Какой срок годности у анализов с момента сдачи, объяснила врач Газина

«Например, уровни лейкоцитов могут полностью поменяться буквально за 6 часов. И речь не только про острое течение инфекции. Например, при инсульте и инфаркте кровь очень быстро реагирует на изменения, — поясняет Валерия Газина. — Или еще пример. Пришел человек с жалобами на боль в боку, врач назначил „биохимию“, но человек сдал ее только через две недели. Адекватен ли этот анализ? Нет, потому что за две недели многое может поменяться. Ну, или понять, что на начальных сроках беременность хорошо развивается можно по анализу ХГЧ с разницей в семь дней. Именно через неделю надо сдать второй анализ. Если все идет хорошо, он должен быть примерно в два раза больше».