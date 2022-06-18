Обмельчаем и похудеем: что может сделать с людьми глобальное потепление

Ученые веками наблюдают за тем, как меняется рост человека. Так, например, предки современных китайцев по сравнению со своими потомками из XXI века были гигантами — 180-190 сантиметров. В России, наоборот, вплоть до 2000-х годов дети, как правило, перерастали своих родителей, а сейчас волна пошла на спад. А самыми высокими людьми считаются голландцы — за последние 150 лет они выросли на 20 сантиметров.
Понятно, что на все это влияют не только генетические, но и социальные факторы, в том числе экология и изменения климата. И это влияние ученым не нравится. Так, известный американский палеонтолог и эволюционный биолог Стивен Брусатти предупреждает: если тенденция к глобальному потеплению продолжится, люди и животные будут уменьшаться в размерах. Об этом пишет журнал
В своих научных работах Стивен напоминает: 55 миллионов лет назад был последний крупный эпизод глобального потепления — его называют палеоцен-эоценовым термическим максимумом. Тогда многие мелкие животные, в частности лошади, стали меньше в размерах.
Ученый поясняет: это естественный процесс выживания. Мелкие виды животных легче переносят глобальные повышения температур. Ведь выработка тепла у теплокровных (к которым относятся и люди) зависит от объемов тела, а скорость теплоотдачи — от площади поверхности. Поэтому, в жару, чем худее и мельче животное, тем ему проще избавляться от лишнего тепла.
Кстати, в пользу этой теории говорит и тот факт, что животные в теплых краях мельче сородичей из холодного климата. И наоборот.
И что же теперь: если потепление будет продолжаться, люди будут все ниже ростом и худее? Стивен не исключает такой возможности.
«Это распространенный способ для млекопитающих справиться с изменениями климата. Я думаю, версия, что люди смогут стать карликами, если температура будет расти очень быстро, безусловно звучит правдоподобно», —
Ученый напоминает, что хоббиты — это не выдумка писателей жанра фэнтези. Карликовые люди ростом не более 109 сантиметров действительно жили на острове Флорес в Индонезии. Исследователи предполагают, что основной фактор их исчезновения — сокращение ресурсов.
Конечно, с выводами Брусатти согласны не все. Так, профессор Адриан Листер из Музея естественной истории в Лондоне говорит, что прежде всего надо учитывать наличие пищи и других ресурсов для выживания.
«Естественный отбор сегодня на нас не влияет, — говорит оппонент Стивена. — У нас есть отопление, одежда и кондиционеры, если слишком жарко. В современном мире это так не работает».