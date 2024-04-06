Вы носите волосы выше плеч
Если вы носите укороченную стрижку и после последнего похода в салон прошло больше четырех недель, значит, пора наведаться туда снова.
«Такие стрижки, как боб например, должны держать форму в соответствии с формой головы, —
У вас стала болеть голова
Можете верить или нет, но избыток волос может вызвать головную боль. В этом случае многое зависит от текстуры: густые и жесткие волосы очень тяжелые. И когда они отрастают, от этой тяжести может начать болеть голова.
«Такие волосы нужно стричь чаще, чем раз в несколько месяцев, — говорит стилист Кристина Маккаро. — Во-первых, голове станет легче, как только вы избавитесь от этого лишнего веса. Во-вторых, многослойные стрижки могут уменьшить тяжесть волос».
Заплетенная коса сужается книзу
Стилисты предупреждают: когда вы заплетаете волосы, они должны быть одинаково густыми по всей длине прически. Если вы заметили, что коса или хвост истончились у кончиков, это может быть признаком того, что пора стричься. Кроме того, чаще обычного стоит стричь кудрявые волосы, чтобы сохранить правильную форму локонов.
Волосы практически невозможно расчесать
«Поврежденные, секущиеся кончики спутываются больше, чем здоровые волосы, — объясняет Аннагджид Тейлор. — Если вам сложнее обычного расчесываться, если даже при использовании специальных средств волосы спутываются и завязываются в узелки, значит, надо освежить стрижку».
Кончики волос сохнут быстрее, чем основная длина
Знаете ли вы, что волосы должны просыхать равномерно? Но если после душа кончики практически сразу сухие, значит, они стали более пористыми и больше не могут удерживать влагу. Возможно, стали слишком сухими или начали сечься.
Как бы то ни было, это признак того, что волосам не хватает питательных веществ. Нужно обрезать поврежденные кончики, чтобы избежать дальнейшей травматизации волос».