора очень любит обедать и ужинать вне дома — в кафе или ресторане.
Общаться и учиться
Социальный календарь Деборы более чем насыщенный: она часто ходит в театр, любит оперу, выступает на курорте спикером раз в неделю, постоянно общается с гостями, знает четыре языка и старается изучать культуру разных народов.
«Мой немецкий подзабылся, но французский превосходен, потому что я много думаю по-французски, — говорит она. — Ну а по-испански я говорю каждый день».
Еще один секрет долголетия Деборы — в ее мышлении. Она старается сделать так, чтобы каждый ее день был счастливым. Вот что она говорит об этом.
О работе в 102 года
«Мне было бы очень, очень грустно, если бы я не могла помогать людям жить лучше. Когда они говорят мне что-то приятное о моей работе, я счастлива».
«Я остановлюсь, когда природа скажет мне: „Дебора, хватит, остановись!“ А до этого момента я буду продолжать трудиться».
Об осознанности и благодарности
«Я не практикую медитацию как отдельную технику. Я медитирую в действиях, в движении, в поступках. Моя жизнь — это медитация. Я не заостряю внимание на негативе».
«Я перебираю в памяти лучшие моменты жизни, и я так счастлива! Я могла бы сутками считать миллионы таких моментов и была бы очень счастлива».
О дружбе
«Если вы позвоните им посреди ночи и попросите о помощи, запрыгнут ли они в машину уже через пять минут? Только такие друзья имеют значение».
«Дружба — это понимать своих друзей, помогать им. Советовать им хорошие книги, фильмы и то, чем вы можете заняться вместе — в любом возрасте».
О сожалениях
«Я никогда не оглядываюсь назад, смотрю только вперед. Я не говорю о том, что хотела бы что-то сделать, но, увы, нет. Эта игра не придает мне ни сил, ни энергии. Я бы лучше прочитала книгу, чем оглядываться назад и сожалеть о чем-то».
«Не тратьте время на сожаления — это пустая трата. Вы не можете ничего с этим поделать, что сделано, то сделано. Лучше с нетерпением смотреть в будущее».
О мечтах
«Не убегайте от того, о чем мечтаете, а воплощайте мечты в жизнь. Осуществите как можно больше, а еще лучше — найдите друзей, которые присоединятся к этим мечтам. С друзьями гораздо веселее».