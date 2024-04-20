На Землю обрушилась мощная магнитная буря. В ЛСА не могут дать точный прогноз, когда ждать следующую

В ночь на 20 апреля на Землю обрушилась сильная магнитная буря, она продолжалась больше пяти часов.
Прогноз тревожный
Колебания магнитного поля начались с уровня G1, но после полуночи было зафиксировано резкое усиление. В час ночи субботы, 20 апреля, буря была на пике своей активности и расценивалась
Минувшей ночью из-за активности Солнца те, кто не спал, могли наблюдать северное сияние. В Москве, правда, его пик пришелся на ранние вечерние часы.
«Но на данный момент вероятности ушли обратно к нулю, и повтора их текущей ночью уже точно не будет», — говорится в сообщении.
Добавим, на Солнце пока не регистрировалось вспышек высшего балла. Но прогноз на их формирование в ближайшие 2-3 дня остается на одном из самых высоких уровней с начала года.
Ранее астрономы предупреждали о том, что для Солнца вплоть до воскресенья установлены максимальные вероятности крупных взрывных событий, в том числе вспышек высшего балла X.
Индекс солнечной активности достиг максимального балла с начала года, он составляет 217 и показывает тенденцию к дальнейшему росту.
По предварительным данным, полностью риски для Земли могут быть сняты не раньше середины предстоящей недели. До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо просто зацепить нашу планету.
Пропустили бурю
Будет ли повторение магнитной бури, по силе сравнимой с ночной, пока точно сказать нельзя. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии пока дают благоприятный прогноз: на 20, 21 и 22 апреля магнитосфера спокойная. Но ситуация может измениться.
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«О дальнейшем состоянии геомагнитного поля говорить сложно, поскольку прогностические модели пропустили и данную магнитную бурю и в прогнозах на день сегодняшний, 20 апреля, не видят никаких возмущений, ожидая спокойного состояния магнитосферы Земли», — сообщил метеоролог.
Почему точно нельзя спрогнозировать бурю, объяснили сами астрономы. По их словам, выдать прогноз на точное время и баллы возможных событий на данный момент нельзя: ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу.