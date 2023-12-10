Насколько вы уникальны? Кардиолог Бокерия рассказала о шансе каждого из нас появиться на свет

Действительно, многие из нас любят жаловаться на жизнь, не ценят то, что имеют, не умеют радоваться мелочам. Что говорить о здоровье, о котором мы часто вспоминаем только тогда, когда начинает что-то болеть и отваливаться.
По мнению врача-кардиолога Ольги Бокерии, отношение к жизни и здоровью может поменяться, если просто чаще вспоминать о том, насколько вы и ваша жизнь уникальны. А это на самом деле так. Как
По словам известного кардиолога, ученые выяснили, что для того, чтобы родился конкретный человек, надо:
чтобы встретились его родители. Этот шанс составляет 1:20 000;
чтобы они остались вместе до момента рождения человека. Этот шанс равен 1:2000.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
«Перемножив эти шансы, мы получаем: шанс того, что мы родимся, учитывая только эти два факта, составляет 1:40 000 000. Дальше вск становится ещк более интересно. Знаете ли вы, что шанс того, что яйцеклетка вашей матери, предназначенная именно для вас, будет оплодотворена сперматозоидом отца, предназначенного именно для вас, составляет 1:400 000 000 000 000 000. Один из 400 квадриллионов. Вы слышали о таких цифрах?» — продолжает специалист.
Но и это еще не все. По словам Ольги Бокерии, надо учитывать шансы на встречу и совпадение не только ваших родителей, но и их родителей, а также других предков. В итоге получается, что шанс встречи яйцеклетки вашей матери со сперматозоидом вашего отца после того, как встретились яйцеклетки и сперматозоиды ваших предков, составляет 1:102 640 000.
«А теперь перемножим все эти шансы и получим: шанс, что вы родитесь, составляет 1:102 685 000. То есть этот шанс практически равен нулю. А теперь задумайтесь, насколько вы уникальны и насколько уникальна ваша жизнь, ваш жизненный путь и каждое мгновение вашей жизни», — советует кардиолог.
И если вы утром встаете с плохим настроением или без мотивации, врач рекомендует чаще вспоминать о своем шансе родиться таким, какой вы есть, беречь свою жизнь и здоровье, а также использовать все свои ресурсы с умом и благодарностью.
К слову
Наше сердце постоянно качает кровь, обеспечивая остальные органы и ткани кислородом, — круглые сутки, 365 дней в году, всю жизнь. И непонятно, как можно столько работать без отдыха, где сердце берет силы. На самом деле это впечатление обманчивое. О том, сколько часов в день отдыхает наше сердце, объяснение Ольги Бокерии читайте ЗДЕСЬ.