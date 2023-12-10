Насколько вы уникальны? Кардиолог Бокерия рассказала о шансе каждого из нас появиться на свет

По мнению врача-кардиолога Ольги Бокерии, отношение к жизни и здоровью может поменяться, если просто чаще вспоминать о том, насколько вы и ваша жизнь уникальны. А это на самом деле так. Как рассказала специалист в своем телеграм-канале, она сама недавно узнала интересные данные — какой шанс был у каждого из нас появиться на свет. А он был практически равен нулю.