До сих пор работает и ни о чем не сожалеет: 3 привычки и 9 важных мыслей, которые помогли женщине прожить 102 года

«Я никогда не оглядываюсь назад, смотрю только вперед. Я не говорю о том, что хотела бы что-то сделать, но, увы, нет. Эта игра не придает мне ни сил, ни энергии. Я бы лучше прочитала книгу, чем оглядываться назад и сожалеть о чем-то».