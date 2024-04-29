Договоритесь с телом: как убрать лишний вес и выстроить отношения с организмом

Ненавистный живот, объемные бедра и в целом лишний вес не всегда получается убрать диетой и спортом. Почему так происходит? Психолог объясняет, как наш мозг мешает нам худеть.
29 апреля 2024
Люди привыкли к тому, что любой путь к стройности начинается с диеты, отказа от сладкого, перехода на полезную пищу. И все это, к сожалению, часто приводит к нулевому результату.
О том, почему пищевые ограничения не всегда эффективны и что поможет избавиться от лишних килограммов, рассказывает психосоматолог Екатерина Тур.
Екатерина Тур
Психология
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике
Набор веса: основные психологические механизмы
Сидя на диете, вы получаете не снижение веса, а пищевой срыв, который ведет к еще более сильному эмоциональному заеданию проблем, росту гормональных жировых зон и нарушениям питания. Здесь нужен другой, более сложный и глубокий подход. Важно осознать, что человек — это не просто тело, а еще и мысли, эмоции, чувства и личная история. Так что же на самом деле приводит к появлению лишних килограммов?
Нужно отойти от парадигмы «диета — срыв — диета». Любые формы неправильного пищевого поведения, когда хочется сладкого, высококалорийного и вредного, не являются следствием лени или отсутствия дисциплины. Они отражают нарушения сигнальной системы тела. Почему так происходит?
На взаимодействие с организмом влияют детские впечатления — отношения с родителями, непредсказуемая домашняя обстановка, где ребенок систематически подвергался эмоциональному или физическому насилию. Все это является травматичным опытом, который давит на созревающую психику. В результате меняется самовосприятие личности, теряется связь с телом. Одна из причин — переключение фокуса внимания ребенка на внешние объекты и снижение восприимчивости к сигналам собственного тела. Согласитесь, вполне нормальная защитная реакция на внешнюю угрозу.
Вы постоянно находитесь в напряжении, тревоге, стрессе. Плохо, когда внимание постоянно направлено наружу, из-за этого человек постепенно перестает чувствовать то, что происходит внутри. Вместе с тем стремление сбросить вес становится смыслом жизни, словно все жизненные проблемы сосредоточены вокруг цифры на весах, а не на утреннем разбитом состоянии, эмоциональном выгорании и прошлых психических травмах. Так работает компенсация: человек пытается переключиться на то, что, как он ошибочно думает, можно легко изменить. Многие девушки начинают переживать за фигуру еще со средней школы, непрерывно сидят на диете, употребляют специальные чаи и даже таблетки для похудения. Этот порочный круг лишь усугубляет разрыв диалога с организмом, потому что человек ставит во главу угла стройность любой ценой, в том числе и в ущерб своему здоровью.
Существуют психосоматические программы, которые способствуют появлению лишнего веса. Как правило, они строятся на попытке восстановить внутренний ресурс, который неумолимо утекает на наш ежедневный стресс, отрицательные установки и деструктивные паттерны поведения, сформировавшиеся в прошлом.
Заедание стресса
Если человек за день потратил свой ресурс на негативные переживания, ему требуется восполнить потери за счет пищи. Всем известны вечерние переедания перед телевизором, когда просто невозможно остановиться. Это плохо влияет на тело, потому что организм в стрессовых перегрузках функционирует иначе.
При этом страдает не только пищеварительный тракт, но и женская репродуктивная сфера. Кроме того, тревога, эмоциональное выгорание, постоянное истощение приводят к сбоям в работе кишечника. Он начинает несбалансированно синтезировать нейромедиаторы, нарушаются метаболизм и всасывание питательных веществ, происходит мощный сдвиг в работе нейроэндокринной системы.
Накопление резервов
Если человек угрожает себе голодовкой, садится на жесткую диету, то включается следующая психосоматическая программа — создание запасов. Умное тело хочет выжить и начинает накапливать гормональную жировую ткань, вокруг нее со временем нарастает фиброз, формируется отек, нарушается кровообращение. Таков ответ организма на постоянные пищевые ограничения, которые заканчиваются срывами.
В современной практике борьба с лишним весом часто сводится к изменению отношений с организмом, в основе которого лежит эмоциональная ауторегуляция. Это нормализует внутренние процессы. Человек начинает чувствовать себя сложным и многогранным существом, состоящим из тела, сознания и подсознания, учится перерабатывать прошлый опыт и справляться с переживаниями. Чаще всего это происходит на сессиях с психотерапевтом и начинается с преодоления тревожности, которая неизбежно приводит к перееданию.
Работа над ауторегуляцией состоит из разбора сложных эмоций: подавленного гнева, тоски, печали, стыда и вины. Эти навыки помогают человеку становиться более целостным, на фоне чего происходит нормализация отношений с организмом. Появляются чувства аппетита, насыщения, настоящего телесного голода и жажды. В итоге лишний вес уходит сам по себе, когда восстанавливается сигнальная система тела.
Большинство вопросов решается с психологом или психотерапевтом, однако основной пласт работы ложится на плечи самого человека и заключается в развитии эмоционального интеллекта. С этой задачей прекрасно справляются медитации.
Чтобы обрести стройность, важно научиться воспринимать свои эмоциональные реакции, перестать подавлять боль, стресс, воспоминания, научиться жить с ними. Необходимо превратить травмы в источник ресурса и перестать пытаться заполучить этот ресурс извне — например, через еду. И тогда проблемы с лишним весом останутся в прошлом, ваше тело само начнет снижать лишний вес и формировать здоровые пищевые привычки.