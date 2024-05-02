Вирус уже попал в молоко: что известно о вспышке птичьего гриппа среди коров

Пандемия коронавируса должна была научить мир осторожности, поэтому к вспышкам болезней даже среди животных стали относиться с куда большим вниманием, чем это было еще пять лет назад. Возможно, именно поэтому в СМИ стали часто мелькать новости о вспышке птичьего гриппа среди рогатого скота в Соединенных Штатах.
Что случилось
Несколько недель назад, 25 марта, федеральные чиновники США объявили: у дойных коров обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. По состоянию на 30 апреля Министерство сельского хозяйства США официально подтвердило заражение штаммом H5N1 в 34 молочных стадах в девяти штатах.
21 апреля Министерство сельского хозяйства США (USDA) сбросило геномные данные о вспышке в публичное хранилище. Ученые проанализировали их и смогли больше узнать о происходящем. И некоторые их выводы пугают не на шутку.
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Что говорят ученые
Как показал предварительный анализ геномных данных, штамм высокопатогенного птичьего гриппа уже несколько месяцев незаметно распространяется среди крупного рогатого скота в США.
Скорее всего, старт вспышки, когда вирус попал от зараженной птицы к корове, состоялся приблизительно в конце декабря прошлого года или начале января. Это значит, что долгое время вирус распространялся незаметно и бесконтрольно.
Увы, это также дает основания предполагать, что птичьим гриппом могло быть заражено больше животных, чем сообщает официальная статистика. Вполне возможно, что болезнь успела распространиться и за границы США.
К сожалению, полученные данные не позволяют делать выводы о том, как именно произошла вспышка и как развивались события после первого заражения. Ученых беспокоит сам факт того, что геномные данные были обнародованы через недели после первых новостей о вспышке.
Как отмечает геномный эпидемиолог из Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) Марта Нельсон, чем быстрее ученые смогут отреагировать на вспышку, тем быстрее можно будет принять меры.
Специалист подчеркивает: с каждой неделей возможности для борьбы со вспышкой сужаются.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Сомнительное молоко и исследования
Новости про вспышку прокомментировала в своем
У заболевших коров ветеринары отмечают не просто сопли и недомогание, а высокую температуру и мастит. Кроме того, вирус был обнаружен и в молоке. Поэтому людям уже посоветовали отказаться от сырого молока и молочных продуктов. Пастеризованное молоко безопасно.
Есть подозрение, что вирус может плохо влиять и на других животных. На фермах с зараженными коровами массово умирают коты. Был случай, когда всего за день умерла половина всего поголовья котов.
Однако здесь важно отметить: есть информация и о бессимптомном течении болезни у животных. Также специалисты FDA решили протестировать молоко.
Но эксперты использовали метод ПЦР-тестирования, который не позволяет понять, идет ли речь о мертвом вирусе или живом.
Кроме того, предстоит провести культурные исследования, чтобы понять, может ли болезнь передаться человеку.
Недоверчивые фермеры
Есть еще один нюанс, который осложняет работу ученым, — человеческий фактор. Фермеры в США недоверчивы. Особенно, как отмечает Баранова, в Техасе.
После новостей о вспышке многие владельцы хозяйств отказываются от тестирования и охраняют коров. Скорее всего, люди боятся повторения истории с норками в Дании: там правительство так боялось, что грызуны переносят коронавирус, что приняло решение уничтожить 17 миллионов особей.