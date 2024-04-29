Договоритесь с телом: как убрать лишний вес и выстроить отношения с организмом

На взаимодействие с организмом влияют детские впечатления — отношения с родителями, непредсказуемая домашняя обстановка, где ребенок систематически подвергался эмоциональному или физическому насилию. Все это является травматичным опытом, который давит на созревающую психику. В результате меняется самовосприятие личности, теряется связь с телом . Одна из причин — переключение фокуса внимания ребенка на внешние объекты и снижение восприимчивости к сигналам собственного тела. Согласитесь, вполне нормальная защитная реакция на внешнюю угрозу.

Вы постоянно находитесь в напряжении, тревоге, стрессе. Плохо, когда внимание постоянно направлено наружу, из-за этого человек постепенно перестает чувствовать то, что происходит внутри. Вместе с тем стремление сбросить вес становится смыслом жизни, словно все жизненные проблемы сосредоточены вокруг цифры на весах, а не на утреннем разбитом состоянии, эмоциональном выгорании и прошлых психических травмах. Так работает компенсация: человек пытается переключиться на то, что, как он ошибочно думает, можно легко изменить. Многие девушки начинают переживать за фигуру еще со средней школы, непрерывно сидят на диете, употребляют специальные чаи и даже таблетки для похудения. Этот порочный круг лишь усугубляет разрыв диалога с организмом, потому что человек ставит во главу угла стройность любой ценой, в том числе и в ущерб своему здоровью.