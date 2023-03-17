А вам слабо? 7 слов, которые правильно написать смогут только врачи

Быть врачом — это очень почетно и ответственно. Для того чтобы каждый день спасать жизни другим, медикам приходится очень долго учиться. В каком-то смысле врачи продолжают получать образование на протяжении всей жизни.

Многие медицинские термины звучат очень длинно и сложно. А уж разобраться с их написанием смогут или асы правописания, или профессиональные врачи. Попробуйте угадать, как правильно пишутся 7 таких терминов.