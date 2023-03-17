А вам слабо? 7 слов, которые правильно написать смогут только врачи

Быть врачом — это очень почетно и ответственно. Для того чтобы каждый день спасать жизни другим, медикам приходится очень долго учиться. В каком-то смысле врачи продолжают получать образование на протяжении всей жизни.
Многие медицинские термины звучат очень длинно и сложно. А уж разобраться с их написанием смогут или асы правописания, или профессиональные врачи. Попробуйте угадать, как правильно пишутся 7 таких терминов.
Вопрос 1: этим словом называется опухоль, в которой только половина клеток злокачественные, остальные доброкачественные.
Варианты ответа:
а) Галионейробластома
б) Ганглионейробластома
в) Ганглионейрабластома
Вопрос 2: так называют фермент, который есть во многих тканях человеческого организма. Его нередко используют как маркер повреждения.
Варианты ответа:
а) Лактатдегидрогеназа
б) Лактотдегидрогеназа
в) Лактадегидроназа
Вопрос 3: название болезни, при которой в слюнных потоках образуются камни.
Варианты ответа:
а) Силолитиазис
б) Сиалолитазис
в) Сиалолитиазис
Вопрос 4: термин обозначает липофильное вещество, из которого синтезируется холестерин.
Варианты ответа:
а) Цилопентагидрофенатрен
б) Циклопентанпергидрофенантрен
в) Цилопенапергидрофенатрен
Вопрос 5: фермент, который участвует в метаболизме мочевой кислоты. При его дефиците развивается подагра.
Варианты ответа:
а) Гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы
б) Гипоксантингуанинтрансферазы
в) Гиперсантингуанинфосфорибозилтрансферазы
Вопрос 6: Рентгенологический метод исследования внутренних женских половых органов.
Варианты ответа:
а) Гистеропингография
б) Гастропигография
в) Гистеросальпингография
Вопрос 7: другое название витамина D3.
Варианты ответа:
а) Эргакальциоферолозол
б) Эргокальциферол
в) Эгокальеол