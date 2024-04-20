На Землю обрушилась мощная магнитная буря. В ЛСА не могут дать точный прогноз, когда ждать следующую

Колебания магнитного поля начались с уровня G1, но после полуночи было зафиксировано резкое усиление. В час ночи субботы, 20 апреля, буря была на пике своей активности и расценивалась экспертами Лаборатории солнечной астрономии как буря третьего уровня по пятибалльной шкале. К счастью, разгуляться магнитная буря не успела и утихла к утру. Пока, по прогнозам астрономов, вероятность дальнейшего усиления незначительная.