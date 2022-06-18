Обмельчаем и похудеем: что может сделать с людьми глобальное потепление

Ученые веками наблюдают за тем, как меняется рост человека. Так, например, предки современных китайцев по сравнению со своими потомками из XXI века были гигантами — 180-190 сантиметров. В России, наоборот, вплоть до 2000-х годов дети, как правило, перерастали своих родителей, а сейчас волна пошла на спад. А самыми высокими людьми считаются голландцы — за последние 150 лет они выросли на 20 сантиметров.

Понятно, что на все это влияют не только генетические, но и социальные факторы, в том числе экология и изменения климата. И это влияние ученым не нравится. Так, известный американский палеонтолог и эволюционный биолог Стивен Брусатти предупреждает: если тенденция к глобальному потеплению продолжится, люди и животные будут уменьшаться в размерах. Об этом пишет журнал «Вокруг света» .

В своих научных работах Стивен напоминает: 55 миллионов лет назад был последний крупный эпизод глобального потепления — его называют палеоцен-эоценовым термическим максимумом. Тогда многие мелкие животные, в частности лошади, стали меньше в размерах.

Ученый поясняет: это естественный процесс выживания. Мелкие виды животных легче переносят глобальные повышения температур. Ведь выработка тепла у теплокровных (к которым относятся и люди) зависит от объемов тела, а скорость теплоотдачи — от площади поверхности. Поэтому, в жару, чем худее и мельче животное, тем ему проще избавляться от лишнего тепла.