Стилисты предупреждают: когда вы заплетаете волосы, они должны быть одинаково густыми по всей длине прически. Если вы заметили, что коса или хвост истончились у кончиков, это может быть признаком того, что пора стричься. Кроме того, чаще обычного стоит стричь кудрявые волосы, чтобы сохранить правильную форму локонов.