Вирус уже попал в молоко: что известно о вспышке птичьего гриппа среди коров

Однако здесь важно отметить: есть информация и о бессимптомном течении болезни у животных. Также специалисты FDA решили протестировать молоко. Вирус обнаружен в 58 из 150 проб молока, то есть в 39% проб.

Но эксперты использовали метод ПЦР-тестирования, который не позволяет понять, идет ли речь о мертвом вирусе или живом.

Кроме того, предстоит провести культурные исследования, чтобы понять, может ли болезнь передаться человеку.