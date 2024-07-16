Какой срок годности у анализов с момента сдачи, объяснила врач Газина

Случается — и не редко, когда в больнице или поликлинике отказываются принять у пациента результаты анализов, заявляя, что их срок годности истек. Но кто так решил? На самом деле, нет ни одного нормативного документа, который в общей форме бы устанавливал сроки «действия» результатов анализов и инструментальных исследований. Есть лишь нормативы для определенных ситуаций.
Так,
«Понятие срок годности для результатов лабораторных исследований не используется, используется периодичность проведения исследований и устанавливается в отношении конкретных категорий пациентов и/или заболеваний», — заключают эксперты
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики
Сроки годности
«Да, установленных законом сроков годности анализов практически нет, — подтвердила „Доктору Питеру“ и врач лабораторной диагностики Валерия Газина. — Но есть негласные сроки, в рамках которых диагностически можно подтвердить достоверные изменения в организме. Кроме того, есть сроки действия направлений на анализы для мониторинга хронических заболеваний. Например, для некоторых направлений срок годности — не более календарного месяца».
Важно понимать, что состояние пациента в некоторых ситуациях меняется очень быстро. Именно поэтому единого срока годности для всех анализов быть не может, но актуальность отдельных показателей прописаны в клинических рекомендациях.
«Например, уровни лейкоцитов могут полностью поменяться буквально за 6 часов. И речь не только про острое течение инфекции. Например, при инсульте и инфаркте кровь очень быстро реагирует на изменения, — поясняет Валерия Газина. — Или еще пример. Пришел человек с жалобами на боль в боку, врач назначил „биохимию“, но человек сдал ее только через две недели. Адекватен ли этот анализ? Нет, потому что за две недели многое может поменяться. Ну, или понять, что на начальных сроках беременность хорошо развивается можно по анализу ХГЧ с разницей в семь дней. Именно через неделю надо сдать второй анализ. Если все идет хорошо, он должен быть примерно в два раза больше».
Хороший врач объяснит, почему пациенту надо тот или иной анализ повторить в те или иные сроки — для этого есть вполне адекватные причины. Нужно слушать врача, делать, как положено, и не сопротивляться.
«Пожалуй, только результаты анализа для мониторинга параметров „красной“ крови, которые оценивают при анемии, годны дольше других. Их уровень меняется небыстро, раз в три месяца, — продолжает Валерия Газина. — А вот другие анализы зависят от множества факторов и для многих есть свои негласные правила „свежести“. Например, анализ кала на яйца гельминтов и энтеробиоз действителен 2 недели. Подозреваю, что это обусловлено именно клинической картиной и инкубационным периодом болезней, которые диагностируются при помощи этих анализов».