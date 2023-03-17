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А вам слабо? 7 слов, которые правильно написать смогут только врачи

Некоторые из этих терминов трудно вслух произнести без ошибки — не то что написать. Попробуйте проверить свои знания и правильно ответить на все вопросы.

17 марта 20235
А вам слабо? 7 слов, которые правильно написать смогут только врачи
Источник:
iStockphoto

Быть врачом — это очень почетно и ответственно. Для того чтобы каждый день спасать жизни другим, медикам приходится очень долго учиться. В каком-то смысле врачи продолжают получать образование на протяжении всей жизни.

Многие медицинские термины звучат очень длинно и сложно. А уж разобраться с их написанием смогут или асы правописания, или профессиональные врачи. Попробуйте угадать, как правильно пишутся 7 таких терминов.

Вопрос 1: этим словом называется опухоль, в которой только половина клеток злокачественные, остальные доброкачественные.

Варианты ответа:

а) Галионейробластома

б) Ганглионейробластома

в) Ганглионейрабластома

Нажмите
б) Ганглионейробластома

Вопрос 2: так называют фермент, который есть во многих тканях человеческого организма. Его нередко используют как маркер повреждения.

Варианты ответа:

а) Лактатдегидрогеназа

б) Лактотдегидрогеназа

в) Лактадегидроназа

Нажмите
а) Лактатдегидрогеназа

Вопрос 3: название болезни, при которой в слюнных потоках образуются камни.

Варианты ответа:

а) Силолитиазис

б) Сиалолитазис

в) Сиалолитиазис

Нажмите
в) Сиалолитиазис

Вопрос 4: термин обозначает липофильное вещество, из которого синтезируется холестерин.

Варианты ответа:

а) Цилопентагидрофенатрен

б) Циклопентанпергидрофенантрен

в) Цилопенапергидрофенатрен

Нажмите
б) циклопентанпергидрофенантрен

Вопрос 5: фермент, который участвует в метаболизме мочевой кислоты. При его дефиците развивается подагра.

Варианты ответа:

а) Гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы

б) Гипоксантингуанинтрансферазы

в) Гиперсантингуанинфосфорибозилтрансферазы

Нажмите
а) Гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы

Вопрос 6: Рентгенологический метод исследования внутренних женских половых органов.

Варианты ответа:

а) Гистеропингография

б) Гастропигография

в) Гистеросальпингография

Нажмите
в) Гистеросальпингография

Вопрос 7: другое название витамина D3.

Варианты ответа:

а) Эргакальциоферолозол

б) Эргокальциферол

в) Эгокальеол

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б)эргокальциферол
Автор текста:Дарья Гапионок
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